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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
01:41, 07 Ocak 2017 Cumartesi
Amerika
00:57, 07 Ocak 2017 Cumartesi

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ABD'de havalimanÄ±nda silahlÄ± saldÄ±rÄ±: 5 Ã¶lÃ¼
ABD'de havalimanÄ±nda silahlÄ± saldÄ±rÄ±: 5 Ã¶lÃ¼

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Fort Lauderdale-Hollywood UluslararasÄ± HavalimanÄ±'nda dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da, alÄ±nan ilk bilgilere gÃ¶re 5 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'nin Florida eyaletindeki Fort Lauderdale-Hollywood UluslararasÄ± HavalimanÄ±nda dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da, alÄ±nan ilk bilgilere gÃ¶re 5 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 13 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Florida'da yerel medyada yer alan haberlerde, Fort Lauderdale HavalimanÄ±nda silahlÄ± saldÄ±rÄ± meydana geldiÄŸi ve olayda5 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ aktarÄ±ldÄ±.

SaldÄ±rganÄ± gÃ¶zaltÄ±na alan polis, olayÄ±n Terminal 2'nin bagaj teslim bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde meydana geldiÄŸini bildirdi.

Polis, olay yerindeki yolcularÄ± gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle tahliye etti.

DÃ¶rt terminali bulunan havalimanÄ±nda gÃ¼nde 73 bin yolcuya hizmet ediliyor.

HavaalanÄ±nda tesadÃ¼fen bulunan Beyaz Saray eski SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ari Fleischer de Twitter mesajÄ±nda, "Lauderdale HavaalanÄ±ndayÄ±m. AteÅŸ edildi. Herkes kaÃ§Ä±yor." bilgisini verdi.

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