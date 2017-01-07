00:57, 07 Ocak 2017 Cumartesi

ABD'de havalimanÄ±nda silahlÄ± saldÄ±rÄ±: 5 Ã¶lÃ¼





ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Fort Lauderdale-Hollywood UluslararasÄ± HavalimanÄ±'nda dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da, alÄ±nan ilk bilgilere gÃ¶re 5 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD'nin Florida eyaletindeki Fort Lauderdale-Hollywood UluslararasÄ± HavalimanÄ±nda dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da, alÄ±nan ilk bilgilere gÃ¶re 5 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 13 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Florida'da yerel medyada yer alan haberlerde, Fort Lauderdale HavalimanÄ±nda silahlÄ± saldÄ±rÄ± meydana geldiÄŸi ve olayda5 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ aktarÄ±ldÄ±. SaldÄ±rganÄ± gÃ¶zaltÄ±na alan polis, olayÄ±n Terminal 2'nin bagaj teslim bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde meydana geldiÄŸini bildirdi. Polis, olay yerindeki yolcularÄ± gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle tahliye etti. DÃ¶rt terminali bulunan havalimanÄ±nda gÃ¼nde 73 bin yolcuya hizmet ediliyor. HavaalanÄ±nda tesadÃ¼fen bulunan Beyaz Saray eski SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ari Fleischer de Twitter mesajÄ±nda, "Lauderdale HavaalanÄ±ndayÄ±m. AteÅŸ edildi. Herkes kaÃ§Ä±yor." bilgisini verdi. Â

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.