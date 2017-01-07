GÃ¼ncelleme: 01:11, 07 Ocak 2017 Cumartesi

SaÄŸlÄ±k personeli MSB'ye ait kadrolarda gÃ¶revlendirilebilecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

OHAL kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan 680 sayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname (KHK) ile Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'na ait kadrolarda ihtiyaÃ§ duyulmasÄ± halinde, Ã¶ÄŸretim Ã¼yeleri ile diÄŸer saÄŸlÄ±k personeli SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± veya YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu tarafÄ±ndan gÃ¶revlendirilebilecek.

Resmi Gazete'nin mÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlanan 680 sayÄ±lÄ± KHK ile Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±na ait kadrolarda ihtiyaÃ§ duyulmasÄ± halinde, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± saÄŸlÄ±k kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda veya Ã¼niversite hastanelerinde gÃ¶revli Ã¶ÄŸretim Ã¼yeleri ile diÄŸer saÄŸlÄ±k personeli, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± veya YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu tarafÄ±ndan gÃ¶revlendirilebilecek.

Bu ÅŸekilde gÃ¶revlendirilen Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi, uzman tabip, uzman diÅŸ tabibi, tabip ve diÅŸ tabiplerine de dÃ¶ner sermaye Ã¶demeleri dikkate alÄ±nmak suretiyle, saÄŸlÄ±k hizmetleri tazminatÄ± Ã¶denecek.

GÃ¶revlendirileceklere Ã¶denecek saÄŸlÄ±k hizmetleri tazminatÄ±na iliÅŸkin hususlar ise saÄŸlÄ±k hizmetleri tazminatÄ±nÄ±n oranlarÄ± ile usul ve esaslarÄ±, personelin rÃ¼tbesi, unvanÄ±, gÃ¶revi, Ã§alÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ± ve sÃ¼resi, gÃ¶rev yeri ve Ã¶zellikleri, eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim ve araÅŸtÄ±rma faaliyetleri ve mesleki uygulamalarÄ± ve Ã¶zellik arz eden riskli bÃ¶lÃ¼mlerde Ã§alÄ±ÅŸma gibi hizmete katkÄ± unsurlarÄ± esas alÄ±narak, Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸleri alÄ±narak, Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nca belirlenecek.