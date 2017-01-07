SaÄŸlÄ±k personeli MSB'ye ait kadrolarda gÃ¶revlendirilebilecek

OHAL kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan 680 sayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname (KHK) ile Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'na ait kadrolarda ihtiyaÃ§ duyulmasÄ± halinde, Ã¶ÄŸretim Ã¼yeleri ile diÄŸer saÄŸlÄ±k personeli SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± veya YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu tarafÄ±ndan gÃ¶revlendirilebilecek.
Resmi Gazete'nin mÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlanan 680 sayÄ±lÄ± KHK ile Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±na ait kadrolarda ihtiyaÃ§ duyulmasÄ± halinde, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± saÄŸlÄ±k kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda veya Ã¼niversite hastanelerinde gÃ¶revli Ã¶ÄŸretim Ã¼yeleri ile diÄŸer saÄŸlÄ±k personeli, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± veya YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu tarafÄ±ndan gÃ¶revlendirilebilecek.
Bu ÅŸekilde gÃ¶revlendirilen Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi, uzman tabip, uzman diÅŸ tabibi, tabip ve diÅŸ tabiplerine de dÃ¶ner sermaye Ã¶demeleri dikkate alÄ±nmak suretiyle, saÄŸlÄ±k hizmetleri tazminatÄ± Ã¶denecek.
GÃ¶revlendirileceklere Ã¶denecek saÄŸlÄ±k hizmetleri tazminatÄ±na iliÅŸkin hususlar ise saÄŸlÄ±k hizmetleri tazminatÄ±nÄ±n oranlarÄ± ile usul ve esaslarÄ±, personelin rÃ¼tbesi, unvanÄ±, gÃ¶revi, Ã§alÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ± ve sÃ¼resi, gÃ¶rev yeri ve Ã¶zellikleri, eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim ve araÅŸtÄ±rma faaliyetleri ve mesleki uygulamalarÄ± ve Ã¶zellik arz eden riskli bÃ¶lÃ¼mlerde Ã§alÄ±ÅŸma gibi hizmete katkÄ± unsurlarÄ± esas alÄ±narak, Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸleri alÄ±narak, Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nca belirlenecek.
680 sayÄ±lÄ± KHK'daki dÃ¼zenlemeye gÃ¶re, yabancÄ± Ã¼lkede olmasÄ± nedeniyle kendisine ulaÅŸÄ±lamayan vatandaÅŸlar "Yurda dÃ¶n" ilanÄ±na raÄŸmen gelmemeleri halinde vatandaÅŸlÄ±ktan Ã§Ä±karÄ±labilecek
BeÅŸiktaÅŸ Vodafone Arena Stadyumu yakÄ±nlarÄ±nda dÃ¼zenlenen bombalÄ± terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 12 kiÅŸiden 10'u tutuklandÄ±
680 sayÄ±lÄ± KHK'ye gÃ¶re, BasÄ±n Kanunu uyarÄ±nca getirilen yayÄ±n yasak ve kÄ±sÄ±tlamalarÄ±na aykÄ±rÄ± olarak yayÄ±n yapÄ±lmasÄ± halinde RTÃœK, medya hizmet saÄŸlayÄ±cÄ± kuruluÅŸun programlarÄ±nÄ±n yayÄ±nÄ±nÄ± bir gÃ¼n durduracak
Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce yÃ¼rÃ¼tÃ¼len araÃ§ tescil hizmetlerine iliÅŸkin iÅŸ ve iÅŸlemler, TÃ¼rkiye Noterler BirliÄŸi koordinesinde noterliklere devredilebilecek
680 sayÄ±lÄ± KHK ile Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na ait kadrolarda ihtiyaÃ§ duyulmasÄ± halinde, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± saÄŸlÄ±k kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda veya Ã¼niversite hastanelerindeki personel gÃ¶revlendirilebilecek
ÃœÃ§ yeni Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname yayÄ±mlandÄ±. Buna gÃ¶re Emniyet'ten 2 bin 687 , Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan da bin 699,Diyanet'ten ise 135 personel ihraÃ§ edildi. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 838 personelin iliÅŸiÄŸi kesildi.
Ä°BB'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ä°stanbul'da etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Avrasya TÃ¼neli'nden geÃ§iÅŸler 21.00'den 23.00'e, metro seferleride sabah 06.00'ya kadar uzatÄ±ldÄ±
YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Ä°stanbul AtatÃ¼rk HavalimanÄ± ve Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±â€™nda bugÃ¼n 395 sefer iptal edildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "ArkadaÅŸlar, tabii ki her baÅŸarÄ±nÄ±n bir bedeli vardÄ±r ama er veya geÃ§ bu iÅŸi Allah'Ä±n izniyle bitireceÄŸiz. Biz bu Ã¼lkeyi masa baÅŸÄ±nda yapÄ±lan pazarlÄ±klarla deÄŸil cenk meydanlarÄ±nda topraÄŸa dÃ¼ÅŸen ÅŸehitlerin mÃ¼barek kanlarÄ±yla ve bÃ¼yÃ¼klerimizin dualarÄ±yla kurduk." dedi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ABD'de yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Suriye'de YPG'ye silah verilmesi konusunda, "BÃ¶yle bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne mÃ¼ttefikimizin silah vermesi bizim iÃ§in kabul edilemez" dedi
Trakya'da etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle lastik satÄ±cÄ±larÄ±nda ve tamircilerde yoÄŸunluk arttÄ±
Lice ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda ele geÃ§irilen 5 astsubay ve uzman jandarma rÃ¼tbeleri takÄ±lÄ± askeri kamuflaj elbiseleriyle ilgili inceleme sÃ¼rÃ¼yor
Bursa Deniz OtobÃ¼slerinin bazÄ± seferleri, olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal edildi
MuÅŸ'ta sosyal medya hesabÄ±ndan "PKK'nÄ±n propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±" iddia edilen 23 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
BalÄ±kesir'de valilik kararÄ±yla mesai saatlerinin deÄŸiÅŸmesinden sonra bu kez de Ã‡anakkale'de mesai saatleri deÄŸiÅŸti
Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkisini artÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul'da trafik yoÄŸunluÄŸu yÃ¼zde 90 seviyesine ulaÅŸtÄ±