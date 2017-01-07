01:12, 07 Ocak 2017 Cumartesi

AraÃ§ tescilinde yeni dÃ¶nem

Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce yÃ¼rÃ¼tÃ¼len araÃ§ tescil hizmetlerine iliÅŸkin iÅŸ ve iÅŸlemler, TÃ¼rkiye Noterler BirliÄŸi koordinesinde noterliklere devredilebilecek.

3Â YENÄ° KHK YAYINLANDI

Resmi Gazete'nin mÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlanan 680 SayÄ±lÄ± KHK ile 2918 sayÄ±lÄ± KarayollarÄ± Trafik Kanunu'na ek madde eklendi.

Buna gÃ¶re, Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce yÃ¼rÃ¼tÃ¼len araÃ§ tescil hizmetlerine iliÅŸkin iÅŸ ve iÅŸlemler, bu Kanunun 131'inci maddesi hÃ¼kÃ¼mleri saklÄ± kalmak Ã¼zere, TÃ¼rkiye Noterler BirliÄŸi koordinesinde noterliklere devredilebilecek.

Bu durumda, araÃ§ tescil iÅŸlemlerine iliÅŸkin olarak noterliklere devredilen iÅŸ ve iÅŸlemler hakkÄ±nda mevzuatta emniyet birimlerine yapÄ±lmÄ±ÅŸ olan atÄ±flar, noterliklere yapÄ±lmÄ±ÅŸ sayÄ±lacak.

AraÃ§ sicil ve tescil sistemi veri tabanÄ± TÃ¼rkiye Noterler BirliÄŸince tutulacak ve yÃ¶netimi ve gÃ¼venliÄŸi bu kuruluÅŸÃ§a saÄŸlanacak.

Veri tabanÄ±nda yer alan bilgiler anlÄ±k olarak Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile paylaÅŸÄ±lacak.

AraÃ§ tescil iÅŸlemi karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda, noterler tarafÄ±ndan alÄ±nacak Ã¼cret, araÃ§ tescil hizmetlerine iliÅŸkin iÅŸ ve iÅŸlemler ile bu maddenin uygulanmasÄ±na iliÅŸkin usul ve esaslar, Bilim Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ±, Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± ve UlaÅŸtÄ±rma Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ± ile TÃ¼rkiye Noterler BirliÄŸinin gÃ¶rÃ¼ÅŸleri alÄ±narak, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca mÃ¼ÅŸtereken Ã§Ä±karÄ±lan yÃ¶netmelikle belirlenecek.

Devir iÅŸlemleri tamamlanÄ±ncaya kadar, araÃ§ tescil iÅŸlemlerine iliÅŸkin iÅŸ ve iÅŸlemler daha Ã¶nce bu gÃ¶rev ve hizmetleri yapmakta olan birimler tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmeye devam edilecek.

AraÃ§ sicilleri ve bu sicillerin tutulmasÄ±na dayanak olan belgeler gizli olacak.

Bunlar, yetkili ve sorumlular ile teftiÅŸ ve denetim yetkisi olanlar dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka kimse tarafÄ±ndan gÃ¶rÃ¼lÃ¼p incelenemeyecek.

Mahkemeler bu hÃ¼kmÃ¼n dÄ±ÅŸÄ±nda tutulacak.

Bu bilgileri iÅŸleyen gÃ¶revliler ve araÃ§ kayÄ±tlarÄ±ndan faydalanan diÄŸer gÃ¶revliler de bu gizliliÄŸe uymak zorunda olacak.

Devre iliÅŸkin Ã¶ngÃ¶rÃ¼len hÃ¼kÃ¼mler istihbarat, gizlilik veya gÃ¼venlik gerektiren hizmetlerde kullanÄ±lan araÃ§larÄ±n her tÃ¼rlÃ¼ tescil iÅŸlemi ile belge ve plakalarÄ±nÄ± verme ve sivil plaka iÅŸlemleri hakkÄ±nda uygulanmayacak.