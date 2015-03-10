01:16, 07 Ocak 2017 Cumartesi

YayÄ±n yasaÄŸÄ±na uymayanlara 'yayÄ±n durdurma' cezasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal (OHAL) kapsamÄ±nda yayÄ±nlanan 680 sayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname'ye (KHK) gÃ¶re, BasÄ±n Kanunu uyarÄ±nca getirilen yayÄ±n yasak ve kÄ±sÄ±tlamalarÄ±na aykÄ±rÄ± olarak yayÄ±n yapÄ±lmasÄ± halinde, Radyo ve Televizyon Ãœst Kurulu (RTÃœK), medya hizmet saÄŸlayÄ±cÄ± kuruluÅŸun programlarÄ±nÄ±n yayÄ±nÄ±nÄ± bir gÃ¼n durduracak.

3 YENÄ° KHK YAYINLANDI

OHAL kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan 680 sayÄ±lÄ± KHK, Resmi Gazete'nin mÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±.

KHK ile 6112 sayÄ±lÄ±Â Radyo ve TelevizyonYAYIN DURDURMA CEZASIlarÄ±n KuruluÅŸÂ ve YayÄ±n Hizmetleri HakkÄ±nda Kanun'un olaÄŸanÃ¼stÃ¼ dÃ¶nemlerde yayÄ±nlarÄ±nÄ± dÃ¼zenleyen 7'nci maddesine yeni bir fÄ±kra eklendi. Buna gÃ¶re, 5187 sayÄ±lÄ± BasÄ±n Kanunu uyarÄ±nca getirilen yayÄ±n yasak ve kÄ±sÄ±tlamalarÄ±na aykÄ±rÄ± olarak yayÄ±n yapÄ±lmasÄ± halinde, Ãœst Kurul tarafÄ±ndan medya hizmet saÄŸlayÄ±cÄ± kuruluÅŸun programlarÄ±nÄ±n yayÄ±nÄ± bir gÃ¼n durdurulacak.

Bir yÄ±l iÃ§inde aykÄ±rÄ±lÄ±ÄŸÄ±n tekrarÄ± halinde medya hizmet saÄŸlayÄ±cÄ± kuruluÅŸun yayÄ±nlarÄ±nÄ±n 5 gÃ¼ne kadar, ikinci kez tekrar edilmesi halinde 15 gÃ¼ne kadar durdurulmasÄ±na, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kez tekrar edilmesi halinde ise yayÄ±n lisansÄ±nÄ±n iptaline karar verilebilecek.

Medya hizmet saÄŸlayÄ±cÄ±larÄ±, terÃ¶r eylemini, faillerini ve maÄŸdurlarÄ±nÄ± terÃ¶rÃ¼n amaÃ§larÄ±na hizmet edecek sonuÃ§lar doÄŸuracak ÅŸekilde sunamayacak.

RTÃœK, lisans baÅŸvurularÄ±na iliÅŸkin olarak ilgili kurumlarÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ de alÄ±nmak suretiyle milli gÃ¼venlik, kamu dÃ¼zeninin korunmasÄ± ve kamu yararÄ± gereklerinden kaynaklanan sebeplerle lisans taleplerini reddedebilecek.

OrtaklarÄ± ile yÃ¶netim kurulu baÅŸkan ve Ã¼yelerinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine iltisakÄ± veya bunlarla irtibatÄ± olduÄŸu Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± veya Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan bildirilen medya hizmet saÄŸlayÄ±cÄ± kuruluÅŸlarÄ±n lisans baÅŸvurularÄ± reddedilecek.