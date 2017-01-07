01:32, 07 Ocak 2017 Cumartesi

'Yurda dÃ¶n' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na uymayan vatandaÅŸlÄ±ktan Ã§Ä±karÄ±labilecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerince hakkÄ±nda soruÅŸturma veya kovuÅŸturma yÃ¼rÃ¼tÃ¼len ve yabancÄ± Ã¼lkede bulunmasÄ± nedeniyle kendisine ulaÅŸÄ±lamayan vatandaÅŸlar, "Yurda dÃ¶n" ilanÄ±na raÄŸmen Ã¼Ã§ ay iÃ§inde yurda dÃ¶nmemeleri halinde vatandaÅŸlÄ±ktan Ã§Ä±karÄ±labilecek.

5237 sayÄ±lÄ± TÃ¼rk Ceza Kanunu'nun; "Devletin birliÄŸini ve Ã¼lke bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bozmak" baÅŸlÄ±klÄ± 302'nci maddesi, "AnayasayÄ± ihlal" baÅŸlÄ±klÄ± 309'uncu maddesi, "CumhurbaÅŸkanÄ±na suikast ve fiili saldÄ±rÄ±" baÅŸlÄ±klÄ± 310'uncu maddesi, "yasama organÄ±na karÅŸÄ± suÃ§" baÅŸlÄ±klÄ± 311'inci maddesi, "HÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ± suÃ§" baÅŸlÄ±klÄ± 312'nci maddesi, "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti hÃ¼kÃ¼metine karÅŸÄ± silahlÄ± isyan" baÅŸlÄ±klÄ± 313'Ã¼ncÃ¼ maddesi, "SilahlÄ± Ã¶rgÃ¼t" baÅŸlÄ±klÄ± 314'Ã¼ncÃ¼ maddesi ve "Silah saÄŸlama" baÅŸlÄ±klÄ± 315'inci maddesinde yazÄ±lÄ± suÃ§lar nedeniyle hakkÄ±nda soruÅŸturma veya kovuÅŸturma yÃ¼rÃ¼tÃ¼len ve yabancÄ± Ã¼lkede bulunmasÄ± nedeniyle kendisine ulaÅŸÄ±lamayan vatandaÅŸlar, bu durumun soruÅŸturma aÅŸamasÄ±nda cumhuriyet savcÄ±sÄ± veya kovuÅŸturma aÅŸamasÄ±nda mahkeme tarafÄ±ndan Ã¶ÄŸrenilmesinden itibaren bir ay iÃ§inde vatandaÅŸlÄ±klarÄ±nÄ±n kaybettirilmesi amacÄ±yla BakanlÄ±ÄŸa bildirilecek.

BakanlÄ±kÃ§a Resmi Gazetede yapÄ±lan "Yurda dÃ¶n" ilanÄ±na raÄŸmen Ã¼Ã§ ay iÃ§inde yurda dÃ¶nmemeleri halinde, bu kiÅŸilerin TÃ¼rk vatandaÅŸlÄ±klarÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ±n teklifi ve Bakanlar Kurulu kararÄ±yla kaybettirilebilecek.

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