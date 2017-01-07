Ã–zel gÃ¼venlik hizmetlerine KHK ile dÃ¼zenleme

Ã–zel gÃ¼venlik gÃ¶revlileri silahlarÄ±nÄ± gÃ¶rev alanÄ± dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±karamayacak.
Resmi Gazete'nin mÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlanan 680 sayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname'de (KHK), Ã–zel GÃ¼venlik Hizmetlerine Dair Kanun'da bazÄ± deÄŸiÅŸikliklere gidildi.
Buna gÃ¶re, Ã¶zel gÃ¼venlik kurum yÃ¶neticilerinin lisans mezunu ve Ã¶zel gÃ¼venlik temel eÄŸitimini baÅŸarÄ±yla tamamlamÄ±ÅŸ olmalarÄ± gerekecek. YÃ¶neticiler sadece bir faaliyet izin belgesinde yÃ¶netici unvanÄ± alabilecek.
Ã–zel gÃ¼venlik birimleri ya da Ã¶zel gÃ¼venlik ÅŸirketlerinin ÅŸubelerinde veya 15 ve daha fazla Ã¶zel gÃ¼venlik gÃ¶revlisi istihdam edilen yerlerde en az bir gÃ¼venlik sorumlusu belirlenecek. GÃ¼venlik sorumlularÄ± ilgili ÅŸartlara ilave olarak en az Ã¶n lisans mezunu olacak.
MÃ¼lki idare amirleri, kamu gÃ¼venliÄŸinin gerektirdiÄŸi hallerde Ã¶zel gÃ¼venlik izni verilen yerlerde alÄ±nan Ã¶zel gÃ¼venlik tedbirlerini denetlemeye ve yetersiz bulduÄŸu takdirde ek Ã¶nlemler aldÄ±rmaya yetkili olacak.
Ã–zel gÃ¼venlik gÃ¶revlilerinin belirlenen yetkileri sadece gÃ¶revli olduklarÄ± sÃ¼re iÃ§inde ve gÃ¶rev alanlarÄ±nda kullanÄ±lacak, gÃ¶revliler silahlarÄ±nÄ± da gÃ¶rev alanÄ± dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±karamayacak.
Ä°ÅŸlenmiÅŸ bir suÃ§un sanÄ±ÄŸÄ± veya suÃ§ iÅŸleyeceÄŸinden kuvvetle ÅŸÃ¼phe edilen kiÅŸinin takibi, dÄ±ÅŸarÄ±dan yapÄ±lan saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± tedbir alÄ±nmasÄ±, para ve deÄŸerli eÅŸya nakli ve cenaze tÃ¶reni gibi gÃ¼zergah ifade eden durumlarda gÃ¼zergah boyu gÃ¶rev alanÄ± sayÄ±lacak.
GÃ¶rev alanÄ±, zorunlu hallerde komisyon kararÄ±yla geniÅŸletilebilecek.
KiÅŸi korumasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan Ã¶zel gÃ¼venlik gÃ¶revlilerinin gÃ¶rev alanÄ± ise koruduÄŸu kiÅŸinin yanÄ±ndayken Ã¼lke geneli, koruduÄŸu kiÅŸi olmaksÄ±zÄ±n kiÅŸi koruma izni verilen ilin sÄ±nÄ±rlarÄ± olacak.
Bu alanda Ã§alÄ±ÅŸacak kiÅŸinin, hÃ¼kmÃ¼n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n geri bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verilmiÅŸ olsa dahi kasten iÅŸlenen bir suÃ§tan dolayÄ± bir yÄ±l veya daha fazla sÃ¼reyle hapis cezasÄ±na mahkum olmamasÄ± ÅŸartÄ± aranacak.
Bu kiÅŸinin, affa uÄŸramÄ±ÅŸ olsa bile devletin gÃ¼venliÄŸine, anayasal dÃ¼zene ve bu dÃ¼zenin iÅŸleyiÅŸine, Ã¶zel hayata ve hayatÄ±n gizli alanÄ±na ve cinsel dokunulmazlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suÃ§lar ile uyuÅŸturucu veya uyarÄ±cÄ± madde suÃ§larÄ±, zimmet, irtikap, rÃ¼ÅŸvet, hÄ±rsÄ±zlÄ±k, dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k, sahtecilik, gÃ¼veni kÃ¶tÃ¼ye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karÄ±ÅŸtÄ±rma, edimin ifasÄ±na fesat karÄ±ÅŸtÄ±rma, suÃ§tan kaynaklanan mal varlÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlerini aklama, kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve fuhuÅŸ suÃ§larÄ±ndan mahkum olmamasÄ± koÅŸullarÄ± da aranacak.
Ä°ÅŸe alÄ±nma iÃ§in gÃ¼venlik soruÅŸturmasÄ± olumlu olmasÄ± gereken kiÅŸinin, cinsel dokunulmazlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suÃ§lar ile uyuÅŸturucu veya uyarÄ±cÄ± madde suÃ§larÄ±ndan dolayÄ± hakkÄ±nda devam eden bir soruÅŸturma veya kovuÅŸturma bulunmamasÄ± gerekecek.
Ã–zel gÃ¼venlik gÃ¶revlisi olarak istihdam edilecekler ile Ã¶zel gÃ¼venlik ÅŸirketleri, alarm izleme merkezleri ve Ã¶zel gÃ¼venlik eÄŸitimi verecek kurumlarda kurucu veya yÃ¶netici olarak Ã§alÄ±ÅŸacaklar hakkÄ±nda valilik tarafÄ±ndan gÃ¼venlik soruÅŸturmasÄ± ve arÅŸiv araÅŸtÄ±rmasÄ± yapÄ±lacak. SoruÅŸturma sonucu olumlu olanlara, Ã¶zel gÃ¼venlik temel eÄŸitimini baÅŸarÄ±yla bitirmiÅŸ olmak ÅŸartÄ±yla valilikÃ§e Ã§alÄ±ÅŸma izni verilecek.
SÃ¶z konusu gÃ¼venlik soruÅŸturmasÄ± ve arÅŸiv araÅŸtÄ±rmasÄ± ise bir ay iÃ§inde tamamlanacak. GÃ¼venlik soruÅŸturmasÄ± ve arÅŸiv araÅŸtÄ±rmasÄ± her kimlik verilmesi veya ihtiyaÃ§ duyulmasÄ± halinde yenilenecek.
YÃ¶netici veya Ã¶zel gÃ¼venlik gÃ¶revlisi olabilme ÅŸartlarÄ±nÄ± taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ± veya bu ÅŸartlardan herhangi birini sonradan kaybettiÄŸi tespit edilenlerin kimliÄŸi ise iptal edilecek.
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine veya Milli GÃ¼venlik Kurulunca devletin milli gÃ¼venliÄŸine karÅŸÄ± faaliyette bulunduÄŸuna karar verilen yapÄ±, oluÅŸum veya gruplara iltisakÄ± veya irtibatÄ± olduÄŸu tespit edilen kiÅŸiler, Ã¶zel gÃ¼venlik alanÄ±nda faaliyet yÃ¼rÃ¼ten ÅŸirket veya birimlerde Ã§alÄ±ÅŸamayacak.
Ã–zel gÃ¼venlik kimlik kartÄ±nÄ± baÅŸkasÄ±na kullandÄ±ran Ã¶zel gÃ¼venlik yÃ¶neticisi ve gÃ¶revlisine 3 bin lira idari para cezasÄ± verilecek. Bu kiÅŸilerin Ã¶zel gÃ¼venlik kimlik kartÄ± valilikÃ§e iptal edilecek, bu kiÅŸiler bir daha Ã¶zel gÃ¼venlik alanÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸamayacak.
DiÄŸer kiÅŸi, kurum ve kuruluÅŸlara saÄŸlanacak Ã¶zel gÃ¼venlik hizmetini belirtilen sÃ¼re iÃ§inde ilgili valiliÄŸe bildirmeyen Ã¶zel gÃ¼venlik ÅŸirketlerine ise her bildirim iÃ§in yine 3 bin lira idari para cezasÄ± verilecek.
MÃ¼lki idare amirlerince istenen ilave tedbirleri almayan kiÅŸi, kurum, kuruluÅŸ veya ÅŸirketlerin yÃ¶neticilerine ise 6 bin lira idari para cezasÄ± kesilecek.
MÃ¼lki idare amirinin veya birlikte gÃ¶rev yapÄ±lan yetkili genel kolluk amirinin verdiÄŸi emirleri yerine getirmeyen kiÅŸi, kurum, kuruluÅŸ veya ÅŸirket yetkilileri bir yÄ±l sÃ¼reyle Ã¶zel gÃ¼venlik alanÄ±nda gÃ¶rev alamayacak.
GeÃ§erli mazereti olmadan denetim esnasÄ±nda gÃ¼venlik sorumlusunu veya yÃ¶neticiyi bulundurmayan, denetim kapsamÄ±ndaki bilgi, belge ve kayÄ±tlarÄ± vermeyen kiÅŸi, kurum, kuruluÅŸ ve ÅŸirketlere 5 bin lira, denetimlerde tespit edilip giderilmesi istenen eksiklikleri gidermeyen kiÅŸi, kurum, kuruluÅŸ veya ÅŸirketlerin yÃ¶neticilerine ise 6 bin lira idari para cezasÄ± uygulanacak.
Ã–zel gÃ¼venlik gÃ¶revlisini koruma ve gÃ¼venlik hizmetleri dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka bir iÅŸte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran, Ã¼niforma giydirmeyen veya izin verilen dÄ±ÅŸÄ±nda teÃ§hizat giydirerek Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran kiÅŸi, kurum ve kuruluÅŸlara her tespit iÃ§in 3 bin lira idari para cezasÄ± verilecek. Yine ilgili maddelerdeki belirtilen bildirimleri sÃ¼resinde yerine getirmeyenlere 3 bin lira idari para cezasÄ± kesilecek.
Yetkili genel kolluk kuvvetlerine karÅŸÄ± gÃ¶revini yapmasÄ±nÄ± engellemek amacÄ±yla direnen veya cebir kullanan ya da tehdit eden Ã¶zel gÃ¼venlik yÃ¶neticisi ve gÃ¶revlisi ile ateÅŸli silahÄ±nÄ± bu kanuna aykÄ±rÄ± veya gÃ¶rev alanÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda kullanan, gÃ¶revi dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¼niformasÄ± ile toplantÄ± ve gÃ¶steri yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸlerine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen Ã¶zel gÃ¼venlik gÃ¶revlilerinin Ã¶zel gÃ¼venlik kimlik kartÄ± valilikÃ§e iptal edilecek.
Grev yasaÄŸÄ±na uymayan Ã¶zel gÃ¼venlik gÃ¶revlileri 6 ay Ã¶zel gÃ¼venlik alanÄ±nda gÃ¶rev alamayacak.
AmacÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda faaliyet gÃ¶sterdiÄŸi veya suÃ§ kaynaÄŸÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ ya da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine aidiyeti, irtibatÄ± ya da iltisakÄ± bulunduÄŸu belirlenen ÅŸirketlerin faaliyet izni iptal edilecek. Bu ÅŸekilde faaliyet izni iptal edilen ÅŸirketlerin kurucu, temsilci ve yÃ¶neticileri Ã¶zel gÃ¼venlik alanÄ±nda faaliyette bulunamayacak.
ÃœÃ§ yeni Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname yayÄ±mlandÄ±. Buna gÃ¶re Emniyet'ten 2 bin 687, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan da bin 699, Diyanet'ten ise 135 personel ihraÃ§ edildi. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 838 personelin iliÅŸiÄŸi kesildi.
680 sayÄ±lÄ± KHK ile Ã¶zel gÃ¼venlik gÃ¶revlileri silahlarÄ±nÄ± gÃ¶rev alanÄ± dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±karamayacak.
680 sayÄ±lÄ± KHK'daki dÃ¼zenlemeye gÃ¶re, yabancÄ± Ã¼lkede olmasÄ± nedeniyle kendisine ulaÅŸÄ±lamayan vatandaÅŸlar "Yurda dÃ¶n" ilanÄ±na raÄŸmen gelmemeleri halinde vatandaÅŸlÄ±ktan Ã§Ä±karÄ±labilecek
BeÅŸiktaÅŸ Vodafone Arena Stadyumu yakÄ±nlarÄ±nda dÃ¼zenlenen bombalÄ± terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 12 kiÅŸiden 10'u tutuklandÄ±
680 sayÄ±lÄ± KHK'ye gÃ¶re, BasÄ±n Kanunu uyarÄ±nca getirilen yayÄ±n yasak ve kÄ±sÄ±tlamalarÄ±na aykÄ±rÄ± olarak yayÄ±n yapÄ±lmasÄ± halinde RTÃœK, medya hizmet saÄŸlayÄ±cÄ± kuruluÅŸun programlarÄ±nÄ±n yayÄ±nÄ±nÄ± bir gÃ¼n durduracak
Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce yÃ¼rÃ¼tÃ¼len araÃ§ tescil hizmetlerine iliÅŸkin iÅŸ ve iÅŸlemler, TÃ¼rkiye Noterler BirliÄŸi koordinesinde noterliklere devredilebilecek
680 sayÄ±lÄ± KHK ile Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na ait kadrolarda ihtiyaÃ§ duyulmasÄ± halinde, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± saÄŸlÄ±k kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda veya Ã¼niversite hastanelerindeki personel gÃ¶revlendirilebilecek
Ä°BB'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ä°stanbul'da etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Avrasya TÃ¼neli'nden geÃ§iÅŸler 21.00'den 23.00'e, metro seferleride sabah 06.00'ya kadar uzatÄ±ldÄ±
YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Ä°stanbul AtatÃ¼rk HavalimanÄ± ve Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±â€™nda bugÃ¼n 395 sefer iptal edildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "ArkadaÅŸlar, tabii ki her baÅŸarÄ±nÄ±n bir bedeli vardÄ±r ama er veya geÃ§ bu iÅŸi Allah'Ä±n izniyle bitireceÄŸiz. Biz bu Ã¼lkeyi masa baÅŸÄ±nda yapÄ±lan pazarlÄ±klarla deÄŸil cenk meydanlarÄ±nda topraÄŸa dÃ¼ÅŸen ÅŸehitlerin mÃ¼barek kanlarÄ±yla ve bÃ¼yÃ¼klerimizin dualarÄ±yla kurduk." dedi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ABD'de yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Suriye'de YPG'ye silah verilmesi konusunda, "BÃ¶yle bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne mÃ¼ttefikimizin silah vermesi bizim iÃ§in kabul edilemez" dedi
Trakya'da etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle lastik satÄ±cÄ±larÄ±nda ve tamircilerde yoÄŸunluk arttÄ±
Lice ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda ele geÃ§irilen 5 astsubay ve uzman jandarma rÃ¼tbeleri takÄ±lÄ± askeri kamuflaj elbiseleriyle ilgili inceleme sÃ¼rÃ¼yor
Bursa Deniz OtobÃ¼slerinin bazÄ± seferleri, olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal edildi
MuÅŸ'ta sosyal medya hesabÄ±ndan "PKK'nÄ±n propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±" iddia edilen 23 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
BalÄ±kesir'de valilik kararÄ±yla mesai saatlerinin deÄŸiÅŸmesinden sonra bu kez de Ã‡anakkale'de mesai saatleri deÄŸiÅŸti