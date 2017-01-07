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01:49, 07 Ocak 2017 Cumartesi

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Ã–zel gÃ¼venlik hizmetlerine KHK ile dÃ¼zenleme
Ã–zel gÃ¼venlik hizmetlerine KHK ile dÃ¼zenleme

680 sayÄ±lÄ± KHK ile Ã¶zel gÃ¼venlik gÃ¶revlileri silahlarÄ±nÄ± gÃ¶rev alanÄ± dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±karamayacak.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã–zel gÃ¼venlik gÃ¶revlileri silahlarÄ±nÄ± gÃ¶rev alanÄ± dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±karamayacak.

Resmi Gazete'nin mÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlanan 680 sayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname'de (KHK), Ã–zel GÃ¼venlik Hizmetlerine Dair Kanun'da bazÄ± deÄŸiÅŸikliklere gidildi.

Buna gÃ¶re, Ã¶zel gÃ¼venlik kurum yÃ¶neticilerinin lisans mezunu ve Ã¶zel gÃ¼venlik temel eÄŸitimini baÅŸarÄ±yla tamamlamÄ±ÅŸ olmalarÄ± gerekecek. YÃ¶neticiler sadece bir faaliyet izin belgesinde yÃ¶netici unvanÄ± alabilecek.

Ã–zel gÃ¼venlik birimleri ya da Ã¶zel gÃ¼venlik ÅŸirketlerinin ÅŸubelerinde veya 15 ve daha fazla Ã¶zel gÃ¼venlik gÃ¶revlisi istihdam edilen yerlerde en az bir gÃ¼venlik sorumlusu belirlenecek. GÃ¼venlik sorumlularÄ± ilgili ÅŸartlara ilave olarak en az Ã¶n lisans mezunu olacak.

MÃ¼lki idare amirleri, kamu gÃ¼venliÄŸinin gerektirdiÄŸi hallerde Ã¶zel gÃ¼venlik izni verilen yerlerde alÄ±nan Ã¶zel gÃ¼venlik tedbirlerini denetlemeye ve yetersiz bulduÄŸu takdirde ek Ã¶nlemler aldÄ±rmaya yetkili olacak.

Ã–zel gÃ¼venlik gÃ¶revlilerinin belirlenen yetkileri sadece gÃ¶revli olduklarÄ± sÃ¼re iÃ§inde ve gÃ¶rev alanlarÄ±nda kullanÄ±lacak, gÃ¶revliler silahlarÄ±nÄ± da gÃ¶rev alanÄ± dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±karamayacak.

GÃ–REV ALANI KOMÄ°SYON KARARIYLA GENÄ°ÅžLETÄ°LECEK

Ä°ÅŸlenmiÅŸ bir suÃ§un sanÄ±ÄŸÄ± veya suÃ§ iÅŸleyeceÄŸinden kuvvetle ÅŸÃ¼phe edilen kiÅŸinin takibi, dÄ±ÅŸarÄ±dan yapÄ±lan saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± tedbir alÄ±nmasÄ±, para ve deÄŸerli eÅŸya nakli ve cenaze tÃ¶reni gibi gÃ¼zergah ifade eden durumlarda gÃ¼zergah boyu gÃ¶rev alanÄ± sayÄ±lacak.

GÃ¶rev alanÄ±, zorunlu hallerde komisyon kararÄ±yla geniÅŸletilebilecek.

KiÅŸi korumasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan Ã¶zel gÃ¼venlik gÃ¶revlilerinin gÃ¶rev alanÄ± ise koruduÄŸu kiÅŸinin yanÄ±ndayken Ã¼lke geneli, koruduÄŸu kiÅŸi olmaksÄ±zÄ±n kiÅŸi koruma izni verilen ilin sÄ±nÄ±rlarÄ± olacak.

Bu alanda Ã§alÄ±ÅŸacak kiÅŸinin, hÃ¼kmÃ¼n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n geri bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verilmiÅŸ olsa dahi kasten iÅŸlenen bir suÃ§tan dolayÄ± bir yÄ±l veya daha fazla sÃ¼reyle hapis cezasÄ±na mahkum olmamasÄ± ÅŸartÄ± aranacak.

Bu kiÅŸinin, affa uÄŸramÄ±ÅŸ olsa bile devletin gÃ¼venliÄŸine, anayasal dÃ¼zene ve bu dÃ¼zenin iÅŸleyiÅŸine, Ã¶zel hayata ve hayatÄ±n gizli alanÄ±na ve cinsel dokunulmazlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suÃ§lar ile uyuÅŸturucu veya uyarÄ±cÄ± madde suÃ§larÄ±, zimmet, irtikap, rÃ¼ÅŸvet, hÄ±rsÄ±zlÄ±k, dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k, sahtecilik, gÃ¼veni kÃ¶tÃ¼ye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karÄ±ÅŸtÄ±rma, edimin ifasÄ±na fesat karÄ±ÅŸtÄ±rma, suÃ§tan kaynaklanan mal varlÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlerini aklama, kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve fuhuÅŸ suÃ§larÄ±ndan mahkum olmamasÄ± koÅŸullarÄ± da aranacak.

Ä°ÅŸe alÄ±nma iÃ§in gÃ¼venlik soruÅŸturmasÄ± olumlu olmasÄ± gereken kiÅŸinin, cinsel dokunulmazlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suÃ§lar ile uyuÅŸturucu veya uyarÄ±cÄ± madde suÃ§larÄ±ndan dolayÄ± hakkÄ±nda devam eden bir soruÅŸturma veya kovuÅŸturma bulunmamasÄ± gerekecek.

HAKKINDA ARÅžÄ°V ARAÅžTIRMASI YAPILABÄ°LECEK

Ã–zel gÃ¼venlik gÃ¶revlisi olarak istihdam edilecekler ile Ã¶zel gÃ¼venlik ÅŸirketleri, alarm izleme merkezleri ve Ã¶zel gÃ¼venlik eÄŸitimi verecek kurumlarda kurucu veya yÃ¶netici olarak Ã§alÄ±ÅŸacaklar hakkÄ±nda valilik tarafÄ±ndan gÃ¼venlik soruÅŸturmasÄ± ve arÅŸiv araÅŸtÄ±rmasÄ± yapÄ±lacak. SoruÅŸturma sonucu olumlu olanlara, Ã¶zel gÃ¼venlik temel eÄŸitimini baÅŸarÄ±yla bitirmiÅŸ olmak ÅŸartÄ±yla valilikÃ§e Ã§alÄ±ÅŸma izni verilecek.

SÃ¶z konusu gÃ¼venlik soruÅŸturmasÄ± ve arÅŸiv araÅŸtÄ±rmasÄ± ise bir ay iÃ§inde tamamlanacak. GÃ¼venlik soruÅŸturmasÄ± ve arÅŸiv araÅŸtÄ±rmasÄ± her kimlik verilmesi veya ihtiyaÃ§ duyulmasÄ± halinde yenilenecek.

YÃ¶netici veya Ã¶zel gÃ¼venlik gÃ¶revlisi olabilme ÅŸartlarÄ±nÄ± taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ± veya bu ÅŸartlardan herhangi birini sonradan kaybettiÄŸi tespit edilenlerin kimliÄŸi ise iptal edilecek.

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine veya Milli GÃ¼venlik Kurulunca devletin milli gÃ¼venliÄŸine karÅŸÄ± faaliyette bulunduÄŸuna karar verilen yapÄ±, oluÅŸum veya gruplara iltisakÄ± veya irtibatÄ± olduÄŸu tespit edilen kiÅŸiler, Ã¶zel gÃ¼venlik alanÄ±nda faaliyet yÃ¼rÃ¼ten ÅŸirket veya birimlerde Ã§alÄ±ÅŸamayacak.

3Â BÄ°N LÄ°RA PARA CEZASI

Ã–zel gÃ¼venlik kimlik kartÄ±nÄ± baÅŸkasÄ±na kullandÄ±ran Ã¶zel gÃ¼venlik yÃ¶neticisi ve gÃ¶revlisine 3 bin lira idari para cezasÄ± verilecek. Bu kiÅŸilerin Ã¶zel gÃ¼venlik kimlik kartÄ± valilikÃ§e iptal edilecek, bu kiÅŸiler bir daha Ã¶zel gÃ¼venlik alanÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸamayacak.

DiÄŸer kiÅŸi, kurum ve kuruluÅŸlara saÄŸlanacak Ã¶zel gÃ¼venlik hizmetini belirtilen sÃ¼re iÃ§inde ilgili valiliÄŸe bildirmeyen Ã¶zel gÃ¼venlik ÅŸirketlerine ise her bildirim iÃ§in yine 3 bin lira idari para cezasÄ± verilecek.

MÃ¼lki idare amirlerince istenen ilave tedbirleri almayan kiÅŸi, kurum, kuruluÅŸ veya ÅŸirketlerin yÃ¶neticilerine ise 6 bin lira idari para cezasÄ± kesilecek.

MÃ¼lki idare amirinin veya birlikte gÃ¶rev yapÄ±lan yetkili genel kolluk amirinin verdiÄŸi emirleri yerine getirmeyen kiÅŸi, kurum, kuruluÅŸ veya ÅŸirket yetkilileri bir yÄ±l sÃ¼reyle Ã¶zel gÃ¼venlik alanÄ±nda gÃ¶rev alamayacak.

GeÃ§erli mazereti olmadan denetim esnasÄ±nda gÃ¼venlik sorumlusunu veya yÃ¶neticiyi bulundurmayan, denetim kapsamÄ±ndaki bilgi, belge ve kayÄ±tlarÄ± vermeyen kiÅŸi, kurum, kuruluÅŸ ve ÅŸirketlere 5 bin lira, denetimlerde tespit edilip giderilmesi istenen eksiklikleri gidermeyen kiÅŸi, kurum, kuruluÅŸ veya ÅŸirketlerin yÃ¶neticilerine ise 6 bin lira idari para cezasÄ± uygulanacak.

Ã–zel gÃ¼venlik gÃ¶revlisini koruma ve gÃ¼venlik hizmetleri dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka bir iÅŸte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran, Ã¼niforma giydirmeyen veya izin verilen dÄ±ÅŸÄ±nda teÃ§hizat giydirerek Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran kiÅŸi, kurum ve kuruluÅŸlara her tespit iÃ§in 3 bin lira idari para cezasÄ± verilecek. Yine ilgili maddelerdeki belirtilen bildirimleri sÃ¼resinde yerine getirmeyenlere 3 bin lira idari para cezasÄ± kesilecek.

Yetkili genel kolluk kuvvetlerine karÅŸÄ± gÃ¶revini yapmasÄ±nÄ± engellemek amacÄ±yla direnen veya cebir kullanan ya da tehdit eden Ã¶zel gÃ¼venlik yÃ¶neticisi ve gÃ¶revlisi ile ateÅŸli silahÄ±nÄ± bu kanuna aykÄ±rÄ± veya gÃ¶rev alanÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda kullanan, gÃ¶revi dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¼niformasÄ± ile toplantÄ± ve gÃ¶steri yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸlerine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen Ã¶zel gÃ¼venlik gÃ¶revlilerinin Ã¶zel gÃ¼venlik kimlik kartÄ± valilikÃ§e iptal edilecek.

Grev yasaÄŸÄ±na uymayan Ã¶zel gÃ¼venlik gÃ¶revlileri 6 ay Ã¶zel gÃ¼venlik alanÄ±nda gÃ¶rev alamayacak.

AmacÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda faaliyet gÃ¶sterdiÄŸi veya suÃ§ kaynaÄŸÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ ya da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine aidiyeti, irtibatÄ± ya da iltisakÄ± bulunduÄŸu belirlenen ÅŸirketlerin faaliyet izni iptal edilecek. Bu ÅŸekilde faaliyet izni iptal edilen ÅŸirketlerin kurucu, temsilci ve yÃ¶neticileri Ã¶zel gÃ¼venlik alanÄ±nda faaliyette bulunamayacak.



Ä°lgili Konular Ã–zel gÃ¼venlik hizmetleri Ã–zel gÃ¼venlik hizmetlerine dÃ¼zenleme OHAL KHK
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