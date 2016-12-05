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10:18, 07 Ocak 2017 Cumartesi
DÄ±ÅŸ Politika
09:05, 07 Ocak 2017 Cumartesi

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BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m Irak'a gitti
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m Irak'a gitti

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere Ã¶zel uÃ§ak "TC ANA" ile Irak'a gitti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã¶zel uÃ§ak "TC ANA" ile Irak'a gitti.Â 

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± EsenboÄŸa HavalimanÄ±'ndan Ankara Valisi Ercan Topaca, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mahmut Karaaslan ile diÄŸer yetkililer uÄŸurladÄ±.Â 

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ile Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak, Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci de Irak'a gitti.Â 

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, BaÄŸdat'ta Irak CumhurbaÅŸkanÄ± Fuad Masum ve Temsilciler Meclisi BaÅŸkanÄ± Selim Cuburi'yle gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapacaÄŸÄ±, YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n ayrÄ±ca parti yetkilileri, Irak'Ä±n Ã¶nde gelen bazÄ± siyasi yetkilileri, kanaat Ã¶nderleri ve IraklÄ± TÃ¼rkmenlerin temsilcileriyle bir araya geleceÄŸi kaydedildi.

YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n BaÄŸdatâ€™taki temaslarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Erbil'e geÃ§erek IKBY BaÅŸkanÄ± Mesud Barzani ve BaÅŸbakanÄ± NeÃ§irvan Barzani'yle gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapacaÄŸÄ± belirtildi.Â 



Ä°lgili Konular Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m
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