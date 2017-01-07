DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
10:18, 07 Ocak 2017 Cumartesi
Avrupa
09:19, 07 Ocak 2017 Cumartesi

  • PaylaÅŸ
Fransa'da 4 PKKâ€™lÄ±ya hapis cezasÄ±
Fransa'da 4 PKKâ€™lÄ±ya hapis cezasÄ±

Fransaâ€™nÄ±n Reins kentindeki mahkeme, PKK Ã¼yesi 4 kiÅŸiyi, 2â€™ÅŸer ay hapis cezasÄ±nÄ± Ã§arptÄ±rdÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransaâ€™nÄ±nÂ ReinsÂ kentindeki mahkemenin, PKKÂ Ã¼yesi 4 kiÅŸiyi, 2â€™ÅŸer ayÂ hapisÂ cezasÄ±nÄ± Ã§arptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Lâ€™Union haber sitesi, 7 AralÄ±kâ€™ta Parisâ€™te "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne mali kaynak saÄŸlamak" suÃ§undan tecilli hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lan 4 PKKâ€™lÄ±nÄ±n, bu kez "polise zorunlu ikametgah adresi bildirmeme" suÃ§undan 2â€™ÅŸer ay hapis ve 300 avro para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

YaÅŸlarÄ± 25 ve 45 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen PKKâ€™lÄ±lar, Ã¶rgÃ¼t adÄ±na haraÃ§ toplamak suÃ§undan geÃ§en ay Parisâ€™te tecilli hapis cezasÄ±na mahkum olmuÅŸtu.

Reins mahkemesi, tecilli hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±ktan sonra, yeni Ã§Ä±kan terÃ¶rle mÃ¼cadele yasasÄ±na gÃ¶re 15 gÃ¼n iÃ§inde yeni adreslerini polise bildirmeyen 4 PKKâ€™lÄ±nÄ±n yeniden suÃ§ iÅŸlediÄŸine hÃ¼kmetti.

SavcÄ±lÄ±k ve savunma makamÄ± avukatlarÄ±, karara itiraz edeceklerini aÃ§Ä±kladÄ±.

FransÄ±z basÄ±nÄ±, 1 Temmuz 2016 tarihinde Ã§Ä±kan yeni terÃ¶rle mÃ¼cadele yasasÄ±nÄ±n, terÃ¶r suÃ§lularÄ±nÄ±n yeni bir dÃ¼zenlemeyle fiÅŸlenmesiyle ilgili maddesinin ilk kez 4 PKKâ€™lÄ± iÃ§in uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.

Â 



Ä°lgili Konular pkk fransa
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Avrupa Haberleri
Fransa'da 4 PKK lÄ±ya hapis cezasÄ±
Fransa'da 4 PKKâ€™lÄ±ya hapis cezasÄ±

Fransaâ€™nÄ±n Reins kentindeki mahkeme, PKK Ã¼yesi 4 kiÅŸiyi, 2â€™ÅŸer ay hapis cezasÄ±nÄ± Ã§arptÄ±rdÄ±
ABD'de havalimanÄ±nda silahlÄ± saldÄ±rÄ± 5 Ã¶lÃ¼
ABD'de havalimanÄ±nda silahlÄ± saldÄ±rÄ±: 5 Ã¶lÃ¼

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Fort Lauderdale-Hollywood UluslararasÄ± HavalimanÄ±'nda dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da, alÄ±nan ilk bilgilere gÃ¶re 5 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda 'Murdoch imparatorluÄŸu' tartÄ±ÅŸmasÄ± gÃ¼ndemde
Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda 'Murdoch imparatorluÄŸu' tartÄ±ÅŸmasÄ± gÃ¼ndemde

AvustralyalÄ± medya patronu Murdoch'Ä±n Ä°ngiliz basÄ±nÄ±ndaki etkisi ve tekelleÅŸme tartÄ±ÅŸmalarÄ±, yÃ¼zde 39'luk hissesine sahip olduÄŸu yayÄ±n kuruluÅŸu Sky'Ä±n tamamÄ±nÄ± almak istemesiyle yeniden gÃ¼ndeme geldi
ABD ekonomisinde kontrol FED'den Trump'a geÃ§iyor
ABD ekonomisinde kontrol FED'den Trump'a geÃ§iyor

ABD'de ekonominin direksiyonuna bu yÄ±l Fed BaÅŸkanÄ± Yellen'Ä±n yerine Ã¼lkenin 45'inci baÅŸkanÄ± Donald Trump geÃ§ecek
DEAÅž'Ä±n 'beyin takÄ±mÄ±'ndan Mahmut el-Isevi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
DEAÅž'Ä±n 'beyin takÄ±mÄ±'ndan Mahmut el-Isevi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DEAÅžâ€™Ä±n istihbarat ve medya yapÄ±lanmasÄ±nda gÃ¶rev alan DEAÅž'Ä±n elebaÅŸlarÄ±ndan Mahmut el-Isevi, ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyonun gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Avusturya'da kamu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ±
Avusturya'da kamu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ±

Avusturya DÄ±ÅŸiÅŸleri ve Entegrasyon BakanÄ± Kurz, Ã¶ÄŸretmenler dahil tÃ¼m kamu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ± talep etti
ABD'de uÃ§ak dÃ¼ÅŸtÃ¼
ABD'de uÃ§ak dÃ¼ÅŸtÃ¼

ABD'nin Arkansas eyaletinde kÃ¼Ã§Ã¼k bir uÃ§aÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸmesi sonucu uÃ§akta bulunan iki kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
AkÄ±ncÄ± dan BM Genel Sekreteri Guterres'e mektup
AkÄ±ncÄ±â€™dan, BM Genel Sekreteri Guterres'e mektup

KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, BM Genel Sekreteri Guterres'e mektup gÃ¶ndererek, Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde 9-12 Ocak'ta yapÄ±lacak mÃ¼zakerelerin katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ± konusunda, 1 AralÄ±k'ta varÄ±lan mutabakata sadÄ±k kalÄ±nmasÄ±nÄ±n zorunlu olduÄŸunu bildirdi
ABD Ã¶ldÃ¼ dediÄŸi adamlarÄ± yeniden arÄ±yor
ABD Ã¶ldÃ¼ dediÄŸi adamlarÄ± yeniden arÄ±yor

ABD tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ ilan edilen El Kaide yÃ¶neticisinin yeniden arananlar listesinde ilan edilmesi Ã¼lkenin askeri aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n doÄŸruluÄŸunu sorgulatÄ±yor
2016'da 7 bin 495 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã¶ldÃ¼
2016'da 7 bin 495 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã¶ldÃ¼

IOM, 2016'da dÃ¼nyada 7 bin 495 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±
Siber saldÄ±rÄ±larda rol alan RuslarÄ±n kimlikleri belirlendi
Siber saldÄ±rÄ±larda rol alan RuslarÄ±n kimlikleri belirlendi

ABD basÄ±nÄ±, Rusya'nÄ±n ABD seÃ§imlerine siber saldÄ±rÄ±larla mÃ¼dahale etmesine yÃ¶nelik istihbarat raporunda, siber saldÄ±rÄ±larda rol alan RuslarÄ±n kimliklerinin belirlendiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼
Yunanistan'a geÃ§en sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± sayÄ±sÄ±nda rekor dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ
Yunanistan'a geÃ§en sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± sayÄ±sÄ±nda rekor dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ

TÃ¼rkiye ile AB arasÄ±nda sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n geri kabulÃ¼ne iliÅŸkin imzalanan anlaÅŸma sonrasÄ±nda 2016'da Yunanistan'a geÃ§en sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± sayÄ±sÄ± yÃ¼zde 80 azaldÄ±
Ev hapsindeki Ä°ranlÄ± muhalif liderin istifasÄ± reddedildi
Ev hapsindeki Ä°ranlÄ± muhalif liderin istifasÄ± reddedildi

Ä°ran'da Ä°timad-i Milli Partisi Merkez Konseyi, ev hapsindeki muhalif lider Kerrubi'nin genel baÅŸkanlÄ±ktan istifasÄ±nÄ± kabul etmedi
Brezilya'da yine hapishane isyanÄ± 33 mahkum Ã¶ldÃ¼
Brezilya'da yine hapishane isyanÄ±: 33 mahkum Ã¶ldÃ¼

Brezilya'da cezaevinde Ã§Ä±kan isyanda 33 mahkumun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
Kazakistan dan Suriye ye insani yardÄ±m
Kazakistanâ€™dan Suriyeâ€™ye insani yardÄ±m

Kazakistan, Suriyeâ€™ye 500 ton insani yardÄ±m gÃ¶nderdi
Duterte Rus savaÅŸ gemilerini ziyaret etti
Duterte Rus savaÅŸ gemilerini ziyaret etti

Filipinler Devlet BaÅŸkanÄ± Rodrigo Duterte Manila LimanÄ±'na demirleyene Rusya'ya ait 162 metre uzunluÄŸundaki anti-denizaltÄ± savaÅŸ gemisini Rusya'nÄ±n Filipinler BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Igor Khovaev ile birlikte ziyaret etti.

Haberler

Eski Fransa BaÅŸbakanÄ±, TÃ¼rkiye'yi AB'de istemiyor
Eski Fransa BaÅŸbakanÄ± TÃ¼rkiye'yi AB'de istemiyor

Fransa'ya yeni yÄ±l kundaklamayla geldi
Fransa'ya yeni yÄ±l kundaklamayla geldi

2017'de Fransa'ya seÃ§imler damgasÄ±nÄ± vuracak
2017'de Fransa'ya seÃ§imler damgasÄ±nÄ± vuracak

Fransa'da yÄ±lbaÅŸÄ± iÃ§in gÃ¼venlik alarmÄ±
Fransa'da yÄ±lbaÅŸÄ± iÃ§in gÃ¼venlik alarmÄ±

Fransa'da gÃ¼venlik gÃ¶revlileri kameralÄ± kayda geÃ§iyor
Fransa'da gÃ¼venlik gÃ¶revlileri kameralÄ± kayda geÃ§iyor

Fransa, cami saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± sessiz
Fransa cami saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± sessiz

Fransa, uÃ§ak gemisini DoÄŸu Akdeniz'den Ã§ekti
Fransa uÃ§ak gemisini DoÄŸu Akdeniz'den Ã§ekti

Fransa, Halep iÃ§in BM gÃ¶zlemcileri istiyor
Fransa Halep iÃ§in BM gÃ¶zlemcileri istiyor






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 