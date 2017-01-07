09:19, 07 Ocak 2017 Cumartesi

Fransa'da 4 PKKâ€™lÄ±ya hapis cezasÄ±





Fransaâ€™nÄ±n Reins kentindeki mahkeme, PKK Ã¼yesi 4 kiÅŸiyi, 2â€™ÅŸer ay hapis cezasÄ±nÄ± Ã§arptÄ±rdÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Fransaâ€™nÄ±nÂ ReinsÂ kentindeki mahkemenin, PKKÂ Ã¼yesi 4 kiÅŸiyi, 2â€™ÅŸer ayÂ hapisÂ cezasÄ±nÄ± Ã§arptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Lâ€™Union haber sitesi, 7 AralÄ±kâ€™ta Parisâ€™te "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne mali kaynak saÄŸlamak" suÃ§undan tecilli hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lan 4 PKKâ€™lÄ±nÄ±n, bu kez "polise zorunlu ikametgah adresi bildirmeme" suÃ§undan 2â€™ÅŸer ay hapis ve 300 avro para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. YaÅŸlarÄ± 25 ve 45 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen PKKâ€™lÄ±lar, Ã¶rgÃ¼t adÄ±na haraÃ§ toplamak suÃ§undan geÃ§en ay Parisâ€™te tecilli hapis cezasÄ±na mahkum olmuÅŸtu. Reins mahkemesi, tecilli hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±ktan sonra, yeni Ã§Ä±kan terÃ¶rle mÃ¼cadele yasasÄ±na gÃ¶re 15 gÃ¼n iÃ§inde yeni adreslerini polise bildirmeyen 4 PKKâ€™lÄ±nÄ±n yeniden suÃ§ iÅŸlediÄŸine hÃ¼kmetti. SavcÄ±lÄ±k ve savunma makamÄ± avukatlarÄ±, karara itiraz edeceklerini aÃ§Ä±kladÄ±. FransÄ±z basÄ±nÄ±, 1 Temmuz 2016 tarihinde Ã§Ä±kan yeni terÃ¶rle mÃ¼cadele yasasÄ±nÄ±n, terÃ¶r suÃ§lularÄ±nÄ±n yeni bir dÃ¼zenlemeyle fiÅŸlenmesiyle ilgili maddesinin ilk kez 4 PKKâ€™lÄ± iÃ§in uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±. Â

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