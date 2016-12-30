09:25, 07 Ocak 2017 Cumartesi

Lice'deki sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Lice Ä°lÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda dÃ¼zenlenecek operasyon Ã¶ncesi 5 Ocak gÃ¼nÃ¼ ilan edilen sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±, 6 Ocak gÃ¼nÃ¼ saat 24.00'da sona erdi. DiyarbakÄ±r ValiliÄŸi'nce konuya iliÅŸkin yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada ÅŸÃ¶yle denildi:

"Ä°limiz Lice Ä°lÃ§esi mÃ¼lki sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde daÄŸlÄ±k ve ormanlÄ±k alanda faaliyet yÃ¼rÃ¼ten, aralarÄ±nda Ã¼st dÃ¼zey Ã¶rgÃ¼t yÃ¶neticilerinin de bulunduÄŸu deÄŸerlendirilen bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±nÄ± ve iÅŸbirlikÃ§ilerini etkisiz hale getirmek, bÃ¶lgede bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ± tarafÄ±ndan kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak, depo alanlarÄ±nÄ± ve uÃ§aksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geÃ§irmek maksadÄ±yla operasyon dÃ¼zenlenmiÅŸtir. Operasyon icra edilen bÃ¶lgelerde halkÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± ve sivil vatandaÅŸlarÄ±n zarar gÃ¶rmemesi amacÄ±yla, 5442 sayÄ±lÄ± Ä°l Ä°daresi Kanununun 11/C maddesi gereÄŸince, belirtilen bÃ¶lgelerde 05 Ocak 2016 gÃ¼nÃ¼ saat 05.00â€™dan itibaren duyurulan yasaklama kararÄ± 06 Ocak 2016 gÃ¼nÃ¼ saat 24.00â€™dan itibaren kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±za kendilerinin can ve mal gÃ¼venliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± iÃ§in uygulanan yasaÄŸa uyduklarÄ± iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ederiz."