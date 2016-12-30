Lice'deki sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Lice Ä°lÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda dÃ¼zenlenecek operasyon Ã¶ncesi 5 Ocak gÃ¼nÃ¼ ilan edilen sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±, 6 Ocak gÃ¼nÃ¼ saat 24.00'da sona erdi. DiyarbakÄ±r ValiliÄŸi'nce konuya iliÅŸkin yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada ÅŸÃ¶yle denildi:
"Ä°limiz Lice Ä°lÃ§esi mÃ¼lki sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde daÄŸlÄ±k ve ormanlÄ±k alanda faaliyet yÃ¼rÃ¼ten, aralarÄ±nda Ã¼st dÃ¼zey Ã¶rgÃ¼t yÃ¶neticilerinin de bulunduÄŸu deÄŸerlendirilen bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±nÄ± ve iÅŸbirlikÃ§ilerini etkisiz hale getirmek, bÃ¶lgede bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ± tarafÄ±ndan kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak, depo alanlarÄ±nÄ± ve uÃ§aksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geÃ§irmek maksadÄ±yla operasyon dÃ¼zenlenmiÅŸtir. Operasyon icra edilen bÃ¶lgelerde halkÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± ve sivil vatandaÅŸlarÄ±n zarar gÃ¶rmemesi amacÄ±yla, 5442 sayÄ±lÄ± Ä°l Ä°daresi Kanununun 11/C maddesi gereÄŸince, belirtilen bÃ¶lgelerde 05 Ocak 2016 gÃ¼nÃ¼ saat 05.00â€™dan itibaren duyurulan yasaklama kararÄ± 06 Ocak 2016 gÃ¼nÃ¼ saat 24.00â€™dan itibaren kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±za kendilerinin can ve mal gÃ¼venliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± iÃ§in uygulanan yasaÄŸa uyduklarÄ± iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ederiz."
OsmanlÄ± Devleti'nin 31'inci padiÅŸahÄ± Sultan AbdÃ¼lmecid'in torunu Osman Bayezid OsmanoÄŸlu, New York'ta hayatÄ±nÄ± kaybetti
Ä°stanbul'da etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndaki seferlerde aksamalar yaÅŸanÄ±rken, birÃ§ok sefer iptal edildi.
DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice Ä°lÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda 5 Ocak tarihinde ilan edilen sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±, 6 Ocak gÃ¼nÃ¼ saat 24.00'da kaldÄ±rÄ±ldÄ±
BaÅŸbakanlÄ±k ile Aile ve Sosyal Politikalar, Milli EÄŸitim, Orman ve Su Ä°ÅŸleri bakanlÄ±klarÄ±na ait atama kararlarÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere Ã¶zel uÃ§ak "TC ANA" ile Irak'a gitti
Bursa Deniz OtobÃ¼slerinin (BUDO) seferlerinden bazÄ±larÄ± olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal edildi
ÃœÃ§ yeni Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname yayÄ±mlandÄ±. Buna gÃ¶re Emniyet'ten 2 bin 687, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan da bin 699, Diyanet'ten ise 135 personel ihraÃ§ edildi. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 838 personelin iliÅŸiÄŸi kesildi.
680 sayÄ±lÄ± KHK ile Ã¶zel gÃ¼venlik gÃ¶revlileri silahlarÄ±nÄ± gÃ¶rev alanÄ± dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±karamayacak.
680 sayÄ±lÄ± KHK'daki dÃ¼zenlemeye gÃ¶re, yabancÄ± Ã¼lkede olmasÄ± nedeniyle kendisine ulaÅŸÄ±lamayan vatandaÅŸlar "Yurda dÃ¶n" ilanÄ±na raÄŸmen gelmemeleri halinde vatandaÅŸlÄ±ktan Ã§Ä±karÄ±labilecek
BeÅŸiktaÅŸ Vodafone Arena Stadyumu yakÄ±nlarÄ±nda dÃ¼zenlenen bombalÄ± terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 12 kiÅŸiden 10'u tutuklandÄ±
680 sayÄ±lÄ± KHK'ye gÃ¶re, BasÄ±n Kanunu uyarÄ±nca getirilen yayÄ±n yasak ve kÄ±sÄ±tlamalarÄ±na aykÄ±rÄ± olarak yayÄ±n yapÄ±lmasÄ± halinde RTÃœK, medya hizmet saÄŸlayÄ±cÄ± kuruluÅŸun programlarÄ±nÄ±n yayÄ±nÄ±nÄ± bir gÃ¼n durduracak
Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce yÃ¼rÃ¼tÃ¼len araÃ§ tescil hizmetlerine iliÅŸkin iÅŸ ve iÅŸlemler, TÃ¼rkiye Noterler BirliÄŸi koordinesinde noterliklere devredilebilecek
680 sayÄ±lÄ± KHK ile Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na ait kadrolarda ihtiyaÃ§ duyulmasÄ± halinde, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± saÄŸlÄ±k kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda veya Ã¼niversite hastanelerindeki personel gÃ¶revlendirilebilecek
Ä°BB'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ä°stanbul'da etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Avrasya TÃ¼neli'nden geÃ§iÅŸler 21.00'den 23.00'e, metro seferleride sabah 06.00'ya kadar uzatÄ±ldÄ±
YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Ä°stanbul AtatÃ¼rk HavalimanÄ± ve Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±â€™nda bugÃ¼n 395 sefer iptal edildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "ArkadaÅŸlar, tabii ki her baÅŸarÄ±nÄ±n bir bedeli vardÄ±r ama er veya geÃ§ bu iÅŸi Allah'Ä±n izniyle bitireceÄŸiz. Biz bu Ã¼lkeyi masa baÅŸÄ±nda yapÄ±lan pazarlÄ±klarla deÄŸil cenk meydanlarÄ±nda topraÄŸa dÃ¼ÅŸen ÅŸehitlerin mÃ¼barek kanlarÄ±yla ve bÃ¼yÃ¼klerimizin dualarÄ±yla kurduk." dedi.