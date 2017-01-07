AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda uÃ§uÅŸlara kar engeli

Ä°stanbul'da akÅŸamdan itibaren etkisini sÃ¼rdÃ¼ren kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyleÂ AtatÃ¼rk HavalimanÄ±Â Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± birÃ§ok sefer yapÄ±lamadÄ±. HavalimanÄ± saat 20.30 ile 21.00 arasÄ±nda pistlerin kardan temizleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle iniÅŸ ve kalkÄ±ÅŸlara kapanÄ±rken, havayolu ÅŸirketleri birÃ§okÂ seferiniÂ iptalÂ etmek zorunda kaldÄ±.Â
Seferleri iptal olan yolcular otellere yÃ¶nlendirildi. BazÄ± yolcularÄ±n terminaldeki alanlarda geceyi geÃ§irdikleri gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Yolculara, TÃ¼rk Hava YollarÄ± (THY) tarafÄ±ndan kumanya daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±. Seferlerinin durumunu bilgi ekranlarÄ±ndan Ã¶ÄŸrenen yolcular, bilet satÄ±ÅŸ ofislerinde iÅŸlemlerini gerÃ§ekleÅŸtirdi. DÄ±ÅŸ Hatlar Terminali'ndeki pasaport kontrol noktalarÄ±nda ise yoÄŸunluk yaÅŸanmadÄ±.
Devlet Hava MeydanlarÄ± Ä°ÅŸletmesi'ne (DHMÄ°) baÄŸlÄ± ekipler, pistleri karlardan temizleyerek, aÃ§Ä±k tutabilmek iÃ§in yoÄŸun Ã§aba sarf etti. Sefere Ã§Ä±kacak uÃ§aklarÄ±n kanat, gÃ¶vde ve motoruna buz Ã§Ã¶zÃ¼cÃ¼ sÄ±vÄ± uygulandÄ±. HavalimanÄ±ndaki pistlerin Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucunda iniÅŸ ve kalkÄ±ÅŸlara hazÄ±r olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.Â
THY BasÄ±n MÃ¼ÅŸavirliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada,Â AtatÃ¼rk ve Sabiha GÃ¶kÃ§en havalimanlarÄ±nda yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle seferlerde aksamalar meydana geldiÄŸi hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.
AÃ§Ä±klamada,Â AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndaki pist Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle bazÄ± uÃ§aklarÄ±n en yakÄ±n havalimanlarÄ±na "divert" (yÃ¶nlendirme) yaptÄ±ÄŸÄ±Â kaydedilerek, "YolcularÄ±mÄ±zÄ±n seyahatlerinden Ã¶nce uÃ§uÅŸlarÄ±yla ilgili son durumu 'www.thy.com' internet adresinden veya "444 0 849" numaralÄ± Ã§aÄŸrÄ± merkezimizden Ã¶ÄŸrenmelerini rica ederiz.â€™â€™ denildi.
Ã–te yandan AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndaki pist temizleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle 29 uÃ§aÄŸÄ±n Ã§evre illere veya geldiÄŸi havalimanÄ±na yÃ¶nlendirildiÄŸi bildirildi.
OsmanlÄ± Devleti'nin 31'inci padiÅŸahÄ± Sultan AbdÃ¼lmecid'in torunu Osman Bayezid OsmanoÄŸlu, New York'ta hayatÄ±nÄ± kaybetti
Ä°stanbul'da etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndaki seferlerde aksamalar yaÅŸanÄ±rken, birÃ§ok sefer iptal edildi.
DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice Ä°lÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda 5 Ocak tarihinde ilan edilen sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±, 6 Ocak gÃ¼nÃ¼ saat 24.00'da kaldÄ±rÄ±ldÄ±
BaÅŸbakanlÄ±k ile Aile ve Sosyal Politikalar, Milli EÄŸitim, Orman ve Su Ä°ÅŸleri bakanlÄ±klarÄ±na ait atama kararlarÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere Ã¶zel uÃ§ak "TC ANA" ile Irak'a gitti
Bursa Deniz OtobÃ¼slerinin (BUDO) seferlerinden bazÄ±larÄ± olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal edildi
ÃœÃ§ yeni Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname yayÄ±mlandÄ±. Buna gÃ¶re Emniyet'ten 2 bin 687, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan da bin 699, Diyanet'ten ise 135 personel ihraÃ§ edildi. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 838 personelin iliÅŸiÄŸi kesildi.
680 sayÄ±lÄ± KHK ile Ã¶zel gÃ¼venlik gÃ¶revlileri silahlarÄ±nÄ± gÃ¶rev alanÄ± dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±karamayacak.
680 sayÄ±lÄ± KHK'daki dÃ¼zenlemeye gÃ¶re, yabancÄ± Ã¼lkede olmasÄ± nedeniyle kendisine ulaÅŸÄ±lamayan vatandaÅŸlar "Yurda dÃ¶n" ilanÄ±na raÄŸmen gelmemeleri halinde vatandaÅŸlÄ±ktan Ã§Ä±karÄ±labilecek
BeÅŸiktaÅŸ Vodafone Arena Stadyumu yakÄ±nlarÄ±nda dÃ¼zenlenen bombalÄ± terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 12 kiÅŸiden 10'u tutuklandÄ±
680 sayÄ±lÄ± KHK'ye gÃ¶re, BasÄ±n Kanunu uyarÄ±nca getirilen yayÄ±n yasak ve kÄ±sÄ±tlamalarÄ±na aykÄ±rÄ± olarak yayÄ±n yapÄ±lmasÄ± halinde RTÃœK, medya hizmet saÄŸlayÄ±cÄ± kuruluÅŸun programlarÄ±nÄ±n yayÄ±nÄ±nÄ± bir gÃ¼n durduracak
Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce yÃ¼rÃ¼tÃ¼len araÃ§ tescil hizmetlerine iliÅŸkin iÅŸ ve iÅŸlemler, TÃ¼rkiye Noterler BirliÄŸi koordinesinde noterliklere devredilebilecek
680 sayÄ±lÄ± KHK ile Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na ait kadrolarda ihtiyaÃ§ duyulmasÄ± halinde, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± saÄŸlÄ±k kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda veya Ã¼niversite hastanelerindeki personel gÃ¶revlendirilebilecek
Ä°BB'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ä°stanbul'da etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Avrasya TÃ¼neli'nden geÃ§iÅŸler 21.00'den 23.00'e, metro seferleride sabah 06.00'ya kadar uzatÄ±ldÄ±
YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Ä°stanbul AtatÃ¼rk HavalimanÄ± ve Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±â€™nda bugÃ¼n 395 sefer iptal edildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "ArkadaÅŸlar, tabii ki her baÅŸarÄ±nÄ±n bir bedeli vardÄ±r ama er veya geÃ§ bu iÅŸi Allah'Ä±n izniyle bitireceÄŸiz. Biz bu Ã¼lkeyi masa baÅŸÄ±nda yapÄ±lan pazarlÄ±klarla deÄŸil cenk meydanlarÄ±nda topraÄŸa dÃ¼ÅŸen ÅŸehitlerin mÃ¼barek kanlarÄ±yla ve bÃ¼yÃ¼klerimizin dualarÄ±yla kurduk." dedi.