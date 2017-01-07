09:49, 07 Ocak 2017 Cumartesi

AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda uÃ§uÅŸlara kar engeli





Ä°stanbul'da etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndaki seferlerde aksamalar yaÅŸanÄ±rken, birÃ§ok sefer iptal edildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul'da akÅŸamdan itibaren etkisini sÃ¼rdÃ¼ren kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyleÂ AtatÃ¼rk HavalimanÄ±Â Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± birÃ§ok sefer yapÄ±lamadÄ±. HavalimanÄ± saat 20.30 ile 21.00 arasÄ±nda pistlerin kardan temizleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle iniÅŸ ve kalkÄ±ÅŸlara kapanÄ±rken, havayolu ÅŸirketleri birÃ§okÂ seferiniÂ iptalÂ etmek zorunda kaldÄ±.Â Seferleri iptal olan yolcular otellere yÃ¶nlendirildi. BazÄ± yolcularÄ±n terminaldeki alanlarda geceyi geÃ§irdikleri gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Yolculara, TÃ¼rk Hava YollarÄ± (THY) tarafÄ±ndan kumanya daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±. Seferlerinin durumunu bilgi ekranlarÄ±ndan Ã¶ÄŸrenen yolcular, bilet satÄ±ÅŸ ofislerinde iÅŸlemlerini gerÃ§ekleÅŸtirdi. DÄ±ÅŸ Hatlar Terminali'ndeki pasaport kontrol noktalarÄ±nda ise yoÄŸunluk yaÅŸanmadÄ±. Devlet Hava MeydanlarÄ± Ä°ÅŸletmesi'ne (DHMÄ°) baÄŸlÄ± ekipler, pistleri karlardan temizleyerek, aÃ§Ä±k tutabilmek iÃ§in yoÄŸun Ã§aba sarf etti. Sefere Ã§Ä±kacak uÃ§aklarÄ±n kanat, gÃ¶vde ve motoruna buz Ã§Ã¶zÃ¼cÃ¼ sÄ±vÄ± uygulandÄ±. HavalimanÄ±ndaki pistlerin Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucunda iniÅŸ ve kalkÄ±ÅŸlara hazÄ±r olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.Â THY'DEN YOLCULARA 'KAR' UYARISI THY BasÄ±n MÃ¼ÅŸavirliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada,Â AtatÃ¼rk ve Sabiha GÃ¶kÃ§en havalimanlarÄ±nda yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle seferlerde aksamalar meydana geldiÄŸi hatÄ±rlatÄ±ldÄ±. AÃ§Ä±klamada,Â AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndaki pist Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle bazÄ± uÃ§aklarÄ±n en yakÄ±n havalimanlarÄ±na "divert" (yÃ¶nlendirme) yaptÄ±ÄŸÄ±Â kaydedilerek, "YolcularÄ±mÄ±zÄ±n seyahatlerinden Ã¶nce uÃ§uÅŸlarÄ±yla ilgili son durumu 'www.thy.com' internet adresinden veya "444 0 849" numaralÄ± Ã§aÄŸrÄ± merkezimizden Ã¶ÄŸrenmelerini rica ederiz.â€™â€™ denildi. Ã–te yandan AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndaki pist temizleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle 29 uÃ§aÄŸÄ±n Ã§evre illere veya geldiÄŸi havalimanÄ±na yÃ¶nlendirildiÄŸi bildirildi.

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