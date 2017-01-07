09:56, 07 Ocak 2017 Cumartesi

PadiÅŸah torunu, Osman Bayezid OsmanoÄŸlu vefat etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

OsmanlÄ± Devleti'nin 31'inci padiÅŸahÄ± Sultan AbdÃ¼lmecid Han'Ä±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kuÅŸak torunu ve hanedanÄ±n 44'Ã¼ncÃ¼ reisi Osman Bayezid OsmanoÄŸlu, ABD'nin New York kentinde 93 yaÅŸÄ±nda vefat etti.

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, bir sÃ¼redir devam eden rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybeden OsmanoÄŸlu'nun cenazesi, 9 Ocak'ta New York'taki EyÃ¼p Sultan Camisi'nde kÄ±lÄ±nacak cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Long Island'daki aile mezarlÄ±ÄŸÄ±na defnedilecek.

HanedanÄ±n en yaÅŸlÄ± Ã¼yesi olan OsmanoÄŸlu'nun cenaze iÅŸlemleriyle TÃ¼rkiye'nin New York BaÅŸkonsosluÄŸu ilgileniyor.

OSMAN BEYAZÄ°D OSMANOÄžLU KÄ°MDÄ°R?

Osman Bayezid OsmanoÄŸlu, OsmanlÄ± hanedanÄ±nÄ±n sÃ¼rgÃ¼n sÄ±rasÄ±nda yurt dÄ±ÅŸÄ±nda doÄŸan ilk Ã§ocuÄŸu olarak 1924 yÄ±lÄ±nda Fransa'da dÃ¼nyaya geldi. Daha sonra annesi ve aÄŸabeyiyle New York'a gÃ¶Ã§ eden OsmanoÄŸlu, ABD'de 45 yÄ±l kÃ¼tÃ¼phanelerde 15 dilde kitap Ã§evirisi yaparak geÃ§imini saÄŸladÄ±ktan sonra 1997'de emekliye ayrÄ±ldÄ±.

HanedanÄ±n erkek Ã¼yelerine Ã¼lkeye dÃ¶nÃ¼ÅŸ yasaÄŸÄ± 1974'te kalkmasÄ±na raÄŸmen TÃ¼rkiye'yi ilk kez annesinin Ä±srarÄ±yla 1985'te ziyaret eden OsmanoÄŸlu, sonrasÄ±nda her yÄ±l dÃ¼zenli olarak TÃ¼rkiye'ye geldiÄŸini ancak yerleÅŸmeyi hiÃ§ dÃ¼ÅŸÃ¼nmediÄŸini ifade etmiÅŸti. OsmanoÄŸlu, 2009 yÄ±lÄ±nÄ±n eylÃ¼l ayÄ±nda Ä°stanbul'da vefat eden Osman ErtuÄŸrul Efendi'nin yerine hanedan reisi olmuÅŸtu.

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