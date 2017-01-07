10:15, 07 Ocak 2017 Cumartesi

9 TIR'Ä±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± zincirleme kaza TEM'i kapattÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, kentte akÅŸamdan bu yana sÃ¼ren kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle TEM otoyolu BahÃ§eÅŸehir mevkisinde 9Â tÄ±r kayarak kazaya neden oldu. Kaza nedeniyle TEM otoyolunun Edirne istikameti trafiÄŸe kapandÄ±.

BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ekipleri, kazaya karÄ±ÅŸan tÄ±rlarÄ±n kurtarÄ±lmasÄ± iÃ§in ters yÃ¶nden girerek bariyerleri kesti. Ekipler, araÃ§larÄ± yol kenarÄ±na Ã§ekip trafik akÄ±ÅŸÄ±nÄ± saÄŸladÄ±.

Bu arada, akÅŸam saatlerinden itibaren etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle E-5 ve TEM otoyollarÄ±nda 52 trafik kazasÄ± meydana geldi.

Åžehir iÃ§inde ve Ã§evre yollarÄ±nda Ã¶zellikle kar lastiÄŸi kullanmayan araÃ§lar, kazalara ve trafikte yoÄŸunluÄŸa neden oldu.

Belediye ekipleri, yoÄŸun trafik olan bÃ¶lgelere mazot ve benzin tankerleri gÃ¶ndererek ihtiyacÄ± olan vatandaÅŸlara daÄŸÄ±ttÄ±.