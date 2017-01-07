10:20, 07 Ocak 2017 Cumartesi

Ä°stanbul BoÄŸazÄ± gemi trafiÄŸine kapatÄ±ldÄ±





Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve tipi nedeniyle Ä°stanbul BoÄŸazÄ±, gemi geÃ§iÅŸlerine Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ kapatÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±Â ve tipi nedeniyleÂ Ä°stanbul BoÄŸazÄ±,Â gemiÂ geÃ§iÅŸlerine Ã§ift yÃ¶nlÃ¼Â kapatÄ±ldÄ±. KÄ±yÄ± Emniyeti Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nda yoÄŸun sis nedeniyle gemi geÃ§iÅŸlerinin saat 08.55 itibarÄ±yla Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ askÄ±ya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

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