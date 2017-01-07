10:24, 07 Ocak 2017 Cumartesi

FÄ±rat KalkanÄ±'nda 21 DEAÅž'lÄ± etkisiz hale getirildi





FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±nda DEAÅž'a ait El Bab, Bzagah, Suflaniyah ve Kabr Al Mukriâ€™deki 12 hedef vuruldu, Ã§atÄ±ÅŸmalar ve yapÄ±lan atÄ±ÅŸlar sonucu 21 DEAÅž'lÄ± etkisiz hale getirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±nda dÃ¼n Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±na ait uÃ§aklar tarafÄ±ndan El Bab, Bzagah, Suflaniyah ve Kabr Al Mukriâ€™de 12 DEAÅž Ã¶rgÃ¼tÃ¼ hedefine yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda barÄ±nma yerleri, karargah binalarÄ±, kontrol noktasÄ±, silah ve araÃ§lar imha edildi. GÃ¼n iÃ§inde yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalar ve yapÄ±lan atÄ±ÅŸlar sonucu 21 DEAÅž mensubuÂ etkisiz hale getirildi.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.