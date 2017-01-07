10:30, 07 Ocak 2017 Cumartesi

Bolu DaÄŸÄ±'nda zincirsiz TIR'lara izin yok





D-100 karayolunun Bolu DaÄŸÄ± kesiminde yoÄŸun kar nedeniyle zincirsiz TIR'larÄ±n geÃ§iÅŸine izin verilmiyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi D-100 karayolunun Bolu DaÄŸÄ± kesiminde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle zincirsiz TIR'larÄ±n geÃ§iÅŸine izin verilmiyor. TEM otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu DaÄŸÄ± kesiminde gece baÅŸlayan saÄŸanak, sabah saatlerinde yerini kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±na bÄ±raktÄ±. D-100 karayolunun Bolu kesiminde etkili olan kar nedeniyle trafik ekipleri yolun ulaÅŸÄ±ma kapanmamasÄ± iÃ§in ElmalÄ±k kÃ¶yÃ¼ kavÅŸaÄŸÄ±nda yaptÄ±klarÄ± kontrollerde zincirsiz TIR'larÄ±n Bolu DaÄŸÄ± gÃ¼zergahÄ±ndan geÃ§iÅŸine izin vermiyor. Zincir takan tÄ±rlar gÃ¼zergahtan geÃ§erken, zinciri olmayan tÄ±rlar kent merkezi yakÄ±nlarÄ±nda bulunan araÃ§ park alanlarÄ±na yÃ¶nlendiriliyor. GÃ¼zergahlarda karayollarÄ± ekipleri kar kÃ¼reme ve tuzlama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± aralÄ±ksÄ±z sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ler, Ä±ÅŸÄ±klÄ± tabelalarla kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±na karÅŸÄ± dikkatli olmalarÄ± konusunda uyarÄ±lÄ±yor. TEM otoyolu ve D-100 karayolunda gÃ¶rev yapan trafik ekipleri, sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerden kÄ±ÅŸ lastiksiz yola Ã§Ä±kmamalarÄ±, araÃ§larÄ±nda zincir, takoz ve Ã§ekme halatÄ± bulundurmalarÄ±nÄ± istedi. Ekipler, sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri, yakÄ±n takip, hatalÄ± sollama ve aÅŸÄ±rÄ± hÄ±z yapmamalarÄ± konusunda uyardÄ±. Ã–te yandan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± Bolu kent merkezinde de etkili oluyor.

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