Ä°stanbul'da kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 1 metreyi aÅŸtÄ± | FOTO

Ä°stanbul'da dÃ¼n akÅŸamdan itibaren etkili olanÂ kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±Â nedeniyle bugÃ¼n bazÄ± noktalarda kar kalÄ±nlÄ±klarÄ± bir metreyi aÅŸtÄ±.
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, dÃ¼n akÅŸam baÅŸlayan kar fÄ±rtÄ±nasÄ±, Ã‡atalca, Silivri, BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece, AvcÄ±lar, Esenyurt, BaÅŸakÅŸehir, ArnavutkÃ¶y ve Mahmutbey baÅŸta olmak Ã¼zere il genelinde etkili oluyor.
TEM otoyolunda Ã§alÄ±ÅŸma yapan ekipler yolun aÃ§Ä±k tutulmasÄ±nÄ± saÄŸlarken, ilÃ§e belediyelerine de ek tuz takviyesi yapan BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, trafikte bekleyen vatandaÅŸlara 31 bin 50 kumanya paketi, Ã§ay ve hazÄ±r Ã§orba daÄŸÄ±ttÄ±.
YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle bazÄ± yollarda zaman zaman aksayan trafik akÄ±ÅŸÄ±, ekiplerin mÃ¼dahalesiyle normale dÃ¶ndÃ¼.
Park BahÃ§eler, KatÄ± AtÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, ZabÄ±ta Ekipleri, Ä°SFALT, 153 Beyaz masa ekipleri sahada Ã¼st geÃ§it, meydanlar, otobÃ¼s duraklarÄ±nda kar kÃ¼reme ve tuzlama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yaptÄ±.
Ä°stanbul'da en son Ã¶lÃ§Ã¼len kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± Ã‡atalca-SubaÅŸÄ±'da 110 santimetre, ArnavutkÃ¶y'de 60-65 santimetre, BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece ve Sultangazi'de 55-60 santimetre, BaÅŸakÅŸehir, Esenyurt, BeylikdÃ¼zÃ¼, GaziosmanpaÅŸa'da 45-50 santimetre, AÄŸva-Teke, Beykoz, SarÄ±yer, ZekeriyakÃ¶y'de 40 santimetre, AlemdaÄŸ, Ã–merli, AlibeykÃ¶y, KaÄŸÄ±thane, Maslak'ta 30-35 santimetre, UÄŸur Mumcu, BahÃ§elievler, KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece'de 25 santimetre, Ã‡ekmekÃ¶y, Ãœmraniye, Sancaktepe'de 20 santimetre AtaÅŸehir, Maltepe, KadÄ±kÃ¶y, ÃœskÃ¼dar, Åžile, BeÅŸiktaÅŸ, BakÄ±rkÃ¶y'de 15-18 santimetre, Pendik, Kartal, Tuzla'da 10 santimetreye ulaÅŸtÄ±.
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ekipleri dÃ¼n geceden itibaren bin 347 araÃ§ ve iÅŸ makinesi ile 9 bÃ¶lgede Ã¼Ã§ vardiya halinde 7 bin personelle gÃ¶rev yaptÄ±.
Yol BakÄ±m Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± kar kÃ¼reme ekipleri sabah saatlerinden itibaren 15 bin 93 ton tuz, 132 ton solÃ¼syon kullandÄ±.
YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle metro saat 06.00'ya kadar yolcu taÅŸÄ±maya devam edecek.Â MetrobÃ¼sÂ hattÄ±na ek seferler konulurken,Â MarmarayÂ ise saat 01.00'e kadar hizmet verecek.
Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle dÃ¼n akÅŸam ilerlemekte zorlanan sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin Esenyurt ve bazÄ± bÃ¶lgelerde yol kenarlarÄ±nda park ederek bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± araÃ§lar, gÃ¼n iÃ§inde trafikte aksamalara yol aÃ§tÄ±. AraÃ§larÄ±nÄ± almak iÃ§in gelen vatandaÅŸlar biriken kar nedeniyle araÃ§larÄ±nÄ± Ã§Ä±karmakta gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekti.
Kentteki trafik yoÄŸunluÄŸu son olarak yÃ¼zde 10 olarak Ã¶lÃ§Ã¼lÃ¼rken, KÄ±nalÄ± yolu ile Yavuz Sultan Selim KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n Avrupa yakasÄ±na geÃ§iÅŸlerinde sÄ±kÄ±ÅŸÄ±klÄ±k gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
BÃ¶lgeye giden AKOM ekipleri, trafik akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n normale dÃ¶nmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± Silivri'de de hayatÄ± olumsuz etkiliyor.
Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nca FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'e iliÅŸkin ABD'ye gÃ¶nderilen iade dosyalarÄ± ve geÃ§ici tutuklama talebinin henÃ¼z mahkemelere gÃ¶nderilmediÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±
Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin'den, sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere uyarÄ± geldi
Bursa-Ä°zmir karayolunda, 45. kilometrede kayan iki yolcu otobÃ¼sÃ¼ nedeniyle ulaÅŸÄ±m saÄŸlanamÄ±yor
TSK'ya ait uÃ§aklar tarafÄ±ndan, El Bab'da DEAÅž'a ait 35 hedefe dÃ¼zenlenen hava harekatÄ± sonucunda, iÃ§lerinde Ã¼st dÃ¼zey 3 emirin de bulunduÄŸu 37 DEAÅž Ã¼yesi etkisiz hale getirildi
ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n CeylanpÄ±nar ilÃ§esinde sÄ±nÄ±rÄ± yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla geÃ§en 2'si canlÄ± bomba olmak Ã¼zere toplam 5 PKK'lÄ± jandarma ekipleri tarafÄ±ndan kÄ±skÄ±vrak yakalandÄ±
TÃ¼rkiye-Irak 3. YÃ¼ksek DÃ¼zeyli Stratejik Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yayÄ±nlanan ortak bildiride, iki tarafÄ±n uluslararasÄ± koalisyonun DEAÅž'a karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ mÃ¼cadelede iÅŸbirliÄŸi iÃ§inde hareket edeceÄŸi bildirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. KÄ±brÄ±s'la ilgili mÃ¼zakere sÃ¼reci hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸ teatisinde bulunulan gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Suriye'deki son geliÅŸmelere de deÄŸinildi
Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isini Ã¶ldÃ¼ren MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n mezun olduÄŸu Polis Okulu'nda FETÃ– mensubu polis adaylarÄ±na "abilik" yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan zanlÄ± ile FETÃ– ile baÄŸlantÄ±lÄ± olduklarÄ± iddia edilen 4'Ã¼ polis 5 kiÅŸi tutuklandÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "PeÅŸmerge ve Irak merkezi gÃ¼Ã§leri ile Sincar'Ä±n terÃ¶r unsurlarÄ±ndan temizlenmesi konusunda gerekli Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±lacak. Bizim iÃ§in terÃ¶r nereden gelirse gelsin aynÄ±dÄ±r" dedi
Ä°BB'den yapÄ±lan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klamada, Ä°stanbul'un bazÄ± bÃ¶lgelerinde kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 1 metreyi aÅŸtÄ±ÄŸÄ± bildirildi.YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle metro saat 06.00'ya kadar yolcu taÅŸÄ±maya devam edecek. MetrobÃ¼s hattÄ±na ek seferler konulurken, Marmaray ise saat 01.00'e kadar hizmet verecek.
Ä°zmir'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda gÃ¶sterdiÄŸi kahramanlÄ±kla faciayÄ± Ã¶nleyen ÅŸehit polis Fethi Sekin iÃ§in memleketi ElazÄ±ÄŸ'Ä±n Baskil ilÃ§esinde Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± EroÄŸlu ve AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± YÄ±lmaz'Ä±n da katÄ±lÄ±mÄ±yla tÃ¶ren dÃ¼zenlendi
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Suriye El Bab'ta gÃ¶revli Samsunlu bir asker, terÃ¶rle mÃ¼cadelede kullandÄ±klarÄ± bombalar Ã¼zerine Samsun BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Yusuf Ziya YÄ±lmaz'Ä±n adÄ±nÄ± yazarak selam gÃ¶nderdi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Adana-Ä°stanbul seferini yapan Pegasus Hava YollarÄ±'na ait bir yolcu uÃ§aÄŸÄ±, kÃ¶tÃ¼ hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle YeniÅŸehir HavalimanÄ±'na zorunlu iniÅŸ yaptÄ±
BaÅŸkent Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž ile Ä°stanbul Anadolu YakasÄ± Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž , bakÄ±m ve iyileÅŸtirme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda yapÄ±lacak planlÄ± elektrik kesintilerini iptal etti
PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan eski HDP Esenyurt Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Cuma Ali AkdaÄŸ'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 7 ÅŸÃ¼pheli, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan tutuklandÄ±