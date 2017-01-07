GÃ¼ncelleme: 17:00, 07 Ocak 2017 Cumartesi

Ä°stanbul'da kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 1 metreyi aÅŸtÄ± | FOTO

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul'da dÃ¼n akÅŸamdan itibaren etkili olanÂ kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±Â nedeniyle bugÃ¼n bazÄ± noktalarda kar kalÄ±nlÄ±klarÄ± bir metreyi aÅŸtÄ±.

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, dÃ¼n akÅŸam baÅŸlayan kar fÄ±rtÄ±nasÄ±, Ã‡atalca, Silivri, BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece, AvcÄ±lar, Esenyurt, BaÅŸakÅŸehir, ArnavutkÃ¶y ve Mahmutbey baÅŸta olmak Ã¼zere il genelinde etkili oluyor.

TEM otoyolunda Ã§alÄ±ÅŸma yapan ekipler yolun aÃ§Ä±k tutulmasÄ±nÄ± saÄŸlarken, ilÃ§e belediyelerine de ek tuz takviyesi yapan BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, trafikte bekleyen vatandaÅŸlara 31 bin 50 kumanya paketi, Ã§ay ve hazÄ±r Ã§orba daÄŸÄ±ttÄ±.

YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle bazÄ± yollarda zaman zaman aksayan trafik akÄ±ÅŸÄ±, ekiplerin mÃ¼dahalesiyle normale dÃ¶ndÃ¼.

Park BahÃ§eler, KatÄ± AtÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, ZabÄ±ta Ekipleri, Ä°SFALT, 153 Beyaz masa ekipleri sahada Ã¼st geÃ§it, meydanlar, otobÃ¼s duraklarÄ±nda kar kÃ¼reme ve tuzlama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yaptÄ±.

KAR KALINLIÄžI 1 METREYÄ° AÅžTI

Ä°stanbul'da en son Ã¶lÃ§Ã¼len kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± Ã‡atalca-SubaÅŸÄ±'da 110 santimetre, ArnavutkÃ¶y'de 60-65 santimetre, BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece ve Sultangazi'de 55-60 santimetre, BaÅŸakÅŸehir, Esenyurt, BeylikdÃ¼zÃ¼, GaziosmanpaÅŸa'da 45-50 santimetre, AÄŸva-Teke, Beykoz, SarÄ±yer, ZekeriyakÃ¶y'de 40 santimetre, AlemdaÄŸ, Ã–merli, AlibeykÃ¶y, KaÄŸÄ±thane, Maslak'ta 30-35 santimetre, UÄŸur Mumcu, BahÃ§elievler, KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece'de 25 santimetre, Ã‡ekmekÃ¶y, Ãœmraniye, Sancaktepe'de 20 santimetre AtaÅŸehir, Maltepe, KadÄ±kÃ¶y, ÃœskÃ¼dar, Åžile, BeÅŸiktaÅŸ, BakÄ±rkÃ¶y'de 15-18 santimetre, Pendik, Kartal, Tuzla'da 10 santimetreye ulaÅŸtÄ±.

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ekipleri dÃ¼n geceden itibaren bin 347 araÃ§ ve iÅŸ makinesi ile 9 bÃ¶lgede Ã¼Ã§ vardiya halinde 7 bin personelle gÃ¶rev yaptÄ±.

Yol BakÄ±m Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± kar kÃ¼reme ekipleri sabah saatlerinden itibaren 15 bin 93 ton tuz, 132 ton solÃ¼syon kullandÄ±.

METRO SEFERLERÄ° UZATILDI, METROBÃœS HATTINA EK SEFERLER KONULDU

YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle metro saat 06.00'ya kadar yolcu taÅŸÄ±maya devam edecek.Â MetrobÃ¼sÂ hattÄ±na ek seferler konulurken,Â MarmarayÂ ise saat 01.00'e kadar hizmet verecek.

Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle dÃ¼n akÅŸam ilerlemekte zorlanan sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin Esenyurt ve bazÄ± bÃ¶lgelerde yol kenarlarÄ±nda park ederek bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± araÃ§lar, gÃ¼n iÃ§inde trafikte aksamalara yol aÃ§tÄ±. AraÃ§larÄ±nÄ± almak iÃ§in gelen vatandaÅŸlar biriken kar nedeniyle araÃ§larÄ±nÄ± Ã§Ä±karmakta gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekti.

Kentteki trafik yoÄŸunluÄŸu son olarak yÃ¼zde 10 olarak Ã¶lÃ§Ã¼lÃ¼rken, KÄ±nalÄ± yolu ile Yavuz Sultan Selim KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n Avrupa yakasÄ±na geÃ§iÅŸlerinde sÄ±kÄ±ÅŸÄ±klÄ±k gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

BÃ¶lgeye giden AKOM ekipleri, trafik akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n normale dÃ¶nmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± Silivri'de de hayatÄ± olumsuz etkiliyor.