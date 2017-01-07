Ä°stanbul'da kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 40 santime ulaÅŸtÄ± | FOTO

Ä°stanbul'da akÅŸam saatlerinden itibaren etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Ä°stanbul'un bazÄ± bÃ¶lgelerindeÂ kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 40 santimetreyeÂ ulaÅŸtÄ±.
BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, kenti akÅŸam saatlerinde etkisi altÄ±na alan kar fÄ±rtÄ±nasÄ±, Ã‡atalca, Silivri, BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece, AvcÄ±lar, Esenyurt, BaÅŸakÅŸehir, ArnavutkÃ¶y, Mahmutbey baÅŸta olmak Ã¼zere il genelinde etkili oldu.
Kar kalÄ±nlÄ±klarÄ± 07.00 itibarÄ±yla BeÅŸiktaÅŸ, ÃœskÃ¼dar, KadÄ±kÃ¶y, BakÄ±rkÃ¶y'de 8-13 santimetre, EyÃ¼p, Kartal, ÅžiÅŸli, AtaÅŸehir ve Maltepe'de 15-20 santimetre, KaÄŸÄ±thane, BaÅŸakÅŸehir, BeylikdÃ¼zÃ¼, Ãœmraniye ve Ã‡ekmekÃ¶y'de 20-25 santimetre, Beykoz, Esenyurt, BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece, ArnavutkÃ¶y, Ã‡atalca ve Aydos'ta 35-40 santimetre olarak Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼.
BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, geceden itibaren bin 347 araÃ§ ve iÅŸ makinesiyle 9 bÃ¶lgede Ã¼Ã§ vardiya halinde 7 bin personelle gÃ¶rev yaptÄ±.
Ä°l genelinde fÄ±rtÄ±na ve kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle AKOM WhatsApp ihbar hattÄ±na gelen mÃ¼racaatlar, Beyaz Masa ekipleri tarafÄ±ndan yÃ¶nlendirildi.
MetrobÃ¼s seferleri artÄ±rÄ±lÄ±rken, metro 06.00'ya, marmaray 01.00'e kadar hizmet verdi.
Mahmutbey giÅŸeler ve BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece bÃ¶lgesine 7 Mobil bÃ¼fe gÃ¶nderilerek kumanya daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.
BÃ¶lge trafik ekipleri TEM otoyolu SelimpaÅŸa ayrÄ±mÄ±ndan trafik akÄ±ÅŸÄ±nÄ± D100 istikametine yÃ¶nlendirirken atÄ±k yÃ¶netim ekipleri de Ä°stanbul geneli ana yollarda bulunan Ã¼st geÃ§itlerde ve metrobÃ¼s Ã¼st geÃ§iÅŸlerinde tuzlama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yaptÄ±.
KarayollarÄ± ve Yol BakÄ±m Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± kar kÃ¼reme ekipleri de sÃ¶z konusu Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsÄ±mÄ±nda 26 bin 264 ton tuz ve 10 ton solÃ¼syon kullandÄ±.
Zeytinburnu Spor Salonunda 741 evsiz vatandaÅŸ da belediye ekiplerince misafir edilerek ihtiyaÃ§larÄ± gideriliyor.
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Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin ikinci maratonu olan TBMM Genel Kurulundaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere 9 Ocak Pazartesi gÃ¼nÃ¼ baÅŸlanacak
Suriye'nin Halep ÅŸehrinin doÄŸusundan tahliye edilerek Hatay'a getirilen yaralÄ± sayÄ±sÄ± 438'e yÃ¼kseldi
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ÅžÄ±rnak'ta PKK'ya yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda ÅŸehit olan Jandarma TeÄŸmen Mustafa Yazgan ve Jandarma Uzman Ã‡avuÅŸ Faruk YÃ¼ksel iÃ§in Siirt'te tÃ¶ren dÃ¼zenlendi
Ä°BB'den yapÄ±lan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klamada, Ä°stanbul'un bazÄ± bÃ¶lgelerinde kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 40 santimetreye kadar ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n Ã¶zellikle Ã‡atalca, Silivri, BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece, AvcÄ±lar, Esenyurt, BaÅŸakÅŸehir, ArnavutkÃ¶y ve Mahmutbey'de etkili olduÄŸu kaydedildi
TÃ¼rkiye'nin Ã¶nemli kÄ±ÅŸ turizm merkezlerinden UludaÄŸ'da, kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 245 santimetreye ulaÅŸtÄ±
Mersin'in Tarsus ilÃ§esinde, DEAÅž'a katÄ±lmak iÃ§in Suriye'ye gitmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 4 Ã‡eÃ§en uyruklu tutuklandÄ±
D-100 karayolunun Bolu DaÄŸÄ± kesiminde yoÄŸun kar nedeniyle zincirsiz TIR'larÄ±n geÃ§iÅŸine izin verilmiyor
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±nda DEAÅž'a ait El Bab, Bzagah, Suflaniyah ve Kabr Al Mukriâ€™deki 12 hedef vuruldu, Ã§atÄ±ÅŸmalar ve yapÄ±lan atÄ±ÅŸlar sonucu 21 DEAÅž'lÄ± etkisiz hale getirildi
Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve tipi nedeniyle Ä°stanbul BoÄŸazÄ±, gemi geÃ§iÅŸlerine Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ kapatÄ±ldÄ±
TEM Otoyolu BahÃ§eÅŸehir mevkiinde 9 TIR'Ä±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kaza nedeniyle yol trafiÄŸe kapandÄ±. BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ekipleri, araÃ§larÄ± yol kenarÄ±na Ã§ekip trafik akÄ±ÅŸÄ±nÄ± saÄŸladÄ±.
ÃœÃ§ yeni Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname yayÄ±mlandÄ±. Buna gÃ¶re Emniyet'ten 2 bin 687, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan da bin 699, Diyanet'ten ise 135 personel ihraÃ§ edildi. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 838 personelin iliÅŸiÄŸi kesildi.
OsmanlÄ± Devleti'nin 31'inci padiÅŸahÄ± Sultan AbdÃ¼lmecid'in torunu, Hanedan Reisi Osman Bayezid OsmanoÄŸlu, New York'ta hayatÄ±nÄ± kaybetti
Ä°stanbul'da etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndaki seferlerde aksamalar yaÅŸanÄ±rken, birÃ§ok sefer iptal edildi.
DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice Ä°lÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda 5 Ocak tarihinde ilan edilen sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±, 6 Ocak gÃ¼nÃ¼ saat 24.00'da kaldÄ±rÄ±ldÄ±