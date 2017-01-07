GÃ¼ncelleme: 11:25, 07 Ocak 2017 Cumartesi

Ä°stanbul'da kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 40 santime ulaÅŸtÄ± | FOTO

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul'da akÅŸam saatlerinden itibaren etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Ä°stanbul'un bazÄ± bÃ¶lgelerindeÂ kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 40 santimetreyeÂ ulaÅŸtÄ±.

BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, kenti akÅŸam saatlerinde etkisi altÄ±na alan kar fÄ±rtÄ±nasÄ±, Ã‡atalca, Silivri, BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece, AvcÄ±lar, Esenyurt, BaÅŸakÅŸehir, ArnavutkÃ¶y, Mahmutbey baÅŸta olmak Ã¼zere il genelinde etkili oldu.

Kar kalÄ±nlÄ±klarÄ± 07.00 itibarÄ±yla BeÅŸiktaÅŸ, ÃœskÃ¼dar, KadÄ±kÃ¶y, BakÄ±rkÃ¶y'de 8-13 santimetre, EyÃ¼p, Kartal, ÅžiÅŸli, AtaÅŸehir ve Maltepe'de 15-20 santimetre, KaÄŸÄ±thane, BaÅŸakÅŸehir, BeylikdÃ¼zÃ¼, Ãœmraniye ve Ã‡ekmekÃ¶y'de 20-25 santimetre, Beykoz, Esenyurt, BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece, ArnavutkÃ¶y, Ã‡atalca ve Aydos'ta 35-40 santimetre olarak Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼.

BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, geceden itibaren bin 347 araÃ§ ve iÅŸ makinesiyle 9 bÃ¶lgede Ã¼Ã§ vardiya halinde 7 bin personelle gÃ¶rev yaptÄ±.

Ä°l genelinde fÄ±rtÄ±na ve kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle AKOM WhatsApp ihbar hattÄ±na gelen mÃ¼racaatlar, Beyaz Masa ekipleri tarafÄ±ndan yÃ¶nlendirildi.

MetrobÃ¼s seferleri artÄ±rÄ±lÄ±rken, metro 06.00'ya, marmaray 01.00'e kadar hizmet verdi.

Mahmutbey giÅŸeler ve BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece bÃ¶lgesine 7 Mobil bÃ¼fe gÃ¶nderilerek kumanya daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.

BÃ¶lge trafik ekipleri TEM otoyolu SelimpaÅŸa ayrÄ±mÄ±ndan trafik akÄ±ÅŸÄ±nÄ± D100 istikametine yÃ¶nlendirirken atÄ±k yÃ¶netim ekipleri de Ä°stanbul geneli ana yollarda bulunan Ã¼st geÃ§itlerde ve metrobÃ¼s Ã¼st geÃ§iÅŸlerinde tuzlama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yaptÄ±.

KarayollarÄ± ve Yol BakÄ±m Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± kar kÃ¼reme ekipleri de sÃ¶z konusu Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsÄ±mÄ±nda 26 bin 264 ton tuz ve 10 ton solÃ¼syon kullandÄ±.

Zeytinburnu Spor Salonunda 741 evsiz vatandaÅŸ da belediye ekiplerince misafir edilerek ihtiyaÃ§larÄ± gideriliyor.

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