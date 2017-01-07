10:59, 07 Ocak 2017 Cumartesi

DEAÅž iÃ§in Suriye'ye giden 4 Ã‡eÃ§en yakalandÄ±





Mersin'in Tarsus ilÃ§esinde, DEAÅž'a katÄ±lmak iÃ§in Suriye'ye gitmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 4 Ã‡eÃ§en uyruklu tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Mersin'in Tarsus ilÃ§esinde, DEAÅž'a katÄ±lmak iÃ§in Suriye'ye gitmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 4 Ã‡eÃ§en uyruklunun tutuklandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, 4 Ã‡eÃ§en uyruklunun terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a katÄ±lmak Ã¼zere Suriye'ye gitmek iÃ§in Tarsus'tan Hatay'a geÃ§eceÄŸi bilgisine ulaÅŸtÄ±. Ekiplerce ilÃ§ede dÃ¼zenlenen operasyonda, Mansur HattÄ±, Ahmet Rafia, Fuat Alanmar ve HÃ¼seyin Amad gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ZanlÄ±larÄ±n Ã¼zerinde, TÃ¼rkiye'de yaÅŸayan Suriyelilere verilen geÃ§ici kimliklerin sahtesi bulundu. Emniyetteki iÅŸlemleri tamamlanan zanlÄ±lar, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuklandÄ±. Â

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