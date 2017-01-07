Hamas'tan Facebook'a kÄ±nama

Hamas, sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Facebook'un harekete ait hesaplarÄ±nÄ± kapatmasÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.
Hamas'tan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Facebook yÃ¶netiminin harekete ait ve yakÄ±n onlarca hesabÄ± kapattÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
Facebook'un bu uygulamasÄ±nÄ±n Ã¶ncekilerden daha geniÅŸ kapsamlÄ± olduÄŸu belirtilen aÃ§Ä±klamada, harekete ait ve yakÄ±n 90'Ä± aÅŸkÄ±n hesap ile 30 kiÅŸisel hesabÄ±n kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.
Sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Facebook ile Ä°srail politikalarÄ±nÄ±n benzer bir tutum benimsediÄŸi kaydedilen aÃ§Ä±klamada, Facebook'a "herkese ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ verilmesi" gibi ilkelerine baÄŸlÄ± kalma ve sayfalarÄ± yeniden aÃ§ma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.
Â
ABD'de son bir yÄ±lda bÃ¼yÃ¼k ÅŸehirlerde iÅŸlenen ÅŸiddet suÃ§larÄ± ve cinayet oranlarÄ± arttÄ±.
Ä°sviÃ§re'de silah satÄ±ÅŸlarÄ± geÃ§en yÄ±l, bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 30 artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi ve hane sahiplerinin elinde bulundurduÄŸu toplam silah sayÄ±sÄ± 2 milyona ulaÅŸtÄ±
SeÃ§ici Kurul Ã¼yelerinin 19 AralÄ±k'ta kullandÄ±klarÄ± oylarÄ±n sayÄ±mÄ± iÃ§in toplanan ABD Kongresi, 8 KasÄ±m'daki seÃ§imlerden galibiyetle Ã§Ä±kan Trump'Ä±n baÅŸkan olduÄŸunu resmen ilan etti
Hamas, Facebook'un harekete ait ve yakÄ±n 120'den fazla hesabÄ± kapatmasÄ±na tepki gÃ¶stererek, ÅŸirkete 'herkese ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ verilmesi' ilkesine baÄŸlÄ± kalma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
Fransaâ€™nÄ±n Reins kentindeki mahkeme, PKK Ã¼yesi 4 kiÅŸiyi, 2â€™ÅŸer ay hapis cezasÄ±nÄ± Ã§arptÄ±rdÄ±
ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Fort Lauderdale-Hollywood UluslararasÄ± HavalimanÄ±'nda dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da, alÄ±nan ilk bilgilere gÃ¶re 5 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
AvustralyalÄ± medya patronu Murdoch'Ä±n Ä°ngiliz basÄ±nÄ±ndaki etkisi ve tekelleÅŸme tartÄ±ÅŸmalarÄ±, yÃ¼zde 39'luk hissesine sahip olduÄŸu yayÄ±n kuruluÅŸu Sky'Ä±n tamamÄ±nÄ± almak istemesiyle yeniden gÃ¼ndeme geldi
ABD'de ekonominin direksiyonuna bu yÄ±l Fed BaÅŸkanÄ± Yellen'Ä±n yerine Ã¼lkenin 45'inci baÅŸkanÄ± Donald Trump geÃ§ecek
DEAÅžâ€™Ä±n istihbarat ve medya yapÄ±lanmasÄ±nda gÃ¶rev alan DEAÅž'Ä±n elebaÅŸlarÄ±ndan Mahmut el-Isevi, ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyonun gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Avusturya DÄ±ÅŸiÅŸleri ve Entegrasyon BakanÄ± Kurz, Ã¶ÄŸretmenler dahil tÃ¼m kamu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ± talep etti
ABD'nin Arkansas eyaletinde kÃ¼Ã§Ã¼k bir uÃ§aÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸmesi sonucu uÃ§akta bulunan iki kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, BM Genel Sekreteri Guterres'e mektup gÃ¶ndererek, Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde 9-12 Ocak'ta yapÄ±lacak mÃ¼zakerelerin katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ± konusunda, 1 AralÄ±k'ta varÄ±lan mutabakata sadÄ±k kalÄ±nmasÄ±nÄ±n zorunlu olduÄŸunu bildirdi
ABD tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ ilan edilen El Kaide yÃ¶neticisinin yeniden arananlar listesinde ilan edilmesi Ã¼lkenin askeri aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n doÄŸruluÄŸunu sorgulatÄ±yor
IOM, 2016'da dÃ¼nyada 7 bin 495 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±
ABD basÄ±nÄ±, Rusya'nÄ±n ABD seÃ§imlerine siber saldÄ±rÄ±larla mÃ¼dahale etmesine yÃ¶nelik istihbarat raporunda, siber saldÄ±rÄ±larda rol alan RuslarÄ±n kimliklerinin belirlendiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼
TÃ¼rkiye ile AB arasÄ±nda sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n geri kabulÃ¼ne iliÅŸkin imzalanan anlaÅŸma sonrasÄ±nda 2016'da Yunanistan'a geÃ§en sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± sayÄ±sÄ± yÃ¼zde 80 azaldÄ±