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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
13:18, 07 Ocak 2017 Cumartesi
OrtadoÄŸu
11:10, 07 Ocak 2017 Cumartesi

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Hamas'tan Facebook'a kÄ±nama
Hamas'tan Facebook'a kÄ±nama

Hamas, Facebook'un harekete ait ve yakÄ±n 120'den fazla hesabÄ± kapatmasÄ±na tepki gÃ¶stererek, ÅŸirkete 'herkese ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ verilmesi' ilkesine baÄŸlÄ± kalma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hamas, sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Facebook'un harekete ait hesaplarÄ±nÄ± kapatmasÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.

Hamas'tan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Facebook yÃ¶netiminin harekete ait ve yakÄ±n onlarca hesabÄ± kapattÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Facebook'un bu uygulamasÄ±nÄ±n Ã¶ncekilerden daha geniÅŸ kapsamlÄ± olduÄŸu belirtilen aÃ§Ä±klamada, harekete ait ve yakÄ±n 90'Ä± aÅŸkÄ±n hesap ile 30 kiÅŸisel hesabÄ±n kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

Sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Facebook ile Ä°srail politikalarÄ±nÄ±n benzer bir tutum benimsediÄŸi kaydedilen aÃ§Ä±klamada, Facebook'a "herkese ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ verilmesi" gibi ilkelerine baÄŸlÄ± kalma ve sayfalarÄ± yeniden aÃ§ma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

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Ä°lgili Konular Hamas facebook
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