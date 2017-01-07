11:16, 07 Ocak 2017 Cumartesi

UludaÄŸ'da kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 2 metreyi aÅŸtÄ±





TÃ¼rkiye'nin Ã¶nemli kÄ±ÅŸ turizm merkezlerinden UludaÄŸ'da, kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 245 santimetreye ulaÅŸtÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rkiye'nin Ã¶nemli kÄ±ÅŸ turizm merkezlerinden UludaÄŸ'da, kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 245 santimetreye ulaÅŸtÄ±. Bursa Meteoroloji MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkililerinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, ''oteller bÃ¶lgesi''nde son yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n ardÄ±ndan kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 2 metre 45 santimetreyi buldu. SÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 12 derece olarak Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ UludaÄŸ'da, yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n gece yarÄ±sÄ±na kadar devam edeceÄŸi, yarÄ±n ve pazartesi gÃ¼nÃ¼ ise hafifleyeceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Bu arada, Bursa-UludaÄŸ karayolunun trafiÄŸe aÃ§Ä±k tutulmasÄ± iÃ§in KarayollarÄ± ekipleri Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± aralÄ±ksÄ±z sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Â

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