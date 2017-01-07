UludaÄŸ'da kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 2 metreyi aÅŸtÄ±

TÃ¼rkiye'nin Ã¶nemli kÄ±ÅŸ turizm merkezlerinden UludaÄŸ'da, kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 245 santimetreye ulaÅŸtÄ±.
Bursa Meteoroloji MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkililerinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, ''oteller bÃ¶lgesi''nde son yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n ardÄ±ndan kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 2 metre 45 santimetreyi buldu.
SÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 12 derece olarak Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ UludaÄŸ'da, yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n gece yarÄ±sÄ±na kadar devam edeceÄŸi, yarÄ±n ve pazartesi gÃ¼nÃ¼ ise hafifleyeceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
Bu arada, Bursa-UludaÄŸ karayolunun trafiÄŸe aÃ§Ä±k tutulmasÄ± iÃ§in KarayollarÄ± ekipleri Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± aralÄ±ksÄ±z sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
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TÃ¼rkiye'nin Ã¶nemli kÄ±ÅŸ turizm merkezlerinden UludaÄŸ'da, kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 245 santimetreye ulaÅŸtÄ±
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