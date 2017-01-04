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13:17, 07 Ocak 2017 Cumartesi
Amerika
11:21, 07 Ocak 2017 Cumartesi

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ABD Kongresi Trump'Ä±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± resmileÅŸtirdi
ABD Kongresi Trump'Ä±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± resmileÅŸtirdi
Foto: ArÅŸiv

SeÃ§ici Kurul Ã¼yelerinin 19 AralÄ±k'ta kullandÄ±klarÄ± oylarÄ±n sayÄ±mÄ± iÃ§in toplanan ABD Kongresi, 8 KasÄ±m'daki seÃ§imlerden galibiyetle Ã§Ä±kan Trump'Ä±n baÅŸkan olduÄŸunu resmen ilan etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'de SeÃ§ici Kurul Ã¼yelerinin 19 AralÄ±k'ta kullandÄ±klarÄ± oylarÄ±n sayÄ±mÄ± iÃ§in toplanan ABD Kongresi, 8 KasÄ±m'daki seÃ§imlerden galibiyetle Ã§Ä±kan CumhuriyetÃ§i Donald Trump'Ä±n baÅŸkan olduÄŸunu resmen ilan etti.

ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Joe Biden baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplanan ABD Kongresi, ortak oturumda SeÃ§ici Kurul Ã¼yelerinin baÅŸkan ve baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± adaylarÄ± iÃ§in aralÄ±k ayÄ±nda kullandÄ±klarÄ± oylarÄ± saydÄ±.

YapÄ±lan oy sayÄ±mÄ± sonucunda Trump'Ä±n 304 delegenin, Demokrat baÅŸkan adayÄ± Hillary Clinton'Ä±n ise 227 delegenin desteÄŸini kazandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. BaÅŸkan seÃ§ilebilmek iÃ§in 270 delegeye ulaÅŸmak gerekiyordu.

BÄ°DEN: ARTIK BU Ä°Åž BÄ°TTÄ°

DemokratlarÄ±n itirazlarÄ±na da sahne olan oturumda Biden'Ä±n "ArtÄ±k bu iÅŸ bitti" aÃ§Ä±klamasÄ± dikkat Ã§ekti.

Bu sonuÃ§la resmen ABD BaÅŸkanÄ± olduÄŸu ilan edilen Trump, 20 Ocak'ta yemin ederek gÃ¶revi mevcut BaÅŸkan Barack Obama'dan devralacak.

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Ä°lgili Konular trump ABD
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