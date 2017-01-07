11:24, 07 Ocak 2017 Cumartesi

Ä°sviÃ§re'de halk silahlanÄ±yor!



Foto: ArÅŸiv

Ä°sviÃ§re'de silah satÄ±ÅŸlarÄ± geÃ§en yÄ±l, bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 30 artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi ve hane sahiplerinin elinde bulundurduÄŸu toplam silah sayÄ±sÄ± 2 milyona ulaÅŸtÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°sviÃ§re'de silah satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n geÃ§en yÄ±l, 2015 yÄ±lÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 30 arttÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Ä°sviÃ§re haber ajansÄ± Swissinfo'nun haberine gÃ¶re, Ä°sviÃ§re makamlarÄ±, Ã¼lkede silah satÄ±ÅŸlarÄ±nda meydana gelen artÄ±ÅŸtan endiÅŸe duyuyor. 8,3 NÃœFUSLU ÃœLKEDE TOPLAM SÄ°LAH SAYISI 2 MÄ°LYONA ULAÅžTI Ä°sviÃ§re'de, 2016'da Ã¶zel sektÃ¶rdeki silah satÄ±ÅŸ oranÄ± bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 30 arttÄ± ve 8,3 milyon nÃ¼fuslu Ã¼lkede hane sahiplerinin elinde bulundurduÄŸu toplam silah sayÄ±sÄ± 2 milyona ulaÅŸtÄ±. Kantonlar Adalet ve Polis TeÅŸkilat BaÅŸkanÄ± Hans-JÃ¼rg KÃ¤ser yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, silah satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n iki yÄ±l Ã¼st Ã¼ste keskin ÅŸekilde arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Bu alarm verici bir geliÅŸme. EÄŸer insanlar silah satÄ±n alarak korunabileceklerini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorlarsa, kendilerini kandÄ±rÄ±yorlar." deÄŸerlendirmesinde bulundu. Â

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