GÃ–KTÃœRK-1 buluÅŸlara kapÄ± araladÄ±

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin hedef istihbaratÄ±na yÃ¶nelik ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak amacÄ±yla fÄ±rlatÄ±lan GÃ–KTÃœRK-1 Uydusu'na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarda gÃ¶rev alan TÃ¼rk mÃ¼hendisleri, uzay teknolojileri alanÄ±nda bir dizi buluÅŸ gerÃ§ekleÅŸtirdi.
TÃ¼rkiye, uzay Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na bu alanda geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkelerden uzun sÃ¼reler sonra baÅŸladÄ±. 2000â€™li yÄ±llarda baÅŸlanÄ±lan bu maratonda TÃ¼rkiye, kendi uydusunu geliÅŸtirebilen Ã¼lkeler arasÄ±na girdi.
Son olarak GÃ–KTÃœRK-1 Projesi kapsamÄ±nda, elektro-optik keÅŸif ve gÃ¶zlem uydusu, sabit/mobil yer istasyonlarÄ±nÄ±n tedarikleri, mÃ¼hendislik faaliyetlerine doÄŸrudan katÄ±lÄ±m, endÃ¼striyel katÄ±lÄ±m ve Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test (USET) Merkezi kurulum faaliyetleri yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼.
Proje, TELESPAZIO ve Thales Alenia Space firmalarÄ±nÄ±n ana yÃ¼kleniciliÄŸinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼; ana yÃ¼klenicilik ve yer kesimi faaliyetleri TPZ, uydu ve USET Merkezi kurulum Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± TAS FirmasÄ± sorumluluÄŸunda gerÃ§ekleÅŸtirildi.
TUSAÅž, mÃ¼hendislik faaliyetlerine doÄŸrudan katÄ±lÄ±m kapsamÄ±nda TPZ ve TAS firmalarÄ± sorumluluÄŸunda gerÃ§ekleÅŸtirilen tasarÄ±m, Ã¼retim, montaj, entegrasyon, test, fÄ±rlatma ve yÃ¶rÃ¼ngede devreye alma gibi alanlara iliÅŸkin 67 farklÄ± mÃ¼hendislik iÅŸ paketinde 75 personelle aktif katÄ±lÄ±m saÄŸladÄ±.
Åžirket, GÃ–KTÃœRK-2 Projesi kapsamÄ±nda yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ uydu entegrasyon ve Ã§evresel test faaliyetlerine ilave olarak GÃ–KTÃœRK-1 Projesi kapsamÄ±nda saÄŸladÄ±ÄŸÄ± aktif katÄ±lÄ±mla oluÅŸturduÄŸu yetiÅŸmiÅŸ insan gÃ¼cÃ¼yle, uzay sistemleri montaj, entegrasyon ve test hizmetleri saÄŸlayan uluslararasÄ± bir oyuncu konumuna gelme yÃ¶nÃ¼nde geliÅŸme gÃ¶steriyor.
TUSAÅž, AÄŸustos 2010â€™da Thales Alenia Spaceâ€™e gÃ¶nderdiÄŸi 15 kiÅŸilik doÄŸrudan katÄ±lÄ±m ekibiyle GÃ–KTÃœRK-1 Projesine adÄ±m attÄ±. Ä°lk giden ekip aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak sistem mÃ¼hendisliÄŸi, uzay kesimi tasarÄ±m ve uydu montaj, entegrasyon ve test sistemleri tasarÄ±m ekibinden oluÅŸtu. Bu ekibe zamanla proje yÃ¶netimi, Ã¼rÃ¼n teminatÄ±, malzeme-proses, Ã¼retim, kalite, yazÄ±lÄ±m, aviyonik, kuÅŸam (harness), uydu MET (montaj-entegrasyon-test), bÃ¶lÃ¼mlerinden mÃ¼hendis ve teknisyen 62 personel Thales Alenia Space iÃ§in toplam 42 iÅŸ paketine dahil oldu.
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GÃ–KTÃœRK-1 Uydusu'na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarda gÃ¶rev alan TÃ¼rk mÃ¼hendisleri, uzay teknolojileri alanÄ±nda bir dizi buluÅŸ gerÃ§ekleÅŸtirdi
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