11:36, 07 Ocak 2017 Cumartesi

ABD'de Ã¼lke iÃ§i ÅŸiddet oranlarÄ±nda artÄ±ÅŸ

DÃ¼nya BÃ¼lteni/Haber Merkezi

ABD'de son bir yÄ±lda bÃ¼yÃ¼k ÅŸehirlerde iÅŸlenenÂ ÅŸiddet suÃ§larÄ±Â veÂ cinayetÂ oranlarÄ± arttÄ±.

New York Ãœniversitesi Hukuk FakÃ¼ltesine baÄŸlÄ± Brennan Adalet Merkezine gÃ¶re, geÃ§en bir yÄ±lda Ã¼lke genelinde ÅŸiddet olaylarÄ± yÃ¼zde 3,3, ÅŸehirlerdeki cinayetler ise yÃ¼zde 14 oranÄ±nda yÃ¼kseldi.

Chicago, Las Vegas, Los Angeles, Memphis, Nashville, Orlando ve San Antonio gibi Ã¶nde gelen 13 kentte suÃ§ ve cinayet oranlarÄ±nda son bir yÄ±lda artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±. Bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re 2016'da cinayetler Los Angeles'ta 282'den 293'e, Dallas'ta 136'dan 173'e, Las Vegas'ta 127'den 176'ya, San Diego'da 37'den 67'ye, Memphis'te 135'ten 180'eâ€‹ ve Houston'da 303'ten 349'a Ã§Ä±ktÄ±.

ABD Federal SoruÅŸturma BÃ¼rosunun (FBI) yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± son rapora gÃ¶re, Ã¼lkede bir yÄ±lda 1 milyon 195 bin 704 ÅŸiddet iÃ§eren suÃ§ iÅŸlendi.

Ãœlke genelinde, son bir yÄ±lda iÅŸlenen ÅŸiddet suÃ§larÄ± sonucunda cinayete kurban gidenlerin sayÄ±sÄ± da 15 bin 696 olarak belirlendi.

ABD'de geÃ§en bir yÄ±lda 90 bin 185Â tecavÃ¼zÂ polis kayÄ±tlarÄ±na geÃ§erken Ã¼lke Ã§apÄ±ndaki 327 bin 374 hÄ±rsÄ±zlÄ±k olayÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 390 milyonluk mal kaybÄ± oluÅŸtu.

MÃ¼lkiyete karÅŸÄ± iÅŸlenen suÃ§larda tahmini deÄŸer kaybÄ±nÄ±n 14 milyar 300 milyon dolara ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ABD'de, Ã§alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± rapor edilen mallarÄ±n toplam deÄŸerinin ise 12 milyar 420 milyon dolar olduÄŸu belirtildi.

Cinayetlerin yÃ¼zde 71,5'i, soygunlarÄ±n yÃ¼zde 40,8'i ve fiili saldÄ±rÄ±larÄ±n da yÃ¼zde 24,2'si ateÅŸli silahla yapÄ±ldÄ±.

Polis ÅŸiddeti bin 152 can aldÄ±

2013 yÄ±lÄ±ndan bu yana polis ÅŸiddeti sonucunda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin gÃ¼nlÃ¼k istatistiÄŸini tutan "Polis TarafÄ±ndan Ã–ldÃ¼rÃ¼lenler" adlÄ± sivil toplum kuruluÅŸunun "killedbypolice.net" internet sitesi Ã¼zerinden yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± rakamlara gÃ¶re, 2016'da polisin Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ kiÅŸi sayÄ±sÄ± bin 152 olarak kayÄ±tlara geÃ§ti.

2017'nin ilk 5 gÃ¼nÃ¼nde ise polis ÅŸiddeti sonucunda hayatÄ±nÄ± kaybeden AmerikalÄ± sayÄ±sÄ± 16 oldu.

Chicago'da ÅŸiddet rekoru

Cinayetlerin son 19 yÄ±lÄ±n en yÃ¼ksek dÃ¼zeyine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Chicago'da 3 bin 350 silahlÄ± ÅŸiddet olayÄ±nda 762 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Sadece Noel hafta sonunda 60 ayrÄ± silahlÄ± ÅŸiddet olayÄ±nda 11 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi kentte yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi de 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼, 16 kiÅŸi yaralandÄ±.

Nefret suÃ§larÄ±nda artÄ±ÅŸ var

GeÃ§en yÄ±l ABD genelinde yÃ¼zde 6 artÄ±ÅŸla 5 bin 818 nefret suÃ§u iÅŸlendi.

Ä°ÅŸlenen suÃ§larÄ±n istatistiÄŸine gÃ¶re, MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± baÄŸnazlÄ±ÄŸÄ±n bÃ¼yÃ¼k oranda arttÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. MÃ¼slÃ¼manlar dÄ±ÅŸÄ±nda, Yahudilere, siyahilere, LGBT Ã¼yeleri ve diÄŸer azÄ±nlÄ±klara karÅŸÄ± iÅŸlenen suÃ§lar da nefret suÃ§larÄ± arasÄ±nda bulunuyor.

FBI'nÄ±n son verilerine gÃ¶re, MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik nefret suÃ§larÄ±nda yÃ¼zde 67 artÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. 2014'te MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik 154 saldÄ±rÄ± varken bu sayÄ± 2015'te 257'ye yÃ¼kseldi.

Son yÄ±llarda MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik nefret suÃ§larÄ±nÄ±n artmasÄ±nda 2016 BaÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerinde CumhuriyetÃ§i Partinin baÅŸkan aday adaylarÄ±nÄ±n hemen hepsinin Ä°slam karÅŸÄ±tÄ± seÃ§im sÃ¶ylemlerinin payÄ± bÃ¼yÃ¼k oldu. CumhuriyetÃ§i Partinin baÅŸkan aday adaylarÄ± arasÄ±ndan sÄ±yrÄ±lÄ±p, seÃ§imlerde ABD'nin 45. baÅŸkanÄ± seÃ§ilen Donald Trump, son bir yÄ±l iÃ§indeki nefret suÃ§larÄ±nÄ±n artmasÄ±ndaki en bÃ¼yÃ¼k paya sahip isim olarak Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±.

ABD'deki MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik ÅŸiddette, DEAÅž terÃ¶rÃ¼nÃ¼n ve BatÄ± medyasÄ±nda kÃ¶rÃ¼klenen Ä°slamofobi'nin de bÃ¼yÃ¼k payÄ± bulunuyor.