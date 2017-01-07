11:41, 07 Ocak 2017 Cumartesi

ÅžÄ±rnak'ta ÅŸehit dÃ¼ÅŸen 2 asker iÃ§in tÃ¶ren





ÅžÄ±rnak'ta PKK'ya yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda ÅŸehit olan Jandarma TeÄŸmen Mustafa Yazgan ve Jandarma Uzman Ã‡avuÅŸ Faruk YÃ¼ksel iÃ§in Siirt'te tÃ¶ren dÃ¼zenlendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ÅžÄ±rnak'ta PKK'ya yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda ÅŸehit olan Jandarma TeÄŸmen Mustafa Yazgan ve Jandarma Uzman Ã‡avuÅŸ Faruk YÃ¼ksel iÃ§in Siirt'te tÃ¶ren dÃ¼zenlendi. Siirt 3. Komando Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda dÃ¼zenlen tÃ¶rende, Jandarma TeÄŸmen Yazgan ve Jandarma Uzman Ã‡avuÅŸ YÃ¼ksel'in TÃ¼rk bayraÄŸÄ±na sarÄ±lÄ± naaÅŸlarÄ± katafalka konuldu, ÅŸehitlerin Ã¶z geÃ§miÅŸleri okundu. Ä°l Jandarma KomutanÄ± Kurmay Albay Halidun Eren, tÃ¶rende, Ã¼lkenin birlik ve beraberliÄŸini hedef alan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine geÃ§it vermeyeceklerini sÃ¶yledi. Ä°l MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Faruk Arvas tarafÄ±ndan okunan duanÄ±n ardÄ±ndan ÅŸehit Jandarma TeÄŸmen Yazgan'Ä±n cenazesi Gaziantep, Jandarma Uzman Ã‡avuÅŸ YÃ¼ksel'in naaÅŸÄ± Yozgat'a gÃ¶nderildi. Â ÅžÄ±rnak'taÂ Gabar DaÄŸÄ±'nda dÃ¼n PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda, Jandarma TeÄŸmen Yazgan ve Jandarma Uzman Ã‡avuÅŸ YÃ¼ksel ÅŸehit olmuÅŸ, 4 asker yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. Â Â

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