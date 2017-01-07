11:44, 07 Ocak 2017 Cumartesi

RTÃœK, 'din ve saÄŸlÄ±k' istismarÄ± yapan kanallarÄ± affetmedi





RTÃœK, saÄŸlÄ±ÄŸa iyi geldiÄŸi iddiasÄ±yla tanÄ±tÄ±lan gÄ±da takviyesi ve cinsel iÃ§erikli Ã¼rÃ¼n satÄ±ÅŸÄ±, dini duygularÄ± istismar ederek haksÄ±z ticari Ã§Ä±kar elde eden bahis sitesi ve canlÄ± sohbet hatlarÄ± reklamÄ± yapan kanallara ceza verdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi RTÃœK yetkililerinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ãœst Kurul yÄ±lÄ±n ilk toplantÄ±sÄ±nda diÄŸer gÃ¼ndem maddeleriyle yayÄ±n ihlalleri yapan kanallara yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ± ele aldÄ±. Bu kapsamda Ãœst Kurul, cinsel iÃ§erikli ve gÄ±da takviyesi Ã¼rÃ¼n satÄ±ÅŸÄ± yapan, canlÄ± sohbet hatlarÄ± reklamÄ± yapan, dini duygularÄ± istismar ederek haksÄ±z ticari Ã§Ä±kar elde eden, "ara-kazan", "bul-kazan" gibi bahis sitelerinin reklamÄ±nÄ± yapan ve Ã§eÅŸitli "tele alÄ±ÅŸ-veriÅŸ" programlarÄ± yapan kanallara ceza verdi. Bu Ã§erÃ§evede 12 kanala toplam 106 mÃ¼eyyide uygulandÄ±. RTÃœK'Ã¼n hakkÄ±nda mÃ¼eyyide kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± Maksim TV, Seymen TV, Evin TV, Halk TV, Nurs TV, Son Hedef TV, MGC TV, Anadolu Yurdum TV, HM TV, Shopping Channel TV, ANC TV ve Medya TV'ye Ã§eÅŸitli sayÄ±larda uyarÄ± veya para cezasÄ± verilmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. AyrÄ±ca, mÃ¼stehcen ve alkolÃ¼ Ã¶zendirici yayÄ±nlarÄ± nedeniyle MTV'ye, pornografik yayÄ±n iÃ§erikleri nedeniyle de Park TV'ye ceza verildi. RTÃœK, mÃ¼eyyide kararlarÄ±nÄ± SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na ve Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na bildirdi.

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