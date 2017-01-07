ABD'de Obamacare savaşı sürüyor

ABD Başkanı Barack Obama, Cumhuriyetçilerin daha iyi bir sağlık sistemi planlamaları halinde kendi adıyla anılan sağlık reformunun iptalini destekleyeceğini söyledi.
Obama, online haber sitesi Vox'a verdiği mülakatta, halefi Donald Trump ve Cumhuriyetçilerin kamuoyunda Obamacare olarak bilinen sağlık reformunu feshetmeye yönelik girişimlerini değerlendirdi.
Cumhuriyetçilere Obamacare'in yerine nasıl bir plan getireceklerini ortaya koymaları çağrısında bulunan Obama, şunları kaydetti:
"Bütün Cumhuriyetçilere şunu söylüyorum: Eğer gerçekten Obamacare'den bariz şekilde daha iyi bir plan hazırlarsalar, Obamacare'in iptal edilmesini ve yerine onların planının getirilmesini açıkça destekleyeceğim. Ama önce planlarını görmek istiyorum."
Obama, ayrıca Cumhuriyetçilere tutamayacağı sözler vermemeleri tavsiye ederken, "Obamacare üzerine çok uzun süre çalıştım. Eğer bunun için daha iyi bir yol olsaydı, kesinlikle onu izlerdik. Bu benim de yararıma olurdu çünkü sistemin çalışıp çalışmadığına göre yargılanacağımı biliyordum" ifadelerini kullandı.
Obamacare'in iptal edilmesine kendi adını taşıdığı için karşı çıktığı eleştirilerini kabul etmeyen Obama, sağlık sigortası reformuna "Obamacare" ismini kendisinin takmadığını söyledi.
Obama, Obamacare'i iptal etmek isteyen Trump ve Cumhuriyetçi liderlere atıfta bulunarak, "İstedikleri ismi takabilirler, Trumpcare ya da McConnellcare ya da Ryancare. Eğer gerçekten işe yararsa, onları tebrik edecek ilk kişi ben olurum" diye konuştu.
ABD’nin 45. Başkanı seçilen Donald Trump ise dün kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla, Obama’nın kamuoyunda "Obamacare" olarak bilinen sağlık reformunu ve kaldırılmasını önlemeye çalışan Kongrenin Demokrat üyelerini hedef almıştı.
ABD Senatosu Azınlık Lideri Demokrat Senatör Chuck Schumer’ı “Baş Palyaço“ olarak niteleyen Trump, yaptığı üç ayrı paylaşımda şunları kaydetmişti:
“Baş Palyaço Chuck Schumer liderliğindeki Demokratlar, Obamacare’in ne kadar kötü olduğunu ve kendilerinin nasıl bir karmaşa içinde olduklarını biliyorlar. Obamacare'i düzeltmeye çalışmak yerine sıradan bir politika izliyor ve başkalarını suçluyorlar. Gerçek şu ki Obamacare en başından beri sadece bir yalandı.”
Schumer ise bir basın konferansında gazetecilerin sorusu üzerine Trump’ın sözlerine, şu karşılığı verdi:
“Seçilmiş Başkan, bana isim takmak yerine kollarını sıvayıp, Obamacare sayesinde sigortalanan 20 milyon Amerikalıyı, ebeveynlerinin sağlık planlarında kalmak isteyen 21-26 yaşındaki öğrencileri, bizim sigortaladığımız önceden hastalığı olan kişileri kapsayan yeni bir planı bize göstersin. Bu nedenle, seçilmiş Başkana ve Cumhuriyetçilere, 'Zaman isim takma zamanı değil' diyorum. Eğer Obamacare’i iptal etmek istiyorlarsa, yerine neyi getirmek istediklerini ortaya koyma zamanı.”
ABD Başkanı Obama, Cumhuriyetçilerin daha iyi bir sağlık sistemi planlamaları halinde kendi adıyla anılan sağlık reformunun iptalini destekleyeceğini söyledi
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