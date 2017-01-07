12:51, 07 Ocak 2017 Cumartesi

KÃ¼rt genÃ§lerden 'birlik beraberlik' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bir internet sitesi Ã¼zerinden "Edi Bese-ArtÄ±k Yeter" adÄ±yla baÅŸlattÄ±klarÄ± imza kampanyasÄ±yla seslerini duyuran KÃ¼rt kÃ¶kenli genÃ§ler, TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± "birlik ve beraberlik" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmak Ã¼zere "KardeÅŸlik Bildirisi" hazÄ±rladÄ±.

"Edi Bese hareketi" ile genÃ§lerin sesini duyuran Emrah Ä°nanÃ§, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "KÃ¼rt genÃ§leri olarak terÃ¶re karÅŸÄ± devletimizin yanÄ±nda olduÄŸumuzu bir kez daha gÃ¶stermek ve hain terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± TÃ¼rk-KÃ¼rt ayrÄ±mÄ± olmadan bÃ¼tÃ¼n genÃ§leri birlik ve beraberliÄŸe davet etmek iÃ§in 'KardeÅŸlik Bildirisi'ni hazÄ±rladÄ±k." dedi.

TÃ¼rkiye Ã¼zerinde oynanan oyunlar iÃ§in ellerini taÅŸÄ±n altÄ±na koyarak, baskÄ± ile tehditlere raÄŸmen kardeÅŸliÄŸi ve birliÄŸi hedef alan eylemlere karÅŸÄ± daha Ã¶nce de Ã§eÅŸitli bildiriler yayÄ±nladÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Ä°nanÃ§, KardeÅŸlik Bildirisi'ni www.doguplatformu.org adlÄ± internet sitesi Ã¼zerinden yayÄ±mladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Bildiride kardeÅŸlik ve birlik vurgusu yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Ä°nanÃ§, ÅŸu deÄŸerlendirmede bulundu:

"Hain plan ve eylemler ile birliÄŸimize, dirliÄŸimize ve kardeÅŸliÄŸimize karÅŸÄ± savaÅŸ aÃ§anlar bugÃ¼n Ã§ok daha ÅŸiddetli bir ÅŸekilde bizi bir arada tutan deÄŸerlerimize saldÄ±rmakta ve aramÄ±za nifak tohumu serperek, iÃ§ savaÅŸ Ã§Ä±ÄŸÄ±rtkanlÄ±ÄŸÄ± yapmaktadÄ±rlar. BugÃ¼n yine Ã¼lkemizi, kardeÅŸliÄŸimizi ve birliÄŸimizi tehdit eden hain ÅŸer odaklarÄ±na karÅŸÄ± birlik olma ve deÄŸerlerimize sahip Ã§Ä±kma gÃ¼nÃ¼dÃ¼r. Her ne kadar birileri kirli ideoloji ve elleri ile yÄ±llardan beri kardeÅŸi kardeÅŸe kÄ±rdÄ±rmak iÃ§in barÄ±ÅŸ topraklarÄ±na nefret tohumlarÄ± ekmeye Ã§alÄ±ÅŸsa dahi bizleri ayrÄ±ÅŸtÄ±ramadÄ±lar, ayrÄ±ÅŸtÄ±ramayacaklar da bu bÃ¶yle bilinmelidir. KÃ¼rtler ve TÃ¼rklerin kaderi ortak yazÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r ve ebediyen kardeÅŸ kalacaklardÄ±r. Bu vatan ve al bayrak TÃ¼rk-KÃ¼rt ayrÄ±mÄ± olmadan hepimizindir ve sahip Ã§Ä±kmak boynumuzun borcudur."

"TERÃ–RE TESLÄ°M OLMAYACAÄžIZ"

YÄ±llardan beri TÃ¼rk-KÃ¼rt Ã§atÄ±ÅŸmasÄ± Ã§Ä±karmak isteyenlerin ÅŸimdi de algÄ± operasyonlarÄ± ve provokatif eylemler ile farklÄ± kitleleri hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Ä°nanÃ§, bildiride, "Eylemlerin Ã¶znesi deÄŸiÅŸse bile amaÃ§ hep aynÄ± olmuÅŸtur. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n da belirttiÄŸi gibi Ã¼lkemiz ÅŸu an yeni bir 'Ä°stiklal Harbi' iÃ§erisindedir. KÃ¼rt genÃ§liÄŸi olarak bu zor gÃ¼nlerde toplum olarak Ã¼zerimize oynanan oyunlarÄ±n farkÄ±ndayÄ±z ve tÃ¼m provokasyonlara raÄŸmen birliÄŸimiz ve beraberliÄŸimizden asla taviz vermeyeceÄŸiz. TerÃ¶re teslim olmayacaÄŸÄ±z ve terÃ¶r belasÄ±nÄ± yenmek iÃ§in de Ã¼zerimize dÃ¼ÅŸen ne varsa yerine getirmeye hazÄ±rÄ±z." ifadelerine yer verdiklerini belirtti.

"GÃœN YENÄ°DEN BÄ°RLÄ°K OLMA VE SAÄžDUYULU OLMA GÃœNÃœDÃœR"

Ä°stanbul OrtakÃ¶y'de yeni yÄ±lÄ±n ilk saatlerinde yaÅŸanan hain saldÄ±rÄ±nÄ±n belirli bir zÃ¼mreye veya hayat tarzÄ±na karÅŸÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir saldÄ±rÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 78 milyonun hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ä°nanÃ§, bildiride ÅŸu ifadelere yer verdiklerini aktardÄ±:

"Bu saldÄ±rÄ± Ã¼zerinden toplumu germek isteyenler BatÄ±'nÄ±n kirli oyunlarÄ±na alet olanlardÄ±r. Bizler, KÃ¼rt genÃ§liÄŸi olarak her daim ve her ÅŸartta devletimizin yanÄ±nda yer aldÄ±k ve almaya devam edeceÄŸiz. Birlik, beraberlik ve kardeÅŸliÄŸimizin temini ve toplum olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z acÄ±larÄ±n daha bÃ¼yÃ¼k acÄ±lara sebebiyet vermemesi, daha aÄŸÄ±r bedeller Ã¶dememek, hainleri sevindirmemek iÃ§in gÃ¼n yeniden birlik olma, beraber olma ve saÄŸduyulu olma gÃ¼nÃ¼dÃ¼r."

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