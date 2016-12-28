12:56, 07 Ocak 2017 Cumartesi

Suriye'den Hatay'a getirilen yaralÄ± sayÄ±sÄ± 400'Ã¼ aÅŸtÄ±





Suriye'nin Halep ÅŸehrinin doÄŸusundan tahliye edilerek Hatay'a getirilen yaralÄ± sayÄ±sÄ± 438'e yÃ¼kseldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye'de, BeÅŸar Esad rejimi ve rejim yanlÄ±sÄ± silahlÄ± yabancÄ± gruplarÄ±n kuÅŸatmasÄ± nedeniyle Halep'in doÄŸusundan tahliye edilenler arasÄ±nda bulunan ve Hatay'a getirilen yaralÄ± sayÄ±sÄ± 438'e ulaÅŸtÄ±. BaÅŸbakanlÄ±k BasÄ±n YayÄ±n ve Enformasyon Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Halep'in batÄ±sÄ±nda oluÅŸturulan gÃ¼venli bÃ¶lgeye Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ktan sonra Ä°dlib'e getirilen yaralÄ±lardan durumu aÄŸÄ±r olanlarÄ±n TÃ¼rkiye'ye sevki sÃ¼rÃ¼yor. Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ilÃ§esindeki CilvegÃ¶zÃ¼ SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda bekletilen ambulanslara alÄ±nan ve Hatay'a getirilen yaralÄ± sayÄ±sÄ± 438'e ulaÅŸtÄ±, yaralÄ±lardan 128'sinin durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Hastaneye getirilen yaralÄ±lardan 62'sinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 160 kiÅŸinin baÅŸka illerdeki Ã§eÅŸitli hastanelere sevk edildiÄŸi, 95 kiÅŸinin ise tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiÄŸi kaydedildi.

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