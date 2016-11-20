Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinde ikinci maraton

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin ikinci maratonu, 9 Ocak Pazartesi gÃ¼nÃ¼ baÅŸlÄ±yor. TBMM Genel Kurulunda, pazartesi gÃ¼nÃ¼, Anayasa Komisyonunda kabul edilen TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±'nda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun Teklifinin tÃ¼mÃ¼ Ã¼zerinde gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapÄ±lacak.
Anayasa Komisyonundaki mÃ¼zakereleri 10 gÃ¼n sÃ¼ren 18 maddelik teklif, ikinci maratonda Genel Kurulda ele alÄ±nacak. Teklifin Genel Kuruldaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin 13-15 gÃ¼n sÃ¼rmesi bekleniyor.
"CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemine" iliÅŸkin anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi, Genel Kurulda iki tur halinde gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.
Teklif, Genel Kurulda, diÄŸer kanun tasarÄ± ve tekliflerinin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesindeki usule tabi olarak ele alÄ±nacak, ancak bu teklif ve tasarÄ±lardan farklÄ± olarak iki turda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek. TBMM Ä°Ã§tÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re ikinci tura, birinci gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin bitiminden 48 saat geÃ§meden baÅŸlanamayacak.
Birinci turda, teklifin tÃ¼mÃ¼ ve maddeleri Ã¼zerinde dÃ¶rt siyasi parti ile hÃ¼kÃ¼met adÄ±na konuÅŸmalar yapÄ±lacak, varsa deÄŸiÅŸiklik Ã¶nergeleri ele alÄ±nacak.
Ä°kinci turda ise teklifin tÃ¼mÃ¼ ve maddeleri Ã¼zerinde konuÅŸmalar yapÄ±lmayacak, sadece maddeler Ã¼zerinde verilmiÅŸ deÄŸiÅŸiklik Ã¶nergeleri gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek. Birinci turda Ã¼zerinde deÄŸiÅŸiklik Ã¶nergesi bulunmayan bir madde hakkÄ±nda ikinci turda Ã¶nerge verilemeyecek.
Teklifin kabul edilmesi iÃ§in Meclis Ã¼ye tamsayÄ±sÄ±nÄ±n beÅŸte Ã¼Ã§ Ã§oÄŸunluÄŸunun, yani en az 330 milletvekilinin kabul oyu vermesi ÅŸartÄ± aranacak. Bu oylamalar gizli yapÄ±lacak. Teklifin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin ikinci turunda, 330'un altÄ±nda oy alan madde dÃ¼ÅŸecek. TÃ¼mÃ¼nÃ¼n oylamasÄ±nda da kabul oylarÄ±nÄ±n 330'un altÄ±nda kalmasÄ± halinde teklifin tÃ¼mÃ¼ dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ olacak.
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TBMM tarafÄ±ndan reddedilen kanun tasarÄ± veya teklifleri, ret tarihinden itibaren bir tam yÄ±l geÃ§medikÃ§e aynÄ± yasama dÃ¶nemi iÃ§inde yeniden verilemiyor.
CumhurbaÅŸkanÄ±, anayasa deÄŸiÅŸikliklerine iliÅŸkin kanunlarÄ±, bir daha gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmek Ã¼zere TBMM'ye geri gÃ¶nderebiliyor. CumhurbaÅŸkanÄ±n bu kanunlarÄ± 15 gÃ¼n iÃ§erisinde incelemesi gerekiyor.
Meclis, geri gÃ¶nderilen kanunu, Ã¼ye tamsayÄ±sÄ±nÄ±n Ã¼Ã§te iki Ã§oÄŸunluÄŸu (367) ile aynen kabul ederse CumhurbaÅŸkanÄ± bu kanunu halk oyuna sunabiliyor.
Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin kanunun referandumu, CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n onaylamasÄ±nÄ±n Ã¼zerinden 60 gÃ¼n geÃ§tikten sonra yapÄ±labiliyor. Bu durumda, referandumun Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki nisan ayÄ± iÃ§erisinde yapÄ±lmasÄ± bekleniyor.
Meclis tarafÄ±ndan Ã¼ye tamsayÄ±sÄ±nÄ±n beÅŸte Ã¼Ã§Ã¼ (330) ile veya Ã¼Ã§te ikisinden az oyla (367) kabul edilen anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi hakkÄ±ndaki kanun ise CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan Meclise iade edilmediÄŸi takdirde halkoyuna sunulmak Ã¼zere Resmi Gazete'de yayÄ±mlanÄ±yor.
DoÄŸrudan veya CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n iadesi Ã¼zerine, Meclis Ã¼ye tamsayÄ±sÄ±nÄ±n Ã¼Ã§te iki Ã§oÄŸunluÄŸu (367) ile kabul edilen anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin kanun veya gerekli gÃ¶rÃ¼len maddeleri, CumhurbaÅŸkanÄ±nca halk oyuna sunulabiliyor. Halk oylamasÄ±na sunulmayan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin kanun veya ilgili maddeler Resmi Gazete'de yayÄ±mlanÄ±yor.
Halk oyuna sunulan anayasa deÄŸiÅŸikliklerine iliÅŸkin kanunlarÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesi iÃ§in halk oylamasÄ±nda kullanÄ±lan geÃ§erli oylarÄ±n yarÄ±sÄ±ndan Ã§oÄŸunun kabul olmasÄ± gerekiyor.
TBMM, anayasa deÄŸiÅŸikliklerine iliÅŸkin kanunlarÄ±n kabulÃ¼ sÄ±rasÄ±nda, bu kanunun halk oylamasÄ±na sunulmasÄ± halinde, anayasanÄ±n deÄŸiÅŸtirilen hÃ¼kÃ¼mlerinden hangilerinin birlikte, hangilerinin ayrÄ± ayrÄ± oylanacaÄŸÄ±nÄ± da karara baÄŸlÄ±yor.
Halk oylamasÄ±na iÅŸtirakin temini iÃ§in kanunla, para cezasÄ± dahil gerekli her tÃ¼rlÃ¼ tedbir alÄ±nÄ±yor.
Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin ikinci maratonu olan TBMM Genel Kurulundaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere 9 Ocak Pazartesi gÃ¼nÃ¼ baÅŸlanacak
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