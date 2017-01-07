Ganaâ€™da yeni baÅŸkan gÃ¶revi devralÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni / Haber Merkezi
Ganaâ€™da 7 AralÄ±k'ta gerÃ§ekleÅŸtirilen ve nihai sonuÃ§larÄ± 9 AralÄ±k gecesi aÃ§Ä±klanan devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerini, oylarÄ±n yÃ¼zde 53,3'Ã¼nÃ¼ alan muhalif aday Nana Akufo-Addo kazanmÄ±ÅŸtÄ±.
Nana Akufo-Addo, Cumartesi Â gÃ¼nÃ¼ Â ( bugÃ¼n) Gana'nÄ±n yeni cumhurbaÅŸkanÄ± olarak gÃ¶revi Â eski lider John Dramani Mahamaâ€™dan devralÄ±yor..
72 yaÅŸÄ±ndaki eski insan haklarÄ± avukatÄ±, Â Accra'nÄ±n BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k MeydanÄ±'ndaki bir tÃ¶renle, 6.000'i aÅŸkÄ±n misafir ve halkÄ±n Ã¶nÃ¼ndeÂ yemin ederek gÃ¶revine baÅŸlayacak.
Polis, tÃ¶ren sÄ±rasÄ±nda baÅŸkentte sÄ±kÄ± gÃ¼venliÄŸi tedbirleri alÄ±yor. TÃ¶renini yapÄ±lacaÄŸÄ± bÃ¶lge Ã§evresinde ana yollar kapatÄ±lÄ±yor
Akufo-Addo'nun Yeni Vatan Partisi ve Ganaâ€™nÄ±n bayraklarÄ±nÄ± ve Ã§eÅŸitli hediyelik malzemelerini satan tezgahlar, meydanÄ±n Ã§evresinde yerleriniÂ ÅŸimdiden almÄ±ÅŸ durumdalar
Akufo-Addo'nun seÃ§im zaferi Â ve barÄ±ÅŸÃ§Ä±l bir tarzda iktidarÄ± devralÄ±yor durumda olmasÄ±, Gana'nÄ±n sÄ±k sÄ±k Ã§alkantÄ±larla savrulan bir bÃ¶lgede istikrarÄ±n bir iÅŸareti olarak dikkat Ã§ekiyor.
Demokrasi iÃ§in altÄ±n standart
Bir uluslararasÄ± gÃ¶zlemci, istikrarlÄ± bir BatÄ± Afrika Ã¼lkesi olan Gana'yÄ± "Afrika'daki demokrasi iÃ§in altÄ±n standart" olarak nitelendirdi.
Yeni CumhurbaÅŸkanÄ±Â yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kendi Ã¼lkesinde ve Nijerya gibi Ã¼lkelerde iktidarÄ±n demokratik kurallara uygun bir ÅŸekilde el deÄŸiÅŸtirmesinin memnuniyet verici bir geliÅŸme olduÄŸunu ifade etti.Â Fakat bu geliÅŸmelere raÄŸmen Â bir kÄ±sÄ±m Ã¼lkelerde halkÄ±n farklÄ± eÄŸilimlerine raÄŸmen her ne pahasÄ±na olursa olsun gÃ¶revde kalmak isteyen liderleri "tarihin gel-gitiyle savaÅŸÄ±yorlar" diye nitelendirdi.
Ä°htilaflÄ± seÃ§imler ve Ã§eÅŸitli ÅŸiddet olaylarÄ± ile anÄ±larÄ± anÄ±lan Nijerya'da Â eski baÅŸkan Goodluck Â Jonathan, 2015 yÄ±lÄ±nda seÃ§imleri kazanan Muhammadu Buhari'ye iktidarÄ± sorunsuz bir ÅŸekilde devretmiÅŸti.
KÄ±tada baÅŸka yerlerde, daha uzun yÄ±llar iktidarlarÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in anayasayÄ± deÄŸiÅŸtirmeyi isteyen birÃ§ok lider Ã¶rneÄŸi bulunuyor.
Rusyaâ€™da hava tahmin merkezi Fobos, 6 Ocakâ€™Ä± 7'sine baÄŸlayan gecenin meteorolojik verilere gÃ¶re sadece bu kÄ±ÅŸÄ±n deÄŸil, son 120 yÄ±lda kaydedilen en soÄŸuk gecesi olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
Fas'ta bir kamyon ve yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu Ã§Ä±kan yangÄ±nda 10 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 22 yolcu yaralandÄ±
Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinin Azez ilÃ§esinde yerel mahkemeyi hedef alan bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§ saldÄ±rÄ±sÄ±nda en az 60 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
Suriye'de Esad rejimi ve destekÃ§ileri, 2016'da muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgelerde en Ã§ok okullarÄ± hedef aldÄ±
Ganaâ€™da 7 AralÄ±k'ta gerÃ§ekleÅŸtirilen ve nihai sonuÃ§larÄ± 9 AralÄ±k gecesi aÃ§Ä±klanan devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerini, oylarÄ±n yÃ¼zde 53,3'Ã¼nÃ¼ alan muhalif aday Nana Akufo-Addo kazanmÄ±ÅŸtÄ±.
ABD'de son bir yÄ±lda bÃ¼yÃ¼k ÅŸehirlerde iÅŸlenen ÅŸiddet suÃ§larÄ± ve cinayet oranlarÄ± arttÄ±.
Ä°sviÃ§re'de silah satÄ±ÅŸlarÄ± geÃ§en yÄ±l, bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 30 artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi ve hane sahiplerinin elinde bulundurduÄŸu toplam silah sayÄ±sÄ± 2 milyona ulaÅŸtÄ±
SeÃ§ici Kurul Ã¼yelerinin 19 AralÄ±k'ta kullandÄ±klarÄ± oylarÄ±n sayÄ±mÄ± iÃ§in toplanan ABD Kongresi, 8 KasÄ±m'daki seÃ§imlerden galibiyetle Ã§Ä±kan Trump'Ä±n baÅŸkan olduÄŸunu resmen ilan etti
Hamas, Facebook'un harekete ait ve yakÄ±n 120'den fazla hesabÄ± kapatmasÄ±na tepki gÃ¶stererek, ÅŸirkete 'herkese ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ verilmesi' ilkesine baÄŸlÄ± kalma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
Fransaâ€™nÄ±n Reins kentindeki mahkeme, PKK Ã¼yesi 4 kiÅŸiyi, 2â€™ÅŸer ay hapis cezasÄ±nÄ± Ã§arptÄ±rdÄ±
ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Fort Lauderdale-Hollywood UluslararasÄ± HavalimanÄ±'nda dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da, alÄ±nan ilk bilgilere gÃ¶re 5 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
AvustralyalÄ± medya patronu Murdoch'Ä±n Ä°ngiliz basÄ±nÄ±ndaki etkisi ve tekelleÅŸme tartÄ±ÅŸmalarÄ±, yÃ¼zde 39'luk hissesine sahip olduÄŸu yayÄ±n kuruluÅŸu Sky'Ä±n tamamÄ±nÄ± almak istemesiyle yeniden gÃ¼ndeme geldi
ABD'de ekonominin direksiyonuna bu yÄ±l Fed BaÅŸkanÄ± Yellen'Ä±n yerine Ã¼lkenin 45'inci baÅŸkanÄ± Donald Trump geÃ§ecek
DEAÅžâ€™Ä±n istihbarat ve medya yapÄ±lanmasÄ±nda gÃ¶rev alan DEAÅž'Ä±n elebaÅŸlarÄ±ndan Mahmut el-Isevi, ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyonun gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Avusturya DÄ±ÅŸiÅŸleri ve Entegrasyon BakanÄ± Kurz, Ã¶ÄŸretmenler dahil tÃ¼m kamu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ± talep etti
ABD'nin Arkansas eyaletinde kÃ¼Ã§Ã¼k bir uÃ§aÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸmesi sonucu uÃ§akta bulunan iki kiÅŸi Ã¶ldÃ¼