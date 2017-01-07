13:16, 07 Ocak 2017 Cumartesi

Ganaâ€™da yeni baÅŸkan gÃ¶revi devralÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni / Haber Merkezi

Ganaâ€™da 7 AralÄ±k'ta gerÃ§ekleÅŸtirilen ve nihai sonuÃ§larÄ± 9 AralÄ±k gecesi aÃ§Ä±klanan devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerini, oylarÄ±n yÃ¼zde 53,3'Ã¼nÃ¼ alan muhalif aday Nana Akufo-Addo kazanmÄ±ÅŸtÄ±.

Nana Akufo-Addo, Cumartesi Â gÃ¼nÃ¼ Â ( bugÃ¼n) Gana'nÄ±n yeni cumhurbaÅŸkanÄ± olarak gÃ¶revi Â eski lider John Dramani Mahamaâ€™dan devralÄ±yor..

72 yaÅŸÄ±ndaki eski insan haklarÄ± avukatÄ±, Â Accra'nÄ±n BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k MeydanÄ±'ndaki bir tÃ¶renle, 6.000'i aÅŸkÄ±n misafir ve halkÄ±n Ã¶nÃ¼ndeÂ yemin ederek gÃ¶revine baÅŸlayacak.

Polis, tÃ¶ren sÄ±rasÄ±nda baÅŸkentte sÄ±kÄ± gÃ¼venliÄŸi tedbirleri alÄ±yor. TÃ¶renini yapÄ±lacaÄŸÄ± bÃ¶lge Ã§evresinde ana yollar kapatÄ±lÄ±yor

Akufo-Addo'nun Yeni Vatan Partisi ve Ganaâ€™nÄ±n bayraklarÄ±nÄ± ve Ã§eÅŸitli hediyelik malzemelerini satan tezgahlar, meydanÄ±n Ã§evresinde yerleriniÂ ÅŸimdiden almÄ±ÅŸ durumdalar

Akufo-Addo'nun seÃ§im zaferi Â ve barÄ±ÅŸÃ§Ä±l bir tarzda iktidarÄ± devralÄ±yor durumda olmasÄ±, Gana'nÄ±n sÄ±k sÄ±k Ã§alkantÄ±larla savrulan bir bÃ¶lgede istikrarÄ±n bir iÅŸareti olarak dikkat Ã§ekiyor.

Demokrasi iÃ§in altÄ±n standart

Bir uluslararasÄ± gÃ¶zlemci, istikrarlÄ± bir BatÄ± Afrika Ã¼lkesi olan Gana'yÄ± "Afrika'daki demokrasi iÃ§in altÄ±n standart" olarak nitelendirdi.

Yeni CumhurbaÅŸkanÄ±Â yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kendi Ã¼lkesinde ve Nijerya gibi Ã¼lkelerde iktidarÄ±n demokratik kurallara uygun bir ÅŸekilde el deÄŸiÅŸtirmesinin memnuniyet verici bir geliÅŸme olduÄŸunu ifade etti.Â Fakat bu geliÅŸmelere raÄŸmen Â bir kÄ±sÄ±m Ã¼lkelerde halkÄ±n farklÄ± eÄŸilimlerine raÄŸmen her ne pahasÄ±na olursa olsun gÃ¶revde kalmak isteyen liderleri "tarihin gel-gitiyle savaÅŸÄ±yorlar" diye nitelendirdi.

Ä°htilaflÄ± seÃ§imler ve Ã§eÅŸitli ÅŸiddet olaylarÄ± ile anÄ±larÄ± anÄ±lan Nijerya'da Â eski baÅŸkan Goodluck Â Jonathan, 2015 yÄ±lÄ±nda seÃ§imleri kazanan Muhammadu Buhari'ye iktidarÄ± sorunsuz bir ÅŸekilde devretmiÅŸti.

KÄ±tada baÅŸka yerlerde, daha uzun yÄ±llar iktidarlarÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in anayasayÄ± deÄŸiÅŸtirmeyi isteyen birÃ§ok lider Ã¶rneÄŸi bulunuyor.