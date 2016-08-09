13:22, 07 Ocak 2017 Cumartesi

Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n gÃ¶zaltÄ±ndayken gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ mÃ¼dÃ¼re ihraÃ§

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal (OHAL) kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan 679 sayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname'de (KHK) kamudaki gÃ¶revlerinden ihraÃ§ edilenlerin listesi yer aldÄ±. Listede, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan Ankara'daki AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼'nde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±lan FETÃ–'nÃ¼n "hava kuvvetleri imamÄ±" olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n gÃ¶zaltÄ±ndayken telefonla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ AtatÃ¼rk AraÅŸtÄ±rma Merkezi Ä°dari Ä°ÅŸler MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Hasan BalcÄ± da bulunuyor.

Ã–ksÃ¼z'Ã¼n gÃ¶zaltÄ±ndayken telefonla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ kiÅŸi olduÄŸu tespit edilen AtatÃ¼rk AraÅŸtÄ±rma Merkezi Ä°dari Ä°ÅŸler MÃ¼dÃ¼rÃ¼ BalcÄ±, mahkemedeki ifadesinde Ã–ksÃ¼z'Ã¼ tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Konya'da astsubay olarak gÃ¶rev yapan oÄŸlunun, darbenin merkezi AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼nde gÃ¶zaltÄ±nda bulunduÄŸu sÄ±rada kendisini tanÄ±madÄ±ÄŸÄ± bir numaradan aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±, o numaranÄ±n Adil Ã–ksÃ¼z'e ait olduÄŸunu bilmediÄŸini Ã¶ne sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

BalcÄ±, 24 EylÃ¼l 2016'da FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkeme tarafÄ±ndan tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.

Hasan BalcÄ±, 679 sayÄ±lÄ± KHK ile "Milli GÃ¼venlik Kurulunca devletin milli gÃ¼venliÄŸine karÅŸÄ± faaliyette bulunduÄŸuna karar verilen yapÄ±, oluÅŸum veya gruplara Ã¼yeliÄŸi, mensubiyeti ya da iltisakÄ± yahut bunlarla irtibatÄ± olduÄŸu" gerekÃ§esiyle kamu gÃ¶revinden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

ASKER Ä°KÄ° OÄžLU DA FETÃ–'DEN TUTUKLU

BalcÄ±'nÄ±n biri subay diÄŸeri astsubay iki oÄŸlu da FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklu bulunuyor.

Astsubay Halil Burak BalcÄ±'nÄ±n, 15 Temmuz 2016 gecesi gÃ¶revli olduÄŸu Konya 3. Ana Jet ÃœssÃ¼ KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan Ankara'yÄ± bombalayan uÃ§aklarÄ±n havalandÄ±ÄŸÄ± AkÄ±ncÄ± 4. Ana Jet ÃœssÃ¼ne geldiÄŸi, burada darbecilerin safÄ±nda yer almayÄ± reddeden YÃ¼zbaÅŸÄ± Ã–zkan Hekin'i ÅŸehit ettiÄŸi belirlenmiÅŸti.

BalcÄ±'nÄ±n diÄŸer oÄŸlu BinbaÅŸÄ± GÃ¶khan BalcÄ±'nÄ±n da darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda gÃ¶revli olduÄŸu TekirdaÄŸ'dan kardeÅŸi gibi Ankara'ya gelerek, Genelkurmay KarargahÄ±nda elinde uzun namlulu silahla cunta faaliyetlerine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilmiÅŸti.

Karargahtaki gÃ¼venlik kamerasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini inceleyen savcÄ±lÄ±k, daha Ã¶nce ifadesi alÄ±narak serbest bÄ±rakÄ±lan GÃ¶khan BalcÄ±'nÄ±n yeniden gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ± talimatÄ±nÄ± vermiÅŸ, BalcÄ±, ifadesi alÄ±ndÄ±ktan sonra sevk edildiÄŸi mahkeme tarafÄ±ndan tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.

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