14:00, 07 Ocak 2017 Cumartesi

HDP'li yÃ¶neticiler hakkÄ±ndaki soruÅŸturmada 7 tutuklama



Foto: ArÅŸiv

PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan eski HDP Esenyurt Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Cuma Ali AkdaÄŸ'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 7 ÅŸÃ¼pheli, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul BeÅŸiktaÅŸ'taki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan, aralarÄ±nda eski HDP Esenyurt Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± AkdaÄŸ'Ä±n da bulunduÄŸu 13 kiÅŸi, emniyetteki iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adliyeye getirildi. SoruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten savcÄ±lÄ±k, ÅŸÃ¼phelilerden 12'sini tutuklanmasÄ± talebiyle nÃ¶betÃ§i hakimliÄŸe sevk ederken, 1 kiÅŸiyi serbest bÄ±raktÄ±. NÃ¶betÃ§i hakimlik, ifadesini aldÄ±ÄŸÄ± ÅŸÃ¼pheliler Cuma Ali AkdaÄŸ, Serhat Elma, Gazi Aydemir, KÄ±yasettin Kurt, Hasan Teymur, Serkan YÄ±lmaz ve Ferhat YÄ±lmaz'Ä± ''silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak'' suÃ§undan tutukladÄ±. Hakimlik, ÅŸÃ¼pheliler G.K, C.B, M.Ä°, R.Ä° ve K.K.'yÄ± ise adli kontrol hÃ¼kÃ¼mleri uygulayarak serbest bÄ±raktÄ±. AynÄ± konuyla ilgili Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HDP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± DoÄŸan ErbaÅŸ ve il baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± Aysel GÃ¼zel'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 9 ÅŸÃ¼pheli, ''terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak'' suÃ§undan tutuklanmÄ±ÅŸ, 2 kiÅŸi ise serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Â

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