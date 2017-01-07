Esad rejimi muhalif bÃ¶lgelerde en Ã§ok eÄŸitimi hedef aldÄ±

Suriye'deki savaÅŸta BeÅŸar Esad rejimi ve destekÃ§isi silahlÄ± yabancÄ± gruplarÄ±n, 2016'da en fazla hedef aldÄ±ÄŸÄ± kurumlarÄ±n baÅŸÄ±nda okullar geldi. Ä°dlib'in Maaret en-Numan ilÃ§esinde saldÄ±rÄ±larda yÄ±kÄ±ldÄ±ktan sonra yeniden inÅŸa edilebilen okullarda 90 Ã¶ÄŸrenciye bir derslik dÃ¼ÅŸÃ¼yor.
Esed rejimi ve rejim yanlÄ±sÄ± yabancÄ± terÃ¶rist gruplar, 6'ncÄ± yÄ±lÄ±ndaki iÃ§ savaÅŸta TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±nda muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki Ä°dlib ilinde ilk ve ortaokullar ile Ã¼niversiteleri sÄ±klÄ±kla hedef aldÄ±. Maaret en-Numan ilÃ§esine baÄŸlÄ± onlarca okul, hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda ciddi hasar alarak hizmet dÄ±ÅŸÄ± kaldÄ±.
Ä°lÃ§edeki okullarÄ±n ihtiyaÃ§larÄ± ve koordinasyonlarÄ± ile ilgilenen EÄŸitim Koordinasyon Merkezi de KasÄ±m 2016'daki hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda kullanÄ±lamaz hale geldi. Merkeze baÄŸlÄ± 250'ye yakÄ±n eÄŸitim kurumu bulunuyor. Ä°lÃ§ede ayrÄ±ca Ã–zgÃ¼r Halep Ãœniversitesine baÄŸlÄ± fakÃ¼lteler de mevcut.
EÄŸitim Koordinasyon Merkezi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Halid el-Mahmud, konuya dair yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "SaldÄ±rÄ±lar sonucu okullarÄ±mÄ±z kapanÄ±yor. OkullarÄ±mÄ±z yeniden hazÄ±r hale getirildikten hemen sonra bir kez daha hedef alÄ±nÄ±yor. BÃ¶ylelikle rejim, bÃ¶lgemizdeki eÄŸitim altyapÄ±sÄ±nÄ± yerle bir ederek eÄŸitimi sadece kendisinin verebileceÄŸi mesajÄ±nÄ± veriyor. Rejim, Suriye'de eÄŸitim iÃ§in BirleÅŸmiÅŸ Milletlerden (BM) tahsis edilen paraya da el koymak istiyor." dedi.
OkullarÄ±n vurulmasÄ± sonucu eÄŸitime sÄ±klÄ±kla ara vermek zorunda kaldÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan Mahmud, "Ä°mkanlarÄ±mÄ±zÄ±n yettiÄŸi kadar eÄŸitim vermeye devam edeceÄŸiz. Enkaz altÄ±nda kalsak bile bu Ã§abamÄ±zdan vazgeÃ§meyeceÄŸiz. Bizler uluslararasÄ± kamuoyuna Ã§aÄŸrÄ± yapÄ±yoruz. YaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±mÄ±za her tÃ¼rlÃ¼ desteÄŸin verilmesini istiyoruz." diye konuÅŸtu.
Rejim ve destekÃ§ileri tarafÄ±ndan hedef alÄ±narak yÄ±kÄ±lan pek Ã§ok okul, yeniden yapÄ±larak veya tamir edilerek Ã¶ÄŸrencilere hizmet vermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Maaret en-Numan bÃ¶lgesinde hedef alÄ±nan okullarÄ±n yÃ¼zde 60'Ä± yeniden yapÄ±larak eÄŸitim vermeye baÅŸladÄ±.
Maaret en-Numan Yerel Meclisi EÄŸitim Ofisi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Firas SÃ¼leyman, "Åžu an kentte 25 okulumuz var ama bunlardan sadece 19'unda eÄŸitim verilebiliyor. OkullarÄ±mÄ±zÄ±n yÃ¼zde 40'Ä± saldÄ±rÄ±lar sonucu tamamen yÄ±kÄ±ldÄ±." ifadesini kullandÄ±.
EÄŸitim verilebilen okullarda 10 bin Ã¶ÄŸrenci bulunduÄŸunu kaydeden SÃ¼leyman, "Bunlardan sadece 6 veya 7 bin Ã¶ÄŸrencimiz okullara gitmektedir. SÄ±nÄ±flardaki Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ± 90'a kadar Ã§Ä±ktÄ±. En dÃ¼ÅŸÃ¼k Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ± 60. Her sÄ±nÄ±fta 60 ila 90 Ã¶ÄŸrenci ders gÃ¶rÃ¼yor." dedi.
Firas, okullarÄ±n yeniden yapÄ±lmasÄ± ve eÄŸitim hizmeti verebilmesi iÃ§in Ã§eÅŸitli projeler hazÄ±rladÄ±klarÄ±na ama uluslararasÄ± destek alamadÄ±klarÄ±na dikkati Ã§ekti.
Ã–zgÃ¼r Halep Ãœniversitesi FakÃ¼lteler TopluluÄŸu Sorumlusu Halid Daif da ilk ve ortaÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±ndan sonra EÄŸitim FakÃ¼ltesinin de hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Rusya ve TÃ¼rkiye garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde imzalanan ateÅŸkes mutabakatÄ± 30 AralÄ±k'ta yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi ancak rejim ve mÃ¼ttefikleri bazÄ± bÃ¶lgelerde ateÅŸkes ihlallerine devam ediyor.
Â
Rusyaâ€™da hava tahmin merkezi Fobos, 6 Ocakâ€™Ä± 7'sine baÄŸlayan gecenin meteorolojik verilere gÃ¶re sadece bu kÄ±ÅŸÄ±n deÄŸil, son 120 yÄ±lda kaydedilen en soÄŸuk gecesi olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
Fas'ta bir kamyon ve yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu Ã§Ä±kan yangÄ±nda 10 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 22 yolcu yaralandÄ±
Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinin Azez ilÃ§esinde yerel mahkemeyi hedef alan bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§ saldÄ±rÄ±sÄ±nda en az 60 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
Suriye'de Esad rejimi ve destekÃ§ileri, 2016'da muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgelerde en Ã§ok okullarÄ± hedef aldÄ±
Ganaâ€™da 7 AralÄ±k'ta gerÃ§ekleÅŸtirilen ve nihai sonuÃ§larÄ± 9 AralÄ±k gecesi aÃ§Ä±klanan devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerini, oylarÄ±n yÃ¼zde 53,3'Ã¼nÃ¼ alan muhalif aday Nana Akufo-Addo kazanmÄ±ÅŸtÄ±.
ABD'de son bir yÄ±lda bÃ¼yÃ¼k ÅŸehirlerde iÅŸlenen ÅŸiddet suÃ§larÄ± ve cinayet oranlarÄ± arttÄ±.
Ä°sviÃ§re'de silah satÄ±ÅŸlarÄ± geÃ§en yÄ±l, bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 30 artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi ve hane sahiplerinin elinde bulundurduÄŸu toplam silah sayÄ±sÄ± 2 milyona ulaÅŸtÄ±
SeÃ§ici Kurul Ã¼yelerinin 19 AralÄ±k'ta kullandÄ±klarÄ± oylarÄ±n sayÄ±mÄ± iÃ§in toplanan ABD Kongresi, 8 KasÄ±m'daki seÃ§imlerden galibiyetle Ã§Ä±kan Trump'Ä±n baÅŸkan olduÄŸunu resmen ilan etti
Hamas, Facebook'un harekete ait ve yakÄ±n 120'den fazla hesabÄ± kapatmasÄ±na tepki gÃ¶stererek, ÅŸirkete 'herkese ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ verilmesi' ilkesine baÄŸlÄ± kalma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
Fransaâ€™nÄ±n Reins kentindeki mahkeme, PKK Ã¼yesi 4 kiÅŸiyi, 2â€™ÅŸer ay hapis cezasÄ±nÄ± Ã§arptÄ±rdÄ±
ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Fort Lauderdale-Hollywood UluslararasÄ± HavalimanÄ±'nda dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da, alÄ±nan ilk bilgilere gÃ¶re 5 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
AvustralyalÄ± medya patronu Murdoch'Ä±n Ä°ngiliz basÄ±nÄ±ndaki etkisi ve tekelleÅŸme tartÄ±ÅŸmalarÄ±, yÃ¼zde 39'luk hissesine sahip olduÄŸu yayÄ±n kuruluÅŸu Sky'Ä±n tamamÄ±nÄ± almak istemesiyle yeniden gÃ¼ndeme geldi
ABD'de ekonominin direksiyonuna bu yÄ±l Fed BaÅŸkanÄ± Yellen'Ä±n yerine Ã¼lkenin 45'inci baÅŸkanÄ± Donald Trump geÃ§ecek
DEAÅžâ€™Ä±n istihbarat ve medya yapÄ±lanmasÄ±nda gÃ¶rev alan DEAÅž'Ä±n elebaÅŸlarÄ±ndan Mahmut el-Isevi, ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyonun gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Avusturya DÄ±ÅŸiÅŸleri ve Entegrasyon BakanÄ± Kurz, Ã¶ÄŸretmenler dahil tÃ¼m kamu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ± talep etti
ABD'nin Arkansas eyaletinde kÃ¼Ã§Ã¼k bir uÃ§aÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸmesi sonucu uÃ§akta bulunan iki kiÅŸi Ã¶ldÃ¼