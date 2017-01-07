14:02, 07 Ocak 2017 Cumartesi

Esad rejimi muhalif bÃ¶lgelerde en Ã§ok eÄŸitimi hedef aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'deki savaÅŸta BeÅŸar Esad rejimi ve destekÃ§isi silahlÄ± yabancÄ± gruplarÄ±n, 2016'da en fazla hedef aldÄ±ÄŸÄ± kurumlarÄ±n baÅŸÄ±nda okullar geldi. Ä°dlib'in Maaret en-Numan ilÃ§esinde saldÄ±rÄ±larda yÄ±kÄ±ldÄ±ktan sonra yeniden inÅŸa edilebilen okullarda 90 Ã¶ÄŸrenciye bir derslik dÃ¼ÅŸÃ¼yor.

Esed rejimi ve rejim yanlÄ±sÄ± yabancÄ± terÃ¶rist gruplar, 6'ncÄ± yÄ±lÄ±ndaki iÃ§ savaÅŸta TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±nda muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki Ä°dlib ilinde ilk ve ortaokullar ile Ã¼niversiteleri sÄ±klÄ±kla hedef aldÄ±. Maaret en-Numan ilÃ§esine baÄŸlÄ± onlarca okul, hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda ciddi hasar alarak hizmet dÄ±ÅŸÄ± kaldÄ±.

Ä°lÃ§edeki okullarÄ±n ihtiyaÃ§larÄ± ve koordinasyonlarÄ± ile ilgilenen EÄŸitim Koordinasyon Merkezi de KasÄ±m 2016'daki hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda kullanÄ±lamaz hale geldi. Merkeze baÄŸlÄ± 250'ye yakÄ±n eÄŸitim kurumu bulunuyor. Ä°lÃ§ede ayrÄ±ca Ã–zgÃ¼r Halep Ãœniversitesine baÄŸlÄ± fakÃ¼lteler de mevcut.

REJÄ°M, EÄžÄ°TÄ°MÄ° SADECE KENDÄ°SÄ°NÄ°N VEREBÄ°LECEÄžÄ° MESAJINI VERÄ°YOR

EÄŸitim Koordinasyon Merkezi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Halid el-Mahmud, konuya dair yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "SaldÄ±rÄ±lar sonucu okullarÄ±mÄ±z kapanÄ±yor. OkullarÄ±mÄ±z yeniden hazÄ±r hale getirildikten hemen sonra bir kez daha hedef alÄ±nÄ±yor. BÃ¶ylelikle rejim, bÃ¶lgemizdeki eÄŸitim altyapÄ±sÄ±nÄ± yerle bir ederek eÄŸitimi sadece kendisinin verebileceÄŸi mesajÄ±nÄ± veriyor. Rejim, Suriye'de eÄŸitim iÃ§in BirleÅŸmiÅŸ Milletlerden (BM) tahsis edilen paraya da el koymak istiyor." dedi.

OkullarÄ±n vurulmasÄ± sonucu eÄŸitime sÄ±klÄ±kla ara vermek zorunda kaldÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan Mahmud, "Ä°mkanlarÄ±mÄ±zÄ±n yettiÄŸi kadar eÄŸitim vermeye devam edeceÄŸiz. Enkaz altÄ±nda kalsak bile bu Ã§abamÄ±zdan vazgeÃ§meyeceÄŸiz. Bizler uluslararasÄ± kamuoyuna Ã§aÄŸrÄ± yapÄ±yoruz. YaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±mÄ±za her tÃ¼rlÃ¼ desteÄŸin verilmesini istiyoruz." diye konuÅŸtu.

BÄ°R SINIFTA 90 Ã–ÄžRENCÄ°

Rejim ve destekÃ§ileri tarafÄ±ndan hedef alÄ±narak yÄ±kÄ±lan pek Ã§ok okul, yeniden yapÄ±larak veya tamir edilerek Ã¶ÄŸrencilere hizmet vermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Maaret en-Numan bÃ¶lgesinde hedef alÄ±nan okullarÄ±n yÃ¼zde 60'Ä± yeniden yapÄ±larak eÄŸitim vermeye baÅŸladÄ±.

Maaret en-Numan Yerel Meclisi EÄŸitim Ofisi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Firas SÃ¼leyman, "Åžu an kentte 25 okulumuz var ama bunlardan sadece 19'unda eÄŸitim verilebiliyor. OkullarÄ±mÄ±zÄ±n yÃ¼zde 40'Ä± saldÄ±rÄ±lar sonucu tamamen yÄ±kÄ±ldÄ±." ifadesini kullandÄ±.

EÄŸitim verilebilen okullarda 10 bin Ã¶ÄŸrenci bulunduÄŸunu kaydeden SÃ¼leyman, "Bunlardan sadece 6 veya 7 bin Ã¶ÄŸrencimiz okullara gitmektedir. SÄ±nÄ±flardaki Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ± 90'a kadar Ã§Ä±ktÄ±. En dÃ¼ÅŸÃ¼k Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ± 60. Her sÄ±nÄ±fta 60 ila 90 Ã¶ÄŸrenci ders gÃ¶rÃ¼yor." dedi.

Firas, okullarÄ±n yeniden yapÄ±lmasÄ± ve eÄŸitim hizmeti verebilmesi iÃ§in Ã§eÅŸitli projeler hazÄ±rladÄ±klarÄ±na ama uluslararasÄ± destek alamadÄ±klarÄ±na dikkati Ã§ekti.

FAKÃœLTELER DE VURULDU

Ã–zgÃ¼r Halep Ãœniversitesi FakÃ¼lteler TopluluÄŸu Sorumlusu Halid Daif da ilk ve ortaÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±ndan sonra EÄŸitim FakÃ¼ltesinin de hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Rusya ve TÃ¼rkiye garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde imzalanan ateÅŸkes mutabakatÄ± 30 AralÄ±k'ta yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi ancak rejim ve mÃ¼ttefikleri bazÄ± bÃ¶lgelerde ateÅŸkes ihlallerine devam ediyor.

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