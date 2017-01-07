14:08, 07 Ocak 2017 Cumartesi

Azez'de bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la saldÄ±rÄ±: En az 60 Ã¶lÃ¼



Foto: ArÅŸiv

Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinin Azez ilÃ§esinde yerel mahkemeyi hedef alan bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§ saldÄ±rÄ±sÄ±nda en az 60 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinin Azez ilÃ§esinde yerel mahkemeyi hedef alan bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§ saldÄ±rÄ±sÄ±nda en az 60 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi. Sivil savunma yetkilisi Ä°yad Åžeyh Razuk'tan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki ilÃ§enin merkezindeki yerel mahkemenin yakÄ±nlarÄ±nda bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§ infilak etti. Razuk, saldÄ±rÄ± bÃ¶lgesinde bÃ¼yÃ¼k tahribat oluÅŸtuÄŸunu belirtti. Ä°lÃ§edeki hastanede gÃ¶rev yapan Doktor Ebu Hasan, saldÄ±rÄ±da en az 60 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini, 50'den fazla sivilin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Â

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