Azez'de bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la saldÄ±rÄ±: En az 60 Ã¶lÃ¼

Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinin Azez ilÃ§esinde yerel mahkemeyi hedef alan bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§ saldÄ±rÄ±sÄ±nda en az 60 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.
Sivil savunma yetkilisi Ä°yad Åžeyh Razuk'tan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki ilÃ§enin merkezindeki yerel mahkemenin yakÄ±nlarÄ±nda bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§ infilak etti.
Razuk, saldÄ±rÄ± bÃ¶lgesinde bÃ¼yÃ¼k tahribat oluÅŸtuÄŸunu belirtti.
Ä°lÃ§edeki hastanede gÃ¶rev yapan Doktor Ebu Hasan, saldÄ±rÄ±da en az 60 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini, 50'den fazla sivilin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
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Rusyaâ€™da hava tahmin merkezi Fobos, 6 Ocakâ€™Ä± 7'sine baÄŸlayan gecenin meteorolojik verilere gÃ¶re sadece bu kÄ±ÅŸÄ±n deÄŸil, son 120 yÄ±lda kaydedilen en soÄŸuk gecesi olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
Fas'ta bir kamyon ve yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu Ã§Ä±kan yangÄ±nda 10 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 22 yolcu yaralandÄ±
Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinin Azez ilÃ§esinde yerel mahkemeyi hedef alan bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§ saldÄ±rÄ±sÄ±nda en az 60 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
Suriye'de Esad rejimi ve destekÃ§ileri, 2016'da muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgelerde en Ã§ok okullarÄ± hedef aldÄ±
Ganaâ€™da 7 AralÄ±k'ta gerÃ§ekleÅŸtirilen ve nihai sonuÃ§larÄ± 9 AralÄ±k gecesi aÃ§Ä±klanan devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerini, oylarÄ±n yÃ¼zde 53,3'Ã¼nÃ¼ alan muhalif aday Nana Akufo-Addo kazanmÄ±ÅŸtÄ±.
ABD'de son bir yÄ±lda bÃ¼yÃ¼k ÅŸehirlerde iÅŸlenen ÅŸiddet suÃ§larÄ± ve cinayet oranlarÄ± arttÄ±.
Ä°sviÃ§re'de silah satÄ±ÅŸlarÄ± geÃ§en yÄ±l, bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 30 artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi ve hane sahiplerinin elinde bulundurduÄŸu toplam silah sayÄ±sÄ± 2 milyona ulaÅŸtÄ±
SeÃ§ici Kurul Ã¼yelerinin 19 AralÄ±k'ta kullandÄ±klarÄ± oylarÄ±n sayÄ±mÄ± iÃ§in toplanan ABD Kongresi, 8 KasÄ±m'daki seÃ§imlerden galibiyetle Ã§Ä±kan Trump'Ä±n baÅŸkan olduÄŸunu resmen ilan etti
Hamas, Facebook'un harekete ait ve yakÄ±n 120'den fazla hesabÄ± kapatmasÄ±na tepki gÃ¶stererek, ÅŸirkete 'herkese ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ verilmesi' ilkesine baÄŸlÄ± kalma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
Fransaâ€™nÄ±n Reins kentindeki mahkeme, PKK Ã¼yesi 4 kiÅŸiyi, 2â€™ÅŸer ay hapis cezasÄ±nÄ± Ã§arptÄ±rdÄ±
ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Fort Lauderdale-Hollywood UluslararasÄ± HavalimanÄ±'nda dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da, alÄ±nan ilk bilgilere gÃ¶re 5 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
AvustralyalÄ± medya patronu Murdoch'Ä±n Ä°ngiliz basÄ±nÄ±ndaki etkisi ve tekelleÅŸme tartÄ±ÅŸmalarÄ±, yÃ¼zde 39'luk hissesine sahip olduÄŸu yayÄ±n kuruluÅŸu Sky'Ä±n tamamÄ±nÄ± almak istemesiyle yeniden gÃ¼ndeme geldi
ABD'de ekonominin direksiyonuna bu yÄ±l Fed BaÅŸkanÄ± Yellen'Ä±n yerine Ã¼lkenin 45'inci baÅŸkanÄ± Donald Trump geÃ§ecek
DEAÅžâ€™Ä±n istihbarat ve medya yapÄ±lanmasÄ±nda gÃ¶rev alan DEAÅž'Ä±n elebaÅŸlarÄ±ndan Mahmut el-Isevi, ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyonun gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Avusturya DÄ±ÅŸiÅŸleri ve Entegrasyon BakanÄ± Kurz, Ã¶ÄŸretmenler dahil tÃ¼m kamu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ± talep etti
ABD'nin Arkansas eyaletinde kÃ¼Ã§Ã¼k bir uÃ§aÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸmesi sonucu uÃ§akta bulunan iki kiÅŸi Ã¶ldÃ¼