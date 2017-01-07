Ankara ve Ä°stanbul'da planlÄ± elektrik kesintileri iptal

BaÅŸkent Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±mÂ AÅž (EDAÅž) ileÂ Ä°stanbul Anadolu YakasÄ± Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±mÂ AÅž (AYEDAÅž), bakÄ±m ve iyileÅŸtirme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda yapÄ±lacakÂ planlÄ± elektrik kesintilerini iptal etti.
Enerjisa'ya baÄŸlÄ± BaÅŸkent EDAÅž ve AYEDAÅž'tan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamalara gÃ¶re, BaÅŸkent elektrik daÄŸÄ±tÄ±m bÃ¶lgesinde 7-8 ve 9 Ocak tarihlerinde planlanan kesintiler yapÄ±lmayacak.
AYEDAÅž bÃ¶lgesinde de 7-11 Ocak tarihleri arasÄ±ndaki planlÄ± bakÄ±m ve iyileÅŸtirme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda yapÄ±lmasÄ± planlanan elektrik kesintileri gerÃ§ekleÅŸtirilmeyecek.
Ä°zmir'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda gÃ¶sterdiÄŸi kahramanlÄ±kla faciayÄ± Ã¶nleyen ÅŸehit polis Fethi Sekin iÃ§in memleketi ElazÄ±ÄŸ'Ä±n Baskil ilÃ§esinde Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± EroÄŸlu ve AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± YÄ±lmaz'Ä±n da katÄ±lÄ±mÄ±yla tÃ¶ren dÃ¼zenlendi
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Suriye El Bab'ta gÃ¶revli Samsunlu bir asker, terÃ¶rle mÃ¼cadelede kullandÄ±klarÄ± bombalar Ã¼zerine Samsun BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Yusuf Ziya YÄ±lmaz'Ä±n adÄ±nÄ± yazarak selam gÃ¶nderdi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Adana-Ä°stanbul seferini yapan Pegasus Hava YollarÄ±'na ait bir yolcu uÃ§aÄŸÄ±, kÃ¶tÃ¼ hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle YeniÅŸehir HavalimanÄ±'na zorunlu iniÅŸ yaptÄ±
BaÅŸkent Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž ile Ä°stanbul Anadolu YakasÄ± Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž , bakÄ±m ve iyileÅŸtirme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda yapÄ±lacak planlÄ± elektrik kesintilerini iptal etti
PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan eski HDP Esenyurt Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Cuma Ali AkdaÄŸ'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 7 ÅŸÃ¼pheli, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan tutuklandÄ±
FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nÄ±n firari ÅŸÃ¼phelisi Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n gÃ¶zaltÄ±ndayken 3 kez telefonla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ AtatÃ¼rk AraÅŸtÄ±rma Merkezi Ä°dari Ä°ÅŸler MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Hasan BalcÄ±, 679 sayÄ±lÄ± KHK ile gÃ¶revinden ihraÃ§ edildi
Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin ikinci maratonu olan TBMM Genel Kurulundaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere 9 Ocak Pazartesi gÃ¼nÃ¼ baÅŸlanacak
Suriye'nin Halep ÅŸehrinin doÄŸusundan tahliye edilerek Hatay'a getirilen yaralÄ± sayÄ±sÄ± 438'e yÃ¼kseldi
"Edi Bese-ArtÄ±k Yeter" adÄ±yla baÅŸlattÄ±klarÄ± imza kampanyasÄ±yla seslerini duyuran KÃ¼rt kÃ¶kenli genÃ§ler, "birlik ve beraberlik" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmak Ã¼zere, "KardeÅŸlik Bildirisi" hazÄ±rladÄ±
RTÃœK, saÄŸlÄ±ÄŸa iyi geldiÄŸi iddiasÄ±yla tanÄ±tÄ±lan gÄ±da takviyesi ve cinsel iÃ§erikli Ã¼rÃ¼n satÄ±ÅŸÄ±, dini duygularÄ± istismar ederek haksÄ±z ticari Ã§Ä±kar elde eden bahis sitesi ve canlÄ± sohbet hatlarÄ± reklamÄ± yapan kanallara ceza verdi
ÅžÄ±rnak'ta PKK'ya yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda ÅŸehit olan Jandarma TeÄŸmen Mustafa Yazgan ve Jandarma Uzman Ã‡avuÅŸ Faruk YÃ¼ksel iÃ§in Siirt'te tÃ¶ren dÃ¼zenlendi
Ä°BB'den yapÄ±lan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klamada, Ä°stanbul'un bazÄ± bÃ¶lgelerinde kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 40 santimetreye kadar ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n Ã¶zellikle Ã‡atalca, Silivri, BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece, AvcÄ±lar, Esenyurt, BaÅŸakÅŸehir, ArnavutkÃ¶y ve Mahmutbey'de etkili olduÄŸu kaydedildi
TÃ¼rkiye'nin Ã¶nemli kÄ±ÅŸ turizm merkezlerinden UludaÄŸ'da, kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 245 santimetreye ulaÅŸtÄ±
Mersin'in Tarsus ilÃ§esinde, DEAÅž'a katÄ±lmak iÃ§in Suriye'ye gitmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 4 Ã‡eÃ§en uyruklu tutuklandÄ±
D-100 karayolunun Bolu DaÄŸÄ± kesiminde yoÄŸun kar nedeniyle zincirsiz TIR'larÄ±n geÃ§iÅŸine izin verilmiyor