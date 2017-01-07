14:20, 07 Ocak 2017 Cumartesi

Ankara ve Ä°stanbul'da planlÄ± elektrik kesintileri iptal





BaÅŸkent Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž ile Ä°stanbul Anadolu YakasÄ± Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž , bakÄ±m ve iyileÅŸtirme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda yapÄ±lacak planlÄ± elektrik kesintilerini iptal etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BaÅŸkent Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±mÂ AÅž (EDAÅž) ileÂ Ä°stanbul Anadolu YakasÄ± Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±mÂ AÅž (AYEDAÅž), bakÄ±m ve iyileÅŸtirme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda yapÄ±lacakÂ planlÄ± elektrik kesintilerini iptal etti. Enerjisa'ya baÄŸlÄ± BaÅŸkent EDAÅž ve AYEDAÅž'tan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamalara gÃ¶re, BaÅŸkent elektrik daÄŸÄ±tÄ±m bÃ¶lgesinde 7-8 ve 9 Ocak tarihlerinde planlanan kesintiler yapÄ±lmayacak. AYEDAÅž bÃ¶lgesinde de 7-11 Ocak tarihleri arasÄ±ndaki planlÄ± bakÄ±m ve iyileÅŸtirme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda yapÄ±lmasÄ± planlanan elektrik kesintileri gerÃ§ekleÅŸtirilmeyecek.

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