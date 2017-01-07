14:40, 07 Ocak 2017 Cumartesi

Yolcu uÃ§aÄŸÄ± Bursa'da zorunlu iniÅŸ yaptÄ±





Adana-Ä°stanbul seferini yapan Pegasus Hava YollarÄ±'na ait bir yolcu uÃ§aÄŸÄ±, kÃ¶tÃ¼ hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle YeniÅŸehir HavalimanÄ±'na zorunlu iniÅŸ yaptÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Adana-Ä°stanbul seferini yapan Pegasus Hava YollarÄ±'na ait bir yolcu uÃ§aÄŸÄ±, kÃ¶tÃ¼ hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle YeniÅŸehir HavalimanÄ±'na zorunlu iniÅŸ yaptÄ±. YeniÅŸehir HavalimanÄ± yetkililerinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Adana-Ä°stanbul seferini yapan ve Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±'na inmesi gereken yolcu uÃ§aÄŸÄ±, olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle YeniÅŸehir HavalimanÄ±'na zorunlu iniÅŸ yaptÄ±. UÃ§ak, havalimanÄ±ndaki aprona Ã§ekilirken, uÃ§akta bulunan 130 yolcu otobÃ¼slerle Ä°stanbul'a gÃ¶nderildi. UÃ§aÄŸÄ±n, yolcusuz olarak bugÃ¼n 15.30'da Ä°zmir'e hareket edeceÄŸi belirtildi Â

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