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16:00, 07 Ocak 2017 Cumartesi
DÄ±ÅŸ Politika
14:43, 07 Ocak 2017 Cumartesi

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ErdoÄŸan, Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
ErdoÄŸan, Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. May, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Ä°stanbul ve Ä°zmir'deki menfur terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nayarak, terÃ¶rle mÃ¼cadele konusunda TÃ¼rkiye'nin her zaman yanÄ±nda olduklarÄ±nÄ± iletti.

May, telefonda, KÄ±brÄ±s meselesi hakkÄ±nda da gÃ¶rÃ¼ÅŸ teatisinde bulundu. ErdoÄŸan ve May, Cenevre'de ileriki gÃ¼nlerde yapÄ±lacak mÃ¼zakerelerin adadaki soruna adil ve kalÄ±cÄ± bir Ã§Ã¶zÃ¼me vesile olmasÄ±nÄ± diledi.

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Ä°lgili Konular CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan
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