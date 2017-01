ErdoÄŸan, Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

14:43, 07 Ocak 2017 Cumartesi

Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile görüştü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştü. May, görüşmede, İstanbul ve İzmir'deki menfur terör saldırılarını şiddetle kınayarak, terörle mücadele konusunda Türkiye'nin her zaman yanında olduklarını iletti.

May, telefonda, Kıbrıs meselesi hakkında da görüş teatisinde bulundu. Erdoğan ve May, Cenevre'de ileriki günlerde yapılacak müzakerelerin adadaki soruna adil ve kalıcı bir çözüme vesile olmasını diledi.