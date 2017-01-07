14:43, 07 Ocak 2017 Cumartesi

ErdoÄŸan, Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼





CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. May, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Ä°stanbul ve Ä°zmir'deki menfur terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nayarak, terÃ¶rle mÃ¼cadele konusunda TÃ¼rkiye'nin her zaman yanÄ±nda olduklarÄ±nÄ± iletti. May, telefonda, KÄ±brÄ±s meselesi hakkÄ±nda da gÃ¶rÃ¼ÅŸ teatisinde bulundu. ErdoÄŸan ve May, Cenevre'de ileriki gÃ¼nlerde yapÄ±lacak mÃ¼zakerelerin adadaki soruna adil ve kalÄ±cÄ± bir Ã§Ã¶zÃ¼me vesile olmasÄ±nÄ± diledi. Â

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