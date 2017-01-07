14:48, 07 Ocak 2017 Cumartesi

El-Bab'tan Belediye BaÅŸkanÄ±'na bÃ¶yle selam gÃ¶nderdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Suriye El Bab'ta gÃ¶revli Samsunlu bir asker, memleketini unutmadÄ±. TerÃ¶rle mÃ¼cadelede kullanÄ±lan bombanÄ±n Ã¼zerine Samsun BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Yusuf Ziya YÄ±lmaz'Ä±n adÄ±nÄ± yazarak, selam gÃ¶nderdi. Samsunlu asker, Ã¼zerine BaÅŸkan YÄ±lmaz'Ä±n adÄ±nÄ± yazdÄ±ÄŸÄ± bombanÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± Ã§ekerek kendisine mesajla olarak gÃ¶nderdi.

Bu anlamlÄ± selam Ã¼zerine BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Yusuf Ziya YÄ±lmaz, zor ÅŸartlarda gÃ¶rev yapan askere kendisi de selam gÃ¶ndererek, her zaman dua ettiklerini belirtip, fotoÄŸrafÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

"EL-BAB'TAN SELAM VAR"

BaÅŸkan YÄ±lmaz, fotoÄŸrafa "El Bab'tan selam var. Ahmet kardeÅŸimin mesaj ile gÃ¶nderdiÄŸi bu fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸmak istedim. Ã‡ok zor ÅŸartlarda Ã§ok kutsal bir gÃ¶rev sÃ¼rdÃ¼ren FÄ±rat KalkanÄ± ekiplerine selam olsun. Biz her zaman duacÄ±larÄ±yÄ±z. Allah'Ä±m yardÄ±mcÄ±larÄ± olsun" yorumunu yaptÄ±.