GÃ¼ncelleme: 20:30, 07 Ocak 2017 Cumartesi

Suriye'de ateÅŸkes ve OrtadoÄŸu'da deÄŸiÅŸen gÃ¼Ã§ dengeleri

TÃ¼rkiye, rejim gÃ¼Ã§leriyle Ä±lÄ±mlÄ± muhalif gruplar arasÄ±nda yeni ilan edilen ateÅŸkes vesilesiyle, Suriye'de akan kanÄ± durdurmaya aracÄ± olma gayretlerinde ihtiyatlÄ± bir ÅŸekilde Rusya ve Ä°ran'la birlikte hareket ediyor.

TÃ¼rkiye'nin uzun Ã¶mÃ¼rlÃ¼ bir ateÅŸkes ortaya koyabilmek iÃ§in gÃ¶sterdiÄŸi gayretlerin ve AÄŸustos 2016'da DEAÅž'a karÅŸÄ± baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± askeri harekÃ¢tÄ±n ardÄ±ndaki sebepler, esasen anlaÅŸÄ±lmayacak kadar karmaÅŸÄ±k deÄŸil. TÃ¼rkiye komÅŸu Suriye'de beÅŸ seneden fazladÄ±r sÃ¼ren iÃ§ savaÅŸÄ±n, kendi ulusal gÃ¼venliÄŸine, siyasi ekonomisine ve dÄ±ÅŸ politikasÄ±na yÃ¶nelik yÄ±kÄ±cÄ± etkilerini azaltmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±nÄ± sonlandÄ±rma giriÅŸimlerinde BatÄ±lÄ± mÃ¼ttefikleriyle beÅŸ sene birlikte Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na raÄŸmen Ankara, artÄ±k barÄ±ÅŸa yÃ¶nelik BatÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nÄ± Ã§ektiÄŸi bir Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n imkansÄ±z deÄŸilse bile muhtemel olmadÄ±ÄŸÄ±na kanaat getirmiÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

Suriye krizinde Amerika BirleÅŸik Devletleriâ€™nin izlediÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼k profilli politika Ã§ok sayÄ±da devlet ve devlet dÄ±ÅŸÄ± aktÃ¶rÃ¼n Ã§atÄ±ÅŸan Ã§Ä±karlarÄ± etrafÄ±nda ÅŸekillenen Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n karmaÅŸÄ±k yapÄ±sÄ±yla birleÅŸince, TÃ¼rkiye'nin kÄ±sa vadede istikrarlÄ± bir Suriye oluÅŸumuyla ilgili umutlarÄ±nÄ± kÄ±rdÄ± ve Ankara'nÄ±n, Rusya olmadan nihai ateÅŸkese ulaÅŸmanÄ±n imkansÄ±z olduÄŸuna dair inancÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±. TÃ¼rkiye'nin Suriye politikasÄ± bÃ¶ylece adÄ±m adÄ±m daha esnek hale geldi ve Suriye Ã§Ä±kmazÄ±nda kalÄ±cÄ± Ã§Ã¶zÃ¼me yÃ¶nelik, ABD'nin baÅŸÄ±nÄ± Ã§ekmediÄŸi seÃ§eneklere daha aÃ§Ä±k bir tutum sergilemeye baÅŸladÄ±. Buna ek olarak, Trump yÃ¶netiminin muhtemel Suriye politikasÄ± ve sÃ¼regiden iÃ§ savaÅŸÄ±n iki en Ã¶nemli aktÃ¶rÃ¼ olan Rusya ve Ä°ranâ€™a karÅŸÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸi politikalarla ilgili belirsizlikler de TÃ¼rkiye'yi, Esed rejimi ve muhalifler arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸecek olan barÄ±ÅŸ mÃ¼zakerelerinde daha somut ve hÄ±zlÄ± neticeler elde edebilmek amacÄ±yla bu iki aktÃ¶rle ortak hareket etmeye itti.

RUSYA Ä°LE YAKINLAÅžMA ÅžAÅžIRTICI DEÄžÄ°L

TÃ¼rkiye'nin SoÄŸuk SavaÅŸ'tan beri takip ettiÄŸi dÄ±ÅŸ politikanÄ±n ana hatlarÄ±nÄ± gÃ¶zlemleyenler iÃ§in Ã¼lkenin, ABD ve Avrupa BirliÄŸi ile ihtilaflarÄ±nÄ±n olduÄŸu bÃ¶yle bir zamanda Rusya'yla yakÄ±nlaÅŸmasÄ± ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± bir geliÅŸme deÄŸil. TÃ¼rkiye'nin, 1964'teki meÅŸhur Johnson mektubu olayÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Rusya'ya yÃ¶nelik pragmatist dÄ±ÅŸ politikasÄ±, Amerikan ambargosuyla (1975-1979) birlikte zirveye ulaÅŸmÄ±ÅŸ ve aralarÄ±ndaki bÃ¼yÃ¼k ideolojik farklÄ±lÄ±klara raÄŸmen TÃ¼rkiye Sovyet Rusya'dan en Ã§ok yardÄ±m alan Ã¼lke olmuÅŸtu.

TÃ¼rk dÄ±ÅŸ politikasÄ±na uzun yÄ±llar hakim olan realist Ã§izgi dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda TÃ¼rkiye'nin, Esed rejimiyle muhalif gruplar arasÄ±nda bir barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±na ulaÅŸmak amacÄ±yla geÃ§ici bir koalisyon oluÅŸturmak iÃ§in Rusya ve Ä°ran'la Moskova'da gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi en son toplantÄ± gibi pragmatist giriÅŸimlerin tarihte de Ã¶rnekleri bulunmaktadÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla bu toplantÄ±, TÃ¼rkiye'nin Rusya'ya yÃ¶nelik geleneksel, reelpolitik eksenli yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n bir devamÄ± ve Halep savaÅŸÄ±ndan sonra OrtadoÄŸu'da deÄŸiÅŸmekte olan gÃ¼Ã§ dengesi ve yeni oluÅŸan bÃ¶lgesel ÅŸartlara karÅŸÄ± verilen bir cevap olarak okunmalÄ±dÄ±r.

Halep operasyonunun, Suriye konusunda TÃ¼rkiye ile Rusya arasÄ±nda bir yakÄ±nlaÅŸmaya yol aÃ§mÄ±ÅŸ olmasÄ± bakÄ±mÄ±ndan Suriye savaÅŸÄ±nÄ±n seyrini deÄŸiÅŸtirmiÅŸ olduÄŸu analizini yapmak mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Zira Halep'ten sivillerin tahliye edilmesi sÄ±rasÄ±nda TÃ¼rkiye ve Rusya'nÄ±n yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu iÅŸbirliÄŸi ve hemen sonrasÄ±nda Ä°ran'Ä±n bu sÃ¼rece katÄ±lÄ±mÄ±, Moskova'da yeni bir diplomatik zemin buldu ve bunun sonucunda, 29 AralÄ±k'taki ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ± hayata geÃ§irildi.

TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilen ateÅŸkesin sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilirliÄŸine dair olumlu iÅŸaretlerin bugÃ¼n itibariyle de gÃ¶rÃ¼lebiliyor olmasÄ± Suriye'de kalÄ±cÄ± bir barÄ±ÅŸ iÃ§in Ã¼mitleri yeÅŸertiyor. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan tarafÄ±ndan da 4 Ocak 2017'de duyurulduÄŸu gibi, Suriye'de kalÄ±cÄ± bir ateÅŸkes ve siyasi Ã§Ã¶zÃ¼me yÃ¶nelik TÃ¼rkiye ve Rusya'nÄ±n ortak gayretleri, umut verici geliÅŸmeleri beraberinde getirdi. Sadece TÃ¼rkiye'nin deÄŸil, Rusya ve Ä°ran'Ä±n da Ã¶ncelikle Ã¼Ã§lÃ¼ bir zemin Ã¼zerinde savaÅŸÄ± kalÄ±cÄ± bir Ã§Ã¶zÃ¼m saÄŸlayarak bitirmeyi, ikinci olarak da DEAÅž mÃ¼cadelesinde ortak Ã§aba gÃ¶stermeyi amaÃ§lÄ±yor olduklarÄ± aÃ§Ä±kÃ§a gÃ¶rÃ¼lmekte. FarklÄ± Ã¶ncelikleri ve Ã§Ä±karlarÄ±na raÄŸmen bu Ã¼Ã§ Ã¼lkenin Suriye konusunda ortak bir anlayÄ±ÅŸ geliÅŸtirme Ã§abasÄ± iÃ§inde olmalarÄ± ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± deÄŸil.

BÃ–LGESEL AKTÃ–RLER GÃœÃ‡LENECEK

OldukÃ§a deÄŸiÅŸken bir yapÄ±da sÃ¼regiden Suriye krizine mÃ¼dahil olan tÃ¼m aktÃ¶rler, ister BatÄ±lÄ± ister BatÄ±-dÄ±ÅŸÄ± olsun, kÄ±sa Ã¶mÃ¼rlÃ¼ ve tekil olaylar Ã¼zerinden ÅŸekillenen geÃ§ici ittifaklarÄ±n oluÅŸmasÄ±nÄ± desteklemiÅŸlerdir; tÄ±pkÄ± ABD'nin DEAÅž mÃ¼cadelesinde PYD-YPG ile Kuzey Suriye'de oluÅŸturduÄŸu kÄ±sa Ã¶mÃ¼rlÃ¼ koalisyon Ã¶rneÄŸindeki gibi. YukarÄ±da izah ettiÄŸimiz TÃ¼rk-Rus-Ä°ran koalisyonu da, sÃ¶z konusu bÃ¼tÃ¼n aktÃ¶rlerin Suriye politikalarÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±sÄ± birbirlerine baÄŸlÄ± olduÄŸundan, mecburi bir ittifak olarak gÃ¶rÃ¼lebilir.

HalihazÄ±rda her Ã¼Ã§Ã¼ de Suriye'de birbirinden baÄŸÄ±msÄ±z mÃ¼cadele veren bu aktÃ¶rler lojistik, diplomatik ve askeri aÃ§Ä±lardan krize Ã§ok ciddi ÅŸekilde mÃ¼dahil olmuÅŸ durumdalar. Bundan dolayÄ±, Suriye'yi diplomatik yollardan istikrara kavuÅŸturmak, hepsinin birincil Ã¶nceliÄŸini oluÅŸturuyor. ÃœÃ§lÃ¼ toplantÄ±larÄ±nÄ±n sonuÃ§larÄ± ne olursa olsun, hiÃ§ ÅŸÃ¼phe yok ki bu Ã¼Ã§ devletin OrtadoÄŸu'daki bÃ¶lgesel aktÃ¶rlÃ¼kleri, bundan sonra barÄ±ÅŸ inÅŸasÄ± ve arabuluculuk gibi alanlarda daha bÃ¼yÃ¼k bir meÅŸruiyet kazanacaktÄ±r.

Ã–te yandan, diÄŸer bÃ¼yÃ¼k aktÃ¶rlerin sahadaki yokluÄŸunda bu Ã¼Ã§lÃ¼ giriÅŸimin, OrtadoÄŸu'daki Rusya varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kalÄ±cÄ± hale getirmesi de ihtimaller arasÄ±nda. AyrÄ±ca bir diÄŸer olasÄ±lÄ±k da, Rusya'ya, bu krizden sonra, artÄ±k OrtadoÄŸu'da bir yabancÄ± gibi davranÄ±lamayacak olmasÄ±dÄ±r.

TÃœRKÄ°YE'YE YÃ–NELÄ°K TERÃ–R SALDIRILARI

Suriye'de ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ± baÅŸarÄ±lÄ± olursa, bunun, TÃ¼rkiye'nin Ã§ift cepheli PKK ve DEAÅž terÃ¶rÃ¼ne yÃ¶nelik mÃ¼cadelesine Ã¶nemli yansÄ±malarÄ± olacaktÄ±r. Son bir ayda, TÃ¼rkiye, ulusal gÃ¼venliÄŸine bÃ¼yÃ¼k bir tehdit oluÅŸturacak biÃ§imde yeni bir terÃ¶r dalgasÄ±na maruz kaldÄ±. Ä°stanbul ve Kayseri'de aralÄ±k ayÄ±nda PKK'nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi saldÄ±rÄ±lara ek olarak 2017'nin ilk saatlerinde Ä°stanbul'daki bir gece kulÃ¼bÃ¼nde yaÅŸanan ÅŸok edici terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda 25'i yabancÄ± uyruklu, 39 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. TetikÃ§i henÃ¼z yakalanmamÄ±ÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen deliller, DEAÅž'Ä±n organize ettiÄŸi saldÄ±rÄ±nÄ±n Orta Asya kÃ¶kenli yabancÄ± bir terÃ¶rist tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini gÃ¶steriyor.

TÃ¼rk yetkililere gÃ¶re, TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik artan ve Ã§eÅŸitlenen terÃ¶r tehdidi, Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'ye nÃ¼fuz etmesinin bir neticesi. Suriye ile mevcut etnik ve dini baÄŸlar, coÄŸrafi yakÄ±nlÄ±k ve TÃ¼rkiye-Suriye kara sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n uzunluÄŸu gibi unsurlar, TÃ¼rkiye'yi iÃ§ savaÅŸÄ±n bulaÅŸÄ±cÄ± etkilerine karÅŸÄ± daha savunmasÄ±z hale getirdi.

TÃ¼rkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde, BatÄ±lÄ± mÃ¼ttefiklerinin desteÄŸiyle bir KÃ¼rt devletinin fiilen kurulmasÄ± ihtimalinden duyduÄŸu endiÅŸe de TÃ¼rkiye'yi, hem Suriye barÄ±ÅŸÄ± iÃ§in hem bÃ¶lgesel ve hem de uluslararasÄ± dÃ¼zeyde DEAÅž mÃ¼cadelesinde bir orta yol bulabilmek amacÄ±yla Rusya'yla Ã§alÄ±ÅŸmaya yÃ¶neltti. KalÄ±cÄ± siyasi Ã§Ã¶zÃ¼me yÃ¶nelik yeni bir adÄ±m niteliÄŸinde olan son TÃ¼rk-Rus-Ä°ran giriÅŸimi baÅŸarÄ±lÄ± olursa, PKK baÄŸlantÄ±lÄ± PYD ve onun silahlÄ± kanadÄ± olan YPG Suriye'nin iÃ§ savaÅŸ sonrasÄ± yeniden inÅŸasÄ± sÃ¼recindeki en tartÄ±ÅŸmalÄ± konulardan biri olmaya devam edecektir.

DEAÅž'A KARÅžI ORTAK MÃœCADELE

Her Ã¼Ã§ Ã¼lke de Suriye'nin farklÄ± nÃ¼fuz bÃ¶lgelerine bÃ¶lÃ¼nmesine karÅŸÄ± olduklarÄ±nÄ± ifade ederek Suriye'nin birliÄŸine destek sinyalleri verdiler. 'DEAÅž'a karÅŸÄ± ortak bir mÃ¼cadele nasÄ±l yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmeli' konusu ise muhtemel bir kalÄ±cÄ± Suriye barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± iÃ§in Ã¼Ã§ aktÃ¶rÃ¼n de, en azÄ±ndan genel hatlarÄ±yla, Ã¼stÃ¼nde anlaÅŸmasÄ± gereken diÄŸer bir Ã¶nemli konu.

Mevcut durumda Suriye'nin geleceÄŸi, BatÄ±lÄ± bÃ¼yÃ¼k gÃ¼Ã§lerden Ã§ok, Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de bÃ¶lgesel gÃ¼Ã§lerin elinde gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. TÃ¼rkiye'nin yeni bir OrtadoÄŸu dÃ¼zeni arayÄ±ÅŸÄ±, Ã§ok bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de bÃ¼tÃ¼n bÃ¶lgesel aktÃ¶rlerin, Suriye politikalarÄ±ndaki farklÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± ne Ã¶lÃ§Ã¼de asgariye indirebileceklerine baÄŸlÄ±. Ãœzerinde durulmasÄ± gereken diÄŸer Ã¶nemli bir nokta ise AB'nin Suriye Ã¶zelinde aktif bir diplomasi izlememiÅŸ olmasÄ± ve seÃ§ilmiÅŸ BaÅŸkan Trump'Ä±n Suriye politikasÄ±yla ilgili belirsizliklerin TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran'a, Suriye'nin geleceÄŸini yeniden tasarlama konusunda yeteri kadar bir manevra sahasÄ± bÄ±rakÄ±yor olmasÄ±dÄ±r.

KAYNAK: AA