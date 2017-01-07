15:16, 07 Ocak 2017 Cumartesi

Fas'ta kamyon ve yolcu otobÃ¼sÃ¼ Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±: 10 Ã¶lÃ¼



Foto: ArÅŸiv

Fas'ta bir kamyon ve yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu Ã§Ä±kan yangÄ±nda 10 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 22 yolcu yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Fas'Ä±n Agadir kentinde, bir kamyon ve yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu Ã§Ä±kan yangÄ±nda 10 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 22'sinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Kentin Sus bÃ¶lgesi yerel yÃ¶netiminden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Kazablanka-Tafervat arasÄ±nda yolcu taÅŸÄ±yan bir otobÃ¼s Agadir'in 40 kilometre batÄ±sÄ±ndaki ÅžiÅŸavi bÃ¶lgesinde seyir halindeki kamyonla Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. KazanÄ±n ardÄ±ndan Ã§Ä±kan yangÄ±nda 10 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti 22 kiÅŸi yaralandÄ±." denildi. YaralÄ±larÄ±n bÃ¶lgedeki hastanelere sevk edildiÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada, bazÄ±larÄ±nÄ±n durumunun ise aÄŸÄ±r olduÄŸu bildirildi. Â

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