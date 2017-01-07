15:35, 07 Ocak 2017 Cumartesi

Moskova 120 yılın en soğuk gecesini yaşadı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hava tahmin merkezi temsilcisinin Rus resmi haber ajansı Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, Moskova’nın VDNH bölgesinde hava sıcaklığının eksi 29,9’a, Klin ve Dmitrov kentlerinde de eksi 33,4’e kadar düştüğünü ifade etti.

Fobos’un verilerine göre önümüzdeki Pazar gününden itibaren hava yavaş yavaş ısınmaya başlayacak ve gelecek hafta içinde de bu eğilim devam edecek.

Fobos temsilcisi açıklamasında “Dün gece, son 120 yılın en soğuk gecesi oldu. Ancak tarihte kaydedilen Moskova’nın en soğuk gecesi 130 yıl önce, 1881 yılında tespit edildi. O gece hava sıcaklığı -35’e düşmüştü” dedi.