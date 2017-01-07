GÃ¼ncelleme: 15:55, 07 Ocak 2017 Cumartesi

Kahraman ÅŸehit polis Fethi Sekin son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°zmir'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda gÃ¶sterdiÄŸi kahramanlÄ±kla faciayÄ± Ã¶nleyen ÅŸehit polis memuru Fethi Sekin iÃ§in memleketi ElazÄ±ÄŸ'Ä±n Baskil ilÃ§esinde tÃ¶ren yapÄ±ldÄ±. TÃ¶rene, Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu ve AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Cevdet YÄ±lmaz da katÄ±ldÄ±.

Åžehidin TÃ¼rk bayraÄŸÄ±na sarÄ±lÄ± naaÅŸÄ±, Olgunlar Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kalabalÄ±k bir araÃ§ konvoyu eÅŸliÄŸinde Baskil HÃ¼kÃ¼met KonaÄŸÄ± Ã¶nÃ¼nde bulunan meydana getirildi.

Burada dÃ¼zenlenen tÃ¶ren, Kur'an-Ä± Kerim tilavetiyle baÅŸladÄ±. TÃ¶rene katÄ±lan Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸlar ellerinde TÃ¼rk bayraklarÄ± ile tekbir getirerek, "Åžehitler Ã¶lmez vatan bÃ¶lÃ¼nmez", "Kahrolsun PKK", "Ä°dam isteriz", "Hepimiz polisiz" sloganlarÄ± attÄ±.

ÅžEHÄ°T BABASININ ÅžAPKASINI TAKTI

Åžehidin cenazesinin yanÄ±na gelen eÅŸi Rabia, Ã§ocuklarÄ± Zeynep Dila, Nisa Nur ve Burak Tolunay Sekin ile kardeÅŸleri cenazeye sarÄ±larak gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼. Åžehidin kÄ±zÄ± Zeynep Dila'nÄ±n, babasÄ±na ait polis ÅŸapkasÄ±nÄ± taktÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Åžehidin kÄ±z kardeÅŸi cenazenin Ã¶nÃ¼nde bulunan ÅŸehidin fotoÄŸrafÄ±nÄ± "yiÄŸidim, aslanÄ±m" diyerek Ã¶ptÃ¼. Bu sÄ±rada ÅŸehidin erkek kardeÅŸi, kÄ±z kardeÅŸine sarÄ±larak, "Abla intikamÄ±nÄ± alacaÄŸÄ±z, vallahi alacaÄŸÄ±z. Abla yemin olsun alacaÄŸÄ±z. Abla iki tane kardeÅŸi daha var arkasÄ±nda, iki tane polis daha var sen rahat ol." diyerek aÄŸladÄ±.

"GURURUMUZ O BÄ°ZÄ°M"

Åžehidin kÄ±z kardeÅŸi ise "Bitsin artÄ±k yeter, bu son olsun. VatanÄ±mÄ±z saÄŸ olsun. Siz geberdiniz, abim ÅŸehit oldu. Abim, alsÄ±nlar intikamÄ±nÄ±. Kahrolsunlar. AllahÄ±m 'Kahar' isminle kahret. Ey ÅŸehit oÄŸlu ÅŸehit, isteme benden makber. Sana aguÅŸunu aÃ§mÄ±ÅŸ bekliyor Peygamber. Ey Peygamberim, sana komÅŸu gÃ¶nderdik kabul et. Aslan o aslan. Gururumuz o bizim. Kimse diyemez kanÄ± yerde kalmÄ±ÅŸtÄ±r. KalmadÄ±, kendisi aldÄ±." diyerek gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼.

TÃ¶renin ardÄ±ndan Ã¶ÄŸle namazÄ±na mÃ¼teakip Ä°l MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Peyami GÃ¼ngÃ¶r tarafÄ±ndan cenaze namazÄ± kÄ±lÄ±ndÄ±, dua edildi.

Åžehidin naaÅŸÄ±, bir sÃ¼re meslektaÅŸlarÄ±nÄ±n omuzlarÄ±nda taÅŸÄ±nÄ±p cenaze nakil aracÄ±na alÄ±ndÄ±. Bu arada meydanÄ± dolduran vatandaÅŸlar tekbir getirerek terÃ¶re lanet okudu.

Åžehidin naaÅŸÄ± topraÄŸa verilmek Ã¼zere ilÃ§eye baÄŸlÄ± DoÄŸancÄ±k kÃ¶yÃ¼ mezarlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

TÃ¶rene, Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu, AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Cevdet YÄ±lmaz, ElazÄ±ÄŸ Valisi Murat ZorluoÄŸlu, AK Parti ElazÄ±ÄŸ milletvekilleri, il protokolÃ¼ ve vatandaÅŸlar ile ÅŸehidin ailesi ve yakÄ±nlarÄ± katÄ±ldÄ±.

Ä°zmir'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda polis memuru Fethi Sekin ile bir adliye Ã§alÄ±ÅŸanÄ± ÅŸehit olmuÅŸ, 5 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸ, 2 PKK'lÄ±Â Ã¶lÃ¼ ele geÃ§irilmiÅŸti.

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