17:27, 07 Ocak 2017 Cumartesi

YÄ±ldÄ±rÄ±m: Sincar'Ä±n terÃ¶rden temizlenmesi iÃ§in gereken yapÄ±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "(Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar El-Ä°badi'ye hitaben) GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z 'PKK'nÄ±n Irak topraklarÄ± Ã¼zerinden TÃ¼rkiye'ye zarar vermesine izin vermeyeceÄŸiz.' ÅŸeklindeki aÃ§Ä±klamanÄ±z bizim iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli. Bundan bÃ¼yÃ¼k bir memnuniyet duyduk. Bu da terÃ¶re karÅŸÄ± beraber, birlikte neler yapabileceÄŸimizi en iyi ÅŸekilde gÃ¶steriyor." dedi.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Irak'Ä±n egemenliÄŸi bizim iÃ§in Ã§ok Ã¶nemlidir, egemenliÄŸine zarar verecek hiÃ§bir giriÅŸime, hiÃ§bir harekete rÄ±za gÃ¶stermeyiz, iÃ§inde olmayÄ±z. Irak'Ä±n bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ de aynÄ± ÅŸekilde bizim iÃ§in Ã¶nemlidir, bunun bilinmesini isteriz." diye konuÅŸtu.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, BaÅŸika'daki TÃ¼rk askeri varlÄ±ÄŸÄ±yla ilgili olarak "Bu konuyu konuÅŸtuk. Bu bir keyfiyet deÄŸil, bir ihtiyaÃ§tan doÄŸmuÅŸtur. GÃ¶rÃ¼yoruz ki DEAÅž'tan bÃ¶lgenin temizlenmesinde Ã¶nemli mesafe katedilmektedir. Buna uygun olarak bu konuyu da dostane biÃ§imde Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z." dedi.

"SÄ°NCAR TERÃ–RDEN TEMÄ°ZLENECEK"

Sincar'daki PKK unsurlarÄ±yla ilgili olarak YÄ±ldÄ±rÄ±m ÅŸunlarÄ± kaydetti: "PeÅŸmerge ve Irak merkezi gÃ¼Ã§leri ile Sincar'Ä±n terÃ¶r unsurlarÄ±ndan temizlenmesi konusunda gerekli Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±lacak. Bizim iÃ§in terÃ¶r nereden gelirse gelsin aynÄ±dÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla Sincar birinci derecede en bÃ¼yÃ¼k tehdidi bize oluÅŸturmaktadÄ±r ve tehdidin bertaraf edilmesi konusunda SayÄ±n BaÅŸbakan'Ä±n hassasiyetleri iÃ§in de teÅŸekkÃ¼r ediyoruz. Bu konuda da gerekli iÅŸbirliÄŸini yapmaya hazÄ±rÄ±z. Sadece Sincar deÄŸil bÃ¼tÃ¼n Irak topraklarÄ±ndan Ã¼lkemize yÃ¶nelen terÃ¶r faaliyetlerine karÅŸÄ± iÅŸbirliÄŸini sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz."

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