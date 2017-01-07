YÄ±ldÄ±rÄ±m: Sincar'Ä±n terÃ¶rden temizlenmesi iÃ§in gereken yapÄ±lacak

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "(Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar El-Ä°badi'ye hitaben) GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z 'PKK'nÄ±n Irak topraklarÄ± Ã¼zerinden TÃ¼rkiye'ye zarar vermesine izin vermeyeceÄŸiz.' ÅŸeklindeki aÃ§Ä±klamanÄ±z bizim iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli. Bundan bÃ¼yÃ¼k bir memnuniyet duyduk. Bu da terÃ¶re karÅŸÄ± beraber, birlikte neler yapabileceÄŸimizi en iyi ÅŸekilde gÃ¶steriyor." dedi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Irak'Ä±n egemenliÄŸi bizim iÃ§in Ã§ok Ã¶nemlidir, egemenliÄŸine zarar verecek hiÃ§bir giriÅŸime, hiÃ§bir harekete rÄ±za gÃ¶stermeyiz, iÃ§inde olmayÄ±z. Irak'Ä±n bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ de aynÄ± ÅŸekilde bizim iÃ§in Ã¶nemlidir, bunun bilinmesini isteriz." diye konuÅŸtu.
YÄ±ldÄ±rÄ±m, BaÅŸika'daki TÃ¼rk askeri varlÄ±ÄŸÄ±yla ilgili olarak "Bu konuyu konuÅŸtuk. Bu bir keyfiyet deÄŸil, bir ihtiyaÃ§tan doÄŸmuÅŸtur. GÃ¶rÃ¼yoruz ki DEAÅž'tan bÃ¶lgenin temizlenmesinde Ã¶nemli mesafe katedilmektedir. Buna uygun olarak bu konuyu da dostane biÃ§imde Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z." dedi.
Sincar'daki PKK unsurlarÄ±yla ilgili olarak YÄ±ldÄ±rÄ±m ÅŸunlarÄ± kaydetti: "PeÅŸmerge ve Irak merkezi gÃ¼Ã§leri ile Sincar'Ä±n terÃ¶r unsurlarÄ±ndan temizlenmesi konusunda gerekli Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±lacak. Bizim iÃ§in terÃ¶r nereden gelirse gelsin aynÄ±dÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla Sincar birinci derecede en bÃ¼yÃ¼k tehdidi bize oluÅŸturmaktadÄ±r ve tehdidin bertaraf edilmesi konusunda SayÄ±n BaÅŸbakan'Ä±n hassasiyetleri iÃ§in de teÅŸekkÃ¼r ediyoruz. Bu konuda da gerekli iÅŸbirliÄŸini yapmaya hazÄ±rÄ±z. Sadece Sincar deÄŸil bÃ¼tÃ¼n Irak topraklarÄ±ndan Ã¼lkemize yÃ¶nelen terÃ¶r faaliyetlerine karÅŸÄ± iÅŸbirliÄŸini sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz."
Â
Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isini Ã¶ldÃ¼ren MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n mezun olduÄŸu Polis Okulu'nda FETÃ– mensubu polis adaylarÄ±na "abilik" yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan zanlÄ± ile FETÃ– ile baÄŸlantÄ±lÄ± olduklarÄ± iddia edilen 4'Ã¼ polis 5 kiÅŸi tutuklandÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "PeÅŸmerge ve Irak merkezi gÃ¼Ã§leri ile Sincar'Ä±n terÃ¶r unsurlarÄ±ndan temizlenmesi konusunda gerekli Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±lacak. Bizim iÃ§in terÃ¶r nereden gelirse gelsin aynÄ±dÄ±r" dedi
Ä°zmir'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda gÃ¶sterdiÄŸi kahramanlÄ±kla faciayÄ± Ã¶nleyen ÅŸehit polis Fethi Sekin iÃ§in memleketi ElazÄ±ÄŸ'Ä±n Baskil ilÃ§esinde Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± EroÄŸlu ve AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± YÄ±lmaz'Ä±n da katÄ±lÄ±mÄ±yla tÃ¶ren dÃ¼zenlendi
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Suriye El Bab'ta gÃ¶revli Samsunlu bir asker, terÃ¶rle mÃ¼cadelede kullandÄ±klarÄ± bombalar Ã¼zerine Samsun BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Yusuf Ziya YÄ±lmaz'Ä±n adÄ±nÄ± yazarak selam gÃ¶nderdi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Adana-Ä°stanbul seferini yapan Pegasus Hava YollarÄ±'na ait bir yolcu uÃ§aÄŸÄ±, kÃ¶tÃ¼ hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle YeniÅŸehir HavalimanÄ±'na zorunlu iniÅŸ yaptÄ±
BaÅŸkent Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž ile Ä°stanbul Anadolu YakasÄ± Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž , bakÄ±m ve iyileÅŸtirme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda yapÄ±lacak planlÄ± elektrik kesintilerini iptal etti
PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan eski HDP Esenyurt Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Cuma Ali AkdaÄŸ'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 7 ÅŸÃ¼pheli, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan tutuklandÄ±
FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nÄ±n firari ÅŸÃ¼phelisi Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n gÃ¶zaltÄ±ndayken 3 kez telefonla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ AtatÃ¼rk AraÅŸtÄ±rma Merkezi Ä°dari Ä°ÅŸler MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Hasan BalcÄ±, 679 sayÄ±lÄ± KHK ile gÃ¶revinden ihraÃ§ edildi
Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin ikinci maratonu olan TBMM Genel Kurulundaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere 9 Ocak Pazartesi gÃ¼nÃ¼ baÅŸlanacak
Suriye'nin Halep ÅŸehrinin doÄŸusundan tahliye edilerek Hatay'a getirilen yaralÄ± sayÄ±sÄ± 438'e yÃ¼kseldi
"Edi Bese-ArtÄ±k Yeter" adÄ±yla baÅŸlattÄ±klarÄ± imza kampanyasÄ±yla seslerini duyuran KÃ¼rt kÃ¶kenli genÃ§ler, "birlik ve beraberlik" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmak Ã¼zere, "KardeÅŸlik Bildirisi" hazÄ±rladÄ±
RTÃœK, saÄŸlÄ±ÄŸa iyi geldiÄŸi iddiasÄ±yla tanÄ±tÄ±lan gÄ±da takviyesi ve cinsel iÃ§erikli Ã¼rÃ¼n satÄ±ÅŸÄ±, dini duygularÄ± istismar ederek haksÄ±z ticari Ã§Ä±kar elde eden bahis sitesi ve canlÄ± sohbet hatlarÄ± reklamÄ± yapan kanallara ceza verdi
ÅžÄ±rnak'ta PKK'ya yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda ÅŸehit olan Jandarma TeÄŸmen Mustafa Yazgan ve Jandarma Uzman Ã‡avuÅŸ Faruk YÃ¼ksel iÃ§in Siirt'te tÃ¶ren dÃ¼zenlendi
Ä°BB'den yapÄ±lan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klamada, Ä°stanbul'un bazÄ± bÃ¶lgelerinde kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 40 santimetreye kadar ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n Ã¶zellikle Ã‡atalca, Silivri, BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece, AvcÄ±lar, Esenyurt, BaÅŸakÅŸehir, ArnavutkÃ¶y ve Mahmutbey'de etkili olduÄŸu kaydedildi
TÃ¼rkiye'nin Ã¶nemli kÄ±ÅŸ turizm merkezlerinden UludaÄŸ'da, kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 245 santimetreye ulaÅŸtÄ±