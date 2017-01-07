17:35, 07 Ocak 2017 Cumartesi

Yemen'de intihar saldÄ±rÄ±sÄ±: 6 Ã¶lÃ¼



Foto: ArÅŸiv

Yemen'in Ebyen vilayetindeki gÃ¼venlik noktasÄ±na dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 6 asker Ã¶ldÃ¼, 20'si yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Yemen'in gÃ¼neyindekiÂ EbyenÂ vilayetinde bulunan birÂ gÃ¼venlik noktasÄ±ndadÃ¼zenlenenÂ intiharÂ saldÄ±rÄ±sÄ±nda 6 askerinÂ Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 20 askerin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Yerel kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re CumhurbaÅŸkanÄ± Abdurabbu Mansur Hadi'nin memleketi olan Ebyen vilayetine baÄŸÄ± Vadii ilÃ§esindeki bir gÃ¼venlik noktasÄ±na gelen intihar eylemcisi Ã¼zerindeki bombayÄ± infilak ettirdi. SaldÄ±rÄ±da 6 askerin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 20'sinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. SaldÄ±rÄ±yÄ± Ã¼stlenen olmazken, resmi makamlardan ise henÃ¼z olaya iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±. Ebyen vilayetine baÄŸlÄ± Levder, Vadii, Mehfed ve Mudiyeh gibi ilÃ§eler Yemen ordusunun vilayeti kontrol altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± AÄŸustos 2015'ten bu yana gÃ¼venlik noktalarÄ± ve kamu binalarÄ±na yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±lara hedef oluyor.

Ä°lgili Konular Yemen

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.