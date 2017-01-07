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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
18:25, 07 Ocak 2017 Cumartesi
Irak
17:39, 07 Ocak 2017 Cumartesi

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Stratejik Ã¶neme sahip Selam Hastanesi DEAÅž'tan alÄ±ndÄ±
Stratejik Ã¶neme sahip Selam Hastanesi DEAÅž'tan alÄ±ndÄ±
Foto: ArÅŸiv

Irak ordusuna baÄŸlÄ± gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin Musul kent merkezinin doÄŸusunda yer alan stratejik Ã¶neme sahip Selam Hastanesi'ni DEAÅž'tan kurtardÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Musul OperasyonlarÄ± KomutanÄ± Korgeneral Abdulemir Yarallah, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ordu ve Federal Polis GÃ¼cÃ¼'nÃ¼n ortak operasyonu sonucu Selam Hastanesi DEAÅž'tan alÄ±ndÄ±." ifadesini kullandÄ±.

Selam Hastanesi'nin yanÄ± sÄ±ra bÃ¶lgedeki TÄ±p Koleji ve Åžifa Hastanesi'nin de DEAÅž'tan temizlendiÄŸini aktaran Yarallah, kurtarÄ±lan binalara Irak bayraÄŸÄ± Ã§ekildiÄŸini duyurdu.

Kentin en Ã¶nemli 5 hastanesi arasÄ±nda yer alan Selam Hastanesi, geÃ§en aralÄ±k ayÄ±nda gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan alÄ±nmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ ancak DEAÅž militanlarÄ±nÄ±n yoÄŸun saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu Irak gÃ¼Ã§leri Ã§ekilmek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±.

DEAÅž MALÄ° SIKINTI Ä°Ã‡Ä°NDE

Ã–te yandan KÃ¼rdistan Demokrat Partisi (KDP) Musul Sorumlusu Said Memozini, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, DEAÅž'Ä±n kent iÃ§erisindeki durumunun her geÃ§en gÃ¼n zorlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, eskisi gibi militanlarÄ±na maaÅŸ Ã¶deyemediÄŸini savundu.

Memozini, DEAÅž'Ä±n daha Ã¶nce her militanÄ±na yaklaÅŸÄ±k 800 dolar maaÅŸ verdiÄŸini belirterek, "DEAÅž ÅŸu anda militanlara aylÄ±k sadece 80 dolar civarÄ±nda Ã¶deme yapÄ±yor. Mali olarak bÃ¼yÃ¼k sÄ±kÄ±ntÄ± iÃ§erisindeler." diye konuÅŸtu.

IRAK GÃœÃ‡LERÄ° DÄ°CLE NEHRÄ°NE Ã‡OK YAKIN

Irak Ortak Operasyonlar KomutanÄ± Talip Åžigati, Musul'un doÄŸusunda dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, "Kentin kurtarÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len operasyonun 2'nci aÅŸamasÄ±nda yeni taktik ve gÃ¼Ã§lÃ¼ bir plan var. DEAÅž militanlarÄ±na hiÃ§ tahmin etmedikleri bir saatte saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirip, birkaÃ§ mahallede kontrol saÄŸlandÄ±." ifadelerini kullandÄ±.

Irak gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin bu aÅŸamada kaydedilen ilerlemeler sayesinde Dicle nehrine Ã§ok yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Åžigati, "AmacÄ±mÄ±z Musul'un doÄŸu bÃ¶lgesini en kÄ±sa zamanda kontrol altÄ±na alÄ±p, DEAÅž'tan temizlemektir." diye konuÅŸtu.

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Ä°lgili Konular Musul DEAÅž Ä±rak
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