17:43, 07 Ocak 2017 Cumartesi

Ä°srail'in naaÅŸlarÄ±nÄ± alÄ±koyduÄŸu Filistinliler defnedildi





Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan EylÃ¼l 2016'da Ã¶ldÃ¼rÃ¼len 2 Filistinlinin cenazesi BatÄ± Åžeria'nÄ±n gÃ¼neyindeki El-Halil kentinde topraÄŸa verildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srailÂ askerleri tarafÄ±ndan EylÃ¼l 2016'da Ã¶ldÃ¼rÃ¼lenÂ Filistinli genÃ§lerin cenazeleri topraÄŸa verildi. "BÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ± giriÅŸiminde bulunduÄŸu" iddiasÄ±yla Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼len ve cenazeleri alÄ±konulan Hatem Åžuludi (26) ile Muhammed er-Recebi (16) iÃ§in cenaze tÃ¶reni dÃ¼zenlendi. Åžuludi ve Recebi'nin cenazeleri, Ã§ok sayÄ±da Filistinlinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± konvoyla, kentteki El-Ehli Hastanesinden alÄ±narak, evlerine getirildi. Ailelerinin son kez gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Filistinli genÃ§lerin naaÅŸÄ±, kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kentteki ÅŸehitliÄŸe defnedildi. Recebi, 16 Åžuludi de 17 EylÃ¼l'de "Ä°sraillilere bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ± giriÅŸiminde bulunduÄŸu" iddiasÄ±yla vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Ä°SRAÄ°L'Ä°N ELÄ°NDE 7 FÄ°LÄ°STÄ°NLÄ°NÄ°N DAHA NAAÅžI VAR Ä°srail'in elinde halihazÄ±rda, aylar Ã¶nce Ä°srail askerlerine karÅŸÄ± eylemlerde bulunduklarÄ± iddiasÄ±yla Ã¶ldÃ¼rÃ¼len 7 Filistinlinin daha naaÅŸÄ± bulunuyor.

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