17:47, 07 Ocak 2017 Cumartesi

Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§i'ye suikast soruÅŸturmasÄ±nda 5 tutuklama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'u silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu Ã¶ldÃ¼ren ve daha sonra vurularak etkisiz hale getirilen MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n mezun olduÄŸu Ä°zmir RÃ¼ÅŸtÃ¼ Ãœnsal Polis Okulu'nda FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FETÃ–) mensubu polis adaylarÄ±na "abilik" yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan zanlÄ± ile FETÃ– ile baÄŸlantÄ±lÄ± olduklarÄ± iddia edilen 4'Ã¼ polis 5 kiÅŸi tutuklandÄ±.

Ä°zmir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n saldÄ±rgan AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n mezun olduÄŸu Ä°zmir RÃ¼ÅŸtÃ¼ Ãœnsal Polis Meslek YÃ¼ksek Okulu'ndaki baÄŸlantÄ±larÄ±na yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 6 zanlÄ±nÄ±n emniyetteki sorgusu tamamlandÄ±.

Sulh Ceza HakimliÄŸi, 6 zanlÄ±nÄ±n FETÃ–/PDY Ã¼yesi olduklarÄ±na dair kuvvetli deliller olduÄŸu gerekÃ§esiyle tutuklama kararÄ± verdi.

OLAY

Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Karlov'un 19 AralÄ±k'ta bir sergiye katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinin ardÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ä°zmir Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ä°stihbarat ve TerÃ¶rle MÃ¼cadele ÅŸubesi ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmada saldÄ±rgan AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n Ä°zmir Ã‡evik Kuvvet Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸan 4 dÃ¶nem arkadaÅŸÄ± ile mezun olduÄŸu RÃ¼ÅŸtÃ¼ Ãœnsal Polis Meslek YÃ¼ksek Okulu'ndan emekli olan ve FETÃ– Ã¼yesi polislere "abilik" yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilen teknisyen yardÄ±mcÄ±sÄ± SÃ¼leyman Ergen ile yeÄŸeni gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

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