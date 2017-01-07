Ä°badi: Musul kurtarÄ±ldÄ±ktan sonra TÃ¼rkiye ile petrol boru hattÄ± aÃ§acaÄŸÄ±z

Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi, "Musul kurtarÄ±ldÄ±ktan sonra inÅŸallah TÃ¼rkiye ile petrol boru hattÄ± aÃ§acaÄŸÄ±z. Bu da iki Ã¼lke arasÄ±nda anlaÅŸmalara dayanacak." dedi.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n Irak ziyareti kapsamÄ±nda bir araya gelen ikili, BaÅŸbakanlÄ±k SarayÄ±'nda gerÃ§ekleÅŸen TÃ¼rkiye-Irak YÃ¼ksek DÃ¼zeyli Stratejik Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyine liderlik etmelerinin ardÄ±ndan ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.
ToplantÄ±da konuÅŸan Ä°badi, "komÅŸu ve dost Ã¼lke" ÅŸeklinde nitelendirdiÄŸi TÃ¼rkiye ile ekonomik ve ticari iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesini istediklerini belirterek, "BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã§ok Ã¶nemli bakanlarÄ±yla geldi. Ekonomik gÃ¼venlik, eÄŸitim ve istihbarat konusunda iÅŸ birliÄŸimiz olacak." diye konuÅŸtu.
PKK'nÄ±n Irak'taki varlÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin bir soruya Ä°badi, "AnayasamÄ±z, ne olursa olsun kimsenin komÅŸu Ã¼lkelere saldÄ±rmasÄ±na izin vermiyor." ÅŸeklinde cevap verdi.
BaÅŸbakan Ä°badi, TÃ¼rk askerlerinin BaÅŸika'daki eÄŸitim amaÃ§lÄ± varlÄ±ÄŸÄ±na dair ise ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"BaÅŸika konusunda imzalanan sonuÃ§ bildirgesinde TÃ¼rk askerlerinin topraklarÄ±mÄ±zdan Ã§ekilmesi talebimizi ilettik. TÃ¼rk tarafÄ±, Irak'Ä±n toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ve egemenliÄŸine saygÄ± gÃ¶stereceÄŸini vurguladÄ±."
Ä°badi, DEAÅž'la mÃ¼calede son aÅŸamaya gelindiÄŸine iÅŸaret ederek, Musul'un DEAÅž'tanÂ en kÄ±sa sÃ¼rede temizleneceÄŸini dile getirdi.
BaÅŸbakan Ä°badi, Musul'un kurtarÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan TÃ¼rkiye ile iÅŸ birliÄŸine hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± ifade ederek, "Musul kurtarÄ±ldÄ±ktan sonra inÅŸallah TÃ¼rkiye ile petrol boru hattÄ± aÃ§acaÄŸÄ±z. Bu da iki Ã¼lke arasÄ±nda anlaÅŸmalara dayanacak. Irak'Ä±n DEAÅž sonrasÄ± yeniden imarÄ± iÃ§in TÃ¼rk ÅŸirketlerinin katkÄ± sunma raÄŸbetini gÃ¶rdÃ¼k bundan da memnuniyet duyuyoruz." diye konuÅŸtu.
Irak'taki FETÃ– okullarÄ±na dair bir soruyu ise Ä°badi ÅŸu ÅŸekilde cevapladÄ±:
"Bu okullarda IraklÄ± Ã¶ÄŸrenciler okuyor. Bu konuyu gÃ¶zden geÃ§irmeye hazÄ±rÄ±z. Ä°ki tarafla iÅŸ birliÄŸi iÃ§erisinde ve IraklÄ± Ã¶ÄŸrencilerin menfaatlerini gÃ¶zeterek bir Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸacaÄŸÄ±z."
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Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi, "Musul kurtarÄ±ldÄ±ktan sonra inÅŸallah TÃ¼rkiye ile petrol boru hattÄ± aÃ§acaÄŸÄ±z. Bu da iki Ã¼lke arasÄ±nda anlaÅŸmalara dayanacak." dedi.
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