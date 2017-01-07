18:57, 07 Ocak 2017 Cumartesi

ErdoÄŸan, Guterres ile KÄ±brÄ±s mÃ¼zakereleri ve Suriye'yi gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel SekreteriÂ Antonio GuterresÂ ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.Â

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye gÃ¶reÂ KÄ±brÄ±s'la ilgili mÃ¼zakere sÃ¼reciÂ hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸ teatisinde bulunulan gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Suriye'deki son geliÅŸmelere de deÄŸinildi.Â

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye olarak KÄ±brÄ±s'ta, her iki toplumu da tatmin edebilecek adil, kalÄ±cÄ± ve kapsamlÄ± bir Ã§Ã¶zÃ¼mden yana olduklarÄ±na dikkati Ã§ekti.Â

ErdoÄŸan ve BM Genel Sekreteri Guterres, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde taraflarÄ±n Cenevre'de yapacaklarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin sorunun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in Ã¶nemli bir fÄ±rsat olabileceÄŸini belirtti.

BM Genel Sekreteri Guterres, gerek mÃ¼ltecilere yardÄ±m, gerekse de Suriye meselesine bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulma konularÄ±nda TÃ¼rkiye'nin bÃ¶lgedeki aktÃ¶rlerle birlikte son dÃ¶nemde sarf ettiÄŸi Ã§abalarÄ± takdirle karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ifade etti.